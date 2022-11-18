Условия для инвестиций в облигации будут благоприятными в течение еще как минимум двух лет

1. Ставка ЦБ будет высокой

Во-первых, Набиуллина выступила уже с более конкретным прогнозом по ключевой ставке ЦБ на следующий год. Пруф: https://www.kommersant.ru/doc/5668227

ЦБ планирует держать ключевую ставку на уровне 6,5–8,5% в 2023 году. Если конктернее, то Набиуллина заявила, что постепенное снижение инфляции до 4% потребует поддержания ключевой ставки в диапазоне 6,5–8,5% годовых в 2023 году и 6–7 % годовых в 2024 году. А цель – 5–6% годовых, это уже в 2025. Про 4% уже разговора нет, но оно и понятно.

С учетом высокой инфляции, это хорошая новость. Получается, что в ближайшие 2 года можно покупать облигации с высокой доходностью (ОФЗ примерно на 1% выше ставки, надежные корпоративные – до 2–4% выше, а на свой страх и риск можно и на 5–6% выше ставки ЦБ брать, не говоря уже про самых отмороженных эмитентов ВДО, где доходность в 2–2,5 раза выше ставки ЦБ. То же самое касается и краудлендинговых платформ. Ставки по займам для бизнеса будут достаточно высокими, ± на нынешнем уровне (а там доходность от 14% до 20%).

2. Налоги по бумагам технологических компаний убрали

Во-вторых, отличная новость про отмену налога с доходов по акциям и облигациям технологических компаний, если те непрерывно принадлежали владельцу более года.

Пруф тут: https://quote.rbc.ru/news/article/6374dea59a79475c3438ca19

Список бумаг тут: https://www.moex.com/s68

Меня здесь интересуют облигации, это 8 эмитентов, из которых в моем портфеле есть 2.

Список такой: Хэдхантер, Софтлайн, АО ПО ОУМЗ, Максима Телеком, Селектел, Промомед, ПетроИнжиниринг и ВУШ.

У меня из них есть Селектел и ВУШ. Остальных нет по разным причинам. Например, Максима Телеком и ПИ имхо сильно рискованно, ОУМЗ слишком длинные, Софтлайн слишком короткие, а у hh доходность невысокая. Но я надеюсь, добавят еще кого-то, возможно, новые эмитенты появятся.

Кроме того, там еще есть акции/расписки Киви, Софтлайн, ОАК, ИСКЧ, Науки и пр. Каким-то непонятным образом туда затесался FinEx MSCI USA IT UCITS ETF. Ну да ладно, видимо, я просто чего-то не знаю. К слову, там акции Майкрософта, Амазона, Маска и Цукера в этом фонде есть.

Отмена налогов приведет к тому, что доходность будет выше. Это простимулирует приток инвестиций в эти бумаги. По идее. Все же я бы еще сто раз подумал, нужен ли мне тот же ИСКЧ или нет))) А те же бонды от hh стали выглядеть намного интереснее.

На этой позитивной ноте приглашаю всех интересующихся инвестициями подписаться на мой телеграм-канал. Рассказываю про свой опыт в инвестициях, про то, как коплю на квартиру в Сочи, финансы и недвижимость.