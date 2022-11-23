Кажется, мои замороженные иностранные акции разблокируют. Пора радоваться?

О каких бумагах идет речь?

Это замороженные вследствие попадания Альфы под санкции иностранные ценные бумаги, в цепочке хранения которых участвует европейский депозитарий Euroclear. У меня это американские акции. Также это касается и европейских бумаг, но у меня их нет.

Это не относится к замороженным фондам, которые заморожены по тем же причинам, но по-другому. Например, все фонды от Finex, а также фонды на зарубежные ценные бумаги у попавших под санкции Сбера, Альфы, ВТБ, Открытия и т.д. У меня это ПИФы на американские акции от Finex, ВТБ и Сбера (ну или их преемников, как угодно).

В Альфу эти бумаги у меня попали из ВТБ, когда он попал под санкции, а потом Альфа попала, и они там остались.

Что произойдет?

Альфа-Инвестиции подадут заявку на получении лицензии от европейских регуляторов на разблокировку активов российских инвесторов, не попавших под санкции. Я как раз не попал.

Все документы они подадут самостоятельно, если я не буду против (я не буду). Запрос по плану будет 30 ноября. Альфа будет передавать персональные данные своих клиентов, не попавших под санкции, и владеющих этими бумагами, что не очень хорошо, но такие условия. Если хочется остаться с заблокированными бумагами, нужно сообщить Альфе, что не соглашаешься с передачей своих персональных данных. Уверен, что такие люди тоже есть. Еще есть возможность сделать это самостоятельно, отправив все документы от себя лично (договор с брокером и российским депозитарием, описание заблокированных активов, выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, брокерские отчеты, подтверждающие факт приобретения бумаг и наверно что-то еще) и получить индивидуальную лицензию. Знаю, что такие кейсы есть, но подробностей не знаю.

Если все получится, позже Альфа пришлет инструкцию, как перевести эти бумаги к другому брокеру. У меня есть БС в Тинькофф-Инвестициях, полагаю, что буду переводить их туда. Торговать разблокированными бумагами у подсанкционного брокера будет нельзя.

А что другие?

Видел информацию, что другие брокеры тоже работают в этом направлении. Например, по каким-то причинам не всех перевели из ВТБ. Видел инфу, что и они будут получать лицензию, так что полагаю, что произойдет примерно то же самое.

Когда?

Это произойдет точно до конца года, но это не точно.

Ну и?

Новость определенно хорошая, видно, что работы ведутся, и это не может не добавить позитива. Тем не менее, это еще не означает, что инвесторов снова ждет сладкая жизнь. Все еще непонятно, что будет с заблокированными ПИФами на иностранные акции. Но оптимизм есть, будем подождать. Хотя радоваться буду лишь после того, как акции окажутся у другого брокера.

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