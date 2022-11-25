Свежие облигации: Синара — Транспортные Машины на размещении

Продолжаю следить за новыми выпусками облигаций, и у нас тут появился паровозик, который смог! Синара-ТМ предлагает новый, уже третий выпуск бондов с отличной доходностью.

Выпуск солидный, на 5 млрд. С другой стороны, предыдущие два выпуска были по 10 млрд. Доходность до 12% при рейтинге ruA – cool. Срок – 5 лет, многовато, конечно. Долговая нагрузка – не cool, как и оферта.

СТМ – это одна из ведущих российских компаний в сфере транспортного машиностроения. Входит в Группу Синара, где кроме транспортного машиностроения есть еще финансовые услуги и девелопмент. Структура холдинга СТМ позволяет оказывать полный цикл работ и услуг, от проектирования и производства, до продвижения на рынок и сервиса всего спектра железнодорожной техники. Тикер: 🚂🚃 Сайт: https://sinaratm.ru

Выпуск: СТМ-001Р-03 Объем: 5 млрд рублей Сбор заявок: до 30 ноября 2022 Срок: 5 лет Доходность: 11,5–12% в рублях Выплаты: 4 раза в год Оферта: через 3 года Амортизация: нет

Почему СТМ? Кто-то ездит в этих электричках?

Рейтинг присвоен умеренно высокий – ruA. Бизнес диверсифицирован, насколько возможно диверсифицировать бизнес со строительством поездов: есть электрички, в том числе Ласточка, трамваи, какие-то еще локомотивы, путевая техника, сервис и ремонт. Основным заказчиком ожидаемо является РЖД, ну а кто, если не они. На этом-то, собственно, и строится рейтинг. Потому что риски тут все же высокие. Небольшая, но красивая презентация для инвесторов – в комментариях к посту в телеграм-канале.

У СТМ довольно серьезная долговая нагрузка, показатель Чистый долг/EBITDA 4,4 при EBITDA 8,6 в 2022 году. Впрочем, прибыль ежегодно растет, а рынок такой, что войти в него сложно и дорого. Опять же, все держится на РЖД с его рейтингом ruAAA. Не знаю никого из олигархов, кто выбрал бы частную электричку вместо яхты или самолета. Но все же есть клиенты и кроме РЖД. Это НЛМК, ОСК (Объединенная Судостроительная Корпорация), Газпром, ММК, ФГК (Федеральная Грузовая Компания), ЕВРАЗ, Московский Транспорт (но вроде его уже нет).

Завод Уральские Локомотивы (цех производства электропоездов)

Важно понимать, что на ближайшие 3 года у РЖД запланирован инвестиционный бюджет в 3 трлн рублей (больше, чем в предыдущие 3 года), так что заказы будут. Большой частью бизнеса является строительство Ласточек на Уральских Локомотивах, локализация сейчас 87%. Сименс-то ушел из России. Но СТМ сообщили, что проблем с этим нет (у всех есть, но у них нет).

Если говорить про конкурентов, то главный – Трансмашхолдинг. ТМХ в 2+ раза крупнее. Кстати, ТМХ на 6 месте, а СТМ на 10 месте в мире среди производителей путевой техники. А лидеры – китайцы CRRC. ТМХ и СТМ суммарно в 8-9 раз меньше него!

Несмотря на риски, лично я считаю компанию достаточно надежной. Буду добавлять эти облигации в свой портфель. Как обычно, на небольшую часть, так как важна диверсификация.

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