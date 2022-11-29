Ценные бумаги

Свежие облигации: Атомэнергопром на размещении

Продолжаю смотреть новые выпуски облигаций, на этот раз обратил внимание на Атомэнергопром. И тут дело не столько в интересной доходности (она чуть выше ОФЗ), сколько в самой дочке Росатома и ее проектах.

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Свежие облигации: Атомэнергопром на размещении
Photo: Lukáš Lehotský, Unsplash

Выпуск для такого гиганта не очень большой, на 9 млрд. Там и проекты не копеечные. Строительство атомных электростанций, добыча урана, выработка электроэнергии и вот это вот все. Доходность ожидается до 9,4%, срок – 3 года, а рейтинг наивысший. Как альтернатива ОФЗ – может быть очень даже интересно.

Атомэнергопром – интегрированная компания, консолидирующая гражданские активы российской атомной отрасли. Компания обеспечивает полный цикл в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии. Тикер: ☢️⚡️ Сайт: https://www.atomenergoprom.ru/

 

Выпуск: Атомэнергопром-001P-02

Объем: 9 млрд рублей

Сбор заявок: до 29 ноября 2022, размещение 6 декабря

Срок: 3 года

Доходность: 9,2–9,4% в рублях

Выплаты: 2 раза в год

Оферта: нет

Амортизация: нет

 

Почему Атомэнергопром? Еще не все перешли на альтернативные источники?

Во-первых, рейтинг ruAAA, максимальный. У Атомэнергопрома 1 место в мире по строительству АЭС за рубежом (одновременное сооружение 35 энергоблоков) и 2 место в мире по генерации электроэнергии на АЭС. Это 11 станций, 38 энергоблоков суммарной электрической мощностью 30,3 ГВт. Если кто-то готов посчитать, сколько это в переводе на майнинг, напишите ради фана;)

Сейчас торгуется один выпуск, в нем доходность ниже, так что не факт, что доходность доберется до 9,2%, но прогнозируют такую. Компания примечательна низкой долговой нагрузкой, показатель Чистый долг/EBITDA в районе 0,3. EBITDA 187 млрд за первое полугодие 2022. Но в связи с долгосрочными проектами по строительству АЭС в Турции, Китае, Индии и других странах ожидаемый показатель Чистый долг/EBITDA ожидается в районе 2–2,5. Это все равно приемлемо.

Из рисков, но одновременно и из дополнительных возможностей, стоит отметить невысокую ликвидность облигаций. Полагаю, ликвидность и волатильность будут на уровне имеющегося выпуска. Это следует учитывать при планировании сделок на покупку и продажу.

Как я уже писал выше, считаю этот выпуск неплохой альтернативой ОФЗ, поскольку доходность чуть выше. Но это справедливо лишь без учета ликвидности и волатильности, нужно внимательнее смотреть на спред. Но если держать бонды до погашения, это неактуально. А если хочется держать кэш под возможные закупки акций на падениях, то актуально. Лично я для своего портфеля этот выпуск брать не планирую (из-за низкого купона), но еще раз присмотрюсь после размещения, вдруг купон будет все же поинтереснее.

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igotosochi
igotosochi
маркетолог

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