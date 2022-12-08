Свежие облигации: Домодедово Фьюэл Фасилитис на размещении

Объем выпуска – 4 млрд рублей, предыдущие были на 10 и на 5 млрд. Тот, что на 5 млрд, уже погашен, десятимиллиардный вот-вот будет закрыт. У нового выпуска есть все условия для того, чтобы его заметить: доходность 10–11%, срок 3 года, без оферты и амортизации. К сожалению, бизнес, связанный с самолетами, не в лучших условиях, поэтому рейтинг ruBBB+. Год назад был выше, насколько я понял. Интересно, но с определенными рисками.

Домодедово Фьюэл Фасилитис – компания, которая входит в холдинг DME Limited. Туда же входит и аэропорт Домодедово, и все, что за его забором. Занимается заправкой самолетов и прочими авиаГСМ. Тикер: 🛩🛢 Сайт: https://business.dme.ru/company/group/dfs/

Выпуск: Домодедово ФФ-001Р-03

Домодедово ФФ-001Р-03 Объем: 4 млрд рублей

4 млрд рублей Сбор заявок: до 16 декабря 2022

до 16 декабря 2022 Срок: 3 года

3 года Доходность: 10–11% в рублях

10–11% в рублях Выплаты: 2 раза в год

2 раза в год Оферта: нет

нет Амортизация: нет

Почему Домодедово Фьюэл Фасилитис? У нас еще есть самолеты, которые летают?

Ну, получается, что летают. Только вот пассажиропоток упал на 16–17% (по крайней мере в аэропорту Домодедово). Это как раз и вселяет оптимизм. Даже не в 3 раза ведь упал, так что нужно потерпеть и дождаться новых самолетов, а дальше – снова рост. Лишь бы было куда летать.

По заканчивающемуся выпуску доходность чуть выше 10%, а при тех рисках, что существуют у нас с самолетами, справедливо было бы на новый от 12% получить. Еще и рейтинг далеко не топ, всего лишь ruBBB+. Долговая нагрузка – отдельная песня. Есть ощущение, что новый выпуск облигаций нужен для реструктуризации прошлых долгов. Показатель Чистый долг/EBITDA в районе 2,5–3. Не сказать, что все ужасно, но риски и еще раз риски.

Стоит отметить, что DME Limited располагает не только ФФ, но и другими активами, и в банкротство одного из крупнейших аэропортов лично мне не верится. Но если судить по финансовым показателям исключительно Домодедово Фьюэлс Фасилитис, то на данный момент у нее не лучшие времена.

Большую долю этому выпуску в портфеле я не вижу, но небольшую лично я буду брать. Доходность ниже, чем у строителей или лизинга. Впрочем, сейчас и лидеры в лизинге дают примерно столько же. А более мелкие – страх на грани панического. Так что доходность на 1,5–2% выше ОФЗ хоть и выглядит скромной, но хороший бонус за бренд Домодедово получить сложновато;)

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