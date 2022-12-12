Ценные бумаги

Святой рандом декабря — RTKM (акции Ростелеком)

Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я ее потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯_(ツ)_/¯

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Правила простые:

– ежемесячный минимальный бюджет: 5 000 рублей, на него берется максимально возможное количество лотов

– если лот дороже 5000, то не беру

– в этот раз рандомайзер выбирает среди 69 самых ликвидных акций, оборот по которым от 10 млрд рублей за день

Я на шестой бумаге скорректировал условия, чтобы не выбирать неликвид, а также строго ограничил сумму в 5 000.

Предыдущие рандом-покупки: РусГидро, ДЗРД, Fix Price, Мечел-ап, Россети ЦП. РусГидро заплатил уже дивы, а Россети ЦП объявили. Неплохо. По ДЗРД сработала заявка на продажу в +15%. Папира исключительно спекулятивная, туда ей и дорога.

Выпуск-то предновогодний у нас, так что пользуясь случаем, добавил на картинку елку.

🛒 В общем, в декабре случайной компанией оказался... ПАО «Ростелеком». Спасибо, что не ВТБ! Не сказал бы, что покупка в эмоциональном плане приятная, ведь я в свое время успел поработать в Ростелекоме диджитал маркетологом. Это было самое скучное место моей работы. Жуткая бюрократия, медлительность и неповоротливость. Такой мамонт, в общем, неспешный и не приспособленный ни к чему быстрому, но, как ни странно, предоставляет довольно быстрый интернет. Ростелеком не прошел у меня испытательный срок, так что я благополучно ушел оттуда, как только получил другой оффер.

Акции Ростелекома торгуются на данный момент по 56-57 рублей, в лоте 10 штук. Получается, что я могу себе позволить 80 акций в рамках моего бюджета рандомной щедрости. Ценник, кстати, очень низкий, да и тренд нисходящий. Есть еще префы RTKMP, они совсем чуть-чуть дороже (примерно на 1 рубль), а дивиденды одинаковые.

Что такое Ростелеком?

Ростелеком – это российский провайдер цифровых услуг и сервисов. Предоставляет услуги широкополосного доступа в Интернет, интерактивного телевидения, сотовой связи, местной и дальней телефонной связи и вот это все. Занимает лидирующие позиции на российском рынке высокоскоростного доступа в интернет, платного ТВ, хранения и обработки данных, а также кибербезопасности.

Хороший рандом?

Бумага интересна с точки зрения дивидендов на перспективу. Компания ранее стабильно платила дивиденды, что хорошо, даже в этом году платил 4,56 рубля или 7% на акцию за 2021. Согласно действующей дивполитике, Ростелеком стремится платить не менее 5 рублей на акцию. Размер дивиденда должен увеличиваться на 5% каждый год. При этом общая сумма выплат будет находиться в диапазоне 50–100% чистой прибыли по МСФО.

На данный момент у Ростелека внушительный долг около 451 млрд. Однако и выручка стабильно высокая. По итогам 2021 выручка составила 580 млрд а к 2025 прогноз в 700 млрд. Ожидаемый рост выручки – 20%. Это может привести к увеличению дивов (но может произойти и иначе). OIBDA в районе 200–250 млрд (EBITDA 180), а показатель Чистый долг/OIBDA ожидается в районе 2–2,5 на горизонте ближайших 3 лет. Чистый долг/EBITDA по последним данным 2,11.

Отбрасывая эмоциональную оценку из-за личного опыта работы в Ростелекоме, я считаю, что рандомный выбор оказался вполне удачным благодаря низкой стоимости и дивидендам. Пользоваться услугами Ростелекома я, конечно, не буду. У меня интернет и ТВ от МТС, возможно, когда-нибудь рандом выберет и его.

На этой удачной ноте приглашаю подписываться на мой телеграм-канал. Там я рассказываю про инвестиции, о том, как коплю на квартиру в Сочи, про недвижку и финансы в целом.

igotosochi
igotosochi
маркетолог

Ценные бумаги

Святой рандом декабря — RTKM (акции Ростелеком)

Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я ее потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯_(ツ)_/¯

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