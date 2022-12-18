Обезьяний портфель: пятый месяц

Суть эксперимента – посмотреть, правда ли кропотливый выбор акций не нужен, и даже случайный набор покажет результат лучше рынка. Спустя шесть месяцев портфель хоть и в небольшом, но в плюсе, а индекс почти в таком же минусе. Неизвестно, как это будет на дистанции, а пока – смотрим промежуточный результат.

Результат 6 месяцев:

– Индекс Мосбиржи −5,19%

– Портфель +6,9%

Индекс Мосбиржи месяц назад вылез из минуса, но снова туда ушел. Обезьяний портфель упал за месяц с +10,27% до +6,9%. 7 бумаг в плюсе (было 6), лидер тут все еще Озон (+61%), а 3 бумаги в минусе, хуже всего дела у Телеграфа (-32%).

Вместе с Озоном в плюсе ОВК, Самолет, обе бумаги НКНХ, Акрон и Детский Мир. В минусе вместе с Телеграфом Россети и Аптека. По Детскому Миру обезьянка ждет делистинг и выкуп акций. Для чистоты эксперимента не трогаю их, когда виртуальные акции превратятся в виртуальные деньги, так их и оставлю, обезьяна же может сообразить, что что-то там произошло.

Возможно ли было это прогнозировать? Возможно, но это не точно;)

Индекс все еще отстает от портфеля. Расхождение портфеля с индексом было месяц назад 10,19%, теперь 11,86%. Но кто знает, что будет дальше.

Ссылка на мой обезьяний портфель. Можно посмотреть весь состав, в нем есть фонд на индекс Мосбиржи для референса.

Напомню, что кроме меня еще 3 человека участвуют в эксперименте:

Игорь – Портфель – Доходность: +0,7%

Алексей – Портфель – Доходность: −1%

Александр – Портфель – Доходность: −0,37%

Как видим, все 3 портфеля почти в ноль, но все же опережают индекс. Едем дальше!

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