Инвестиции

Итоги полутора лет инвестиций. 1,67 млн рублей

1 января, значит пора доедать оливье и подводить итоги декабря! Поздравляю всех с Новым 2023 Годом и с тем, что 2022 наконец-то F! Ежемесячно я пишу отчет о том, что произошло по финансам и другим моментам. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. Полтора года или 18 месяцев позади. Погнали!

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Если совсем коротко, то вот:

Деньги

Итак, главная часть отчета. У меня 3 брокера (Альфа – красный, Тинькофф – желтый, ВТБ – синий), 1 депозит и 1 краудлендинг. Депозит на 3 года, без пополнений, ставка 12% с учетом капитализации. ИИС (индивидуальный инвестиционный счет – что это) наполнен в этом году на 400 000 у «основного» красного брокера, там же есть самый большой мой БС (брокерский счет). После того, как ИИС был пополнен под завязку, остальные пополнения идут только на 3 БС и крауд (что это). Теперь буду дальше пополнять ИИС на новые 400 000. Это нужно для получения налогового вычета в 52 000 рублей. Вот такие показатели зафиксированы 1 месяц назад:

Было на 1 ноября 1 601 348 ₽:

  • Депозит: 920 866 ₽

  • БС + ИИС (красный): 585 256 ₽

  • БС (желтый): 52 389 ₽

  • БС (синий): 12 178 ₽

  • Джетленд: 30 659 ₽

Готовил шубу для селедки, и в карманах шубы с удовольствием обнаружил 50 000 рублей. Чтобы не спустить все на мандарины с шампанским, проинвестировал их.

Распределил так. 10% пошли на покупку рандомных акций, это был Ростелеком. 10% в Джет. 30% потратил на недвижку: ПНК, Атриум и акции ЦМТ. Остальное – в облигации. Агрокубань кэнселнулась, но я взял из новых Ювелит и наконец-то СТМ исполнились. Также брал и другие бонды, даже ОФЗ.

Про ПНК, думаю, все знают, поэтому пару слов скажу про Атриум. Это фонд, который владеет помещением в ТЦ Атриум в Москве у Курского вокзала, которое сдается Летуалю. Фонд небольшой, ликвидность низкая, доходность порядка 7–8%. Альтернативы от Паруса пока не могу себе позволить из-за того, что нет статуса квала. ЦМТ – Центр Международной Торговли, но кроме самого ЦМТ у них еще отели/банкеты/рестораны, история дивидендная на 6–7%.

Декабрь показал на удивление хороший результат. Даже та часть, что в акциях, подросла, не говоря уже про облигации, фонды и крауд. Прямо подарок к Новому Году.

Декабрь детально так:

  • Депозит: 920 866 + 8 048 (проценты) = 928 914 ₽

  • БС+ИИС (красный): 585 256 + 30 000 (пополнение) + 10 094 (рост) = 625 350 ₽

  • БС (желтый): 52 389 + 8 000 (пополнение) + 710 (рост) = 61 099 ₽

  • БС (синий): 12 178 + 7 000 (пополнение) + 215 (рост) = 19 393 ₽

  • Джетленд: 30 659 + 5 000 (пополнение) + 476 (рост) = 36 135 ₽

Суммарно: 1 601 348 + 50 000 (пополнение) + 19 543 (рост) = 1 670 891 ₽

Ставка ЦБ снова осталась 7,5%. Так что на бонды и вклады она не влияла. Хотя в среднем облигации немного подорожали. Посмотрим, что будет на следующем заседании ЦБ.

Я по плану наращиваю инвестиции в Джетленд, краудлендинговую платформу, а также на двух БС создаю облигационные портфели, в ВТБ с бóльшими рисками, в Тиньке беру более надежные выпуски. В Альфе беру акции, бонды и ПНК, в тестовом режиме добавил ЗПИФН Атриум и акции ЦМТ. Портфель не смог за год увеличиться на 1 млн, который у меня был заявлен как план максимум (план минимум был +700к), и показать 1,7 млн. Не хватило буквально чуть-чуть, да и если бы я гнался только за цифрами, я бы пополнил его в декабре до целевого значения, но решил, что январь и февраль и так будут затратными на отпуска, так что хватит.

Итого (за все время):

  • Депозит: 810 000 –> 928 914 (+118 914 или +14,68%)

  • БС + ИИС (красный): 661 000 –> 625 350 (-35 650 или −5,39%)

  • БС (желтый): 56 000 –> 61 099 (+5 099 или +9,10%)

  • БС (синий): 19 000 –> 19 393 (+393 или +2,06%)

  • Джетленд: 35 000 –> 36 135 (+1 135 или + 3,24%)

Суммарно: 1 581 000 –> 1 670 891 ₽ (+89 891 или +5,68%)

Средняя сумма пополнения: 87 833 ₽ в месяц. На самом деле, сумма доходила даже до 100к в месяц, но ноябрь и декабрь сильно снизили средний чек.

А вот так это выглядит на графике

Линия стоимости вложений еще чуть-чуть отрывается от линии внесенной суммы. Будем надеяться, что и дальше разрыв будет увеличиваться (куда ж без надежды).

Доходность декабря получилась 14% в переводе на годовые. Я наинвестировал уже столько, что может хватить на Солярис. А еще это 5,8 метров в Сочи по цене объявлений 288к за метр! А в реальности – еще больше метров;)

Моя стратегия

Поскольку цель – покупка недвижимости, мне нужно к этому моменту сформировать дивидендно-купонный поток, который будет покрывать ипотеку. Грубо говоря, реинвестирование дохода в недвижимость. В идеале это должно быть 100% стоимости квартиры и доходность 10-12% годовых. Поэтому у меня дивидендные акции, долговые и рентные инструменты.

Если смотреть на распределение портфеля без учета депозита, то планирую привести к такому: облигации 60–65%, фонды недвижимости 10–15%, акции 15%, краудлендинг 10%. Пока что недвижка и крауд меньше, чем нужно.

Ну что, едем дальше.

Декабрь снова охарактеризовался высокими нерегулярными тратами, в том числе новогодние подарки, так что норма сбережений оказалась низкой. Впереди 2 отпуска, так что затягиваем инвестиционный пояс.

Первый уже забучен – это Эльбрус, а не Сочи, как можно было бы подумать, в конце января. Вернусь 1 февраля, так что следующий отчет будет не по графику) Второй отпуск уже в феврале будет, скорее всего, в Красной Поляне. Пока еще ничего не бронировал, но надо съездить осмотреть свои будущие владения)

Что еще?

  • Телеграм-канал подрос с 1760 до 1900 подписчиков (+140). Не очень активно, но все равно прекрасный показатель.

  • Продолжаются челленджи. Это Обезьяний портфель, Святой рандом и Скидки на Озоне. По рандому будет обновленный формат, скоро расскажу.

  • У моего стикерпака уже более 6400 установок (+900). Вот бы канал так быстро рос)

  • Прочитал «Фрикономику». Обзор тут. Также читаю fiction, но про них не пишу. Вообще, немного устал от книг про финансы, захотелось больше художественных произведений.

  • Добил Metro Exodus, начал Metro Redux. Очень гуд. Думаю, что и Редукс быстро закончу, так что можете смело советовать, что еще погамать.

  • Получил письмо от Альфы про перевод заблокированных бумаг, посмотрим. Там механика вроде бы простая, но не все бумаги можно к любому брокеру перевести. Если хочется в одно место, то это ФФ (Цифра) и Ньютон. В Тинька нельзя взять и все перевести, только акции. Финексовские фонды принимать хотят не все. Я выбрал ФФ, зарегился там, подал поручения на перевод, посмотрим, что из этого получится. Как-то все равно нет уверенности в том, что переведут хоть что-то куда бы то ни было.

Планы на январь: все как обычно. Почилить. Покупать Джет, ПНК, акции и бонды. Привести портфель к нужной аллокации активов, хотя бы приблизиться. Читать книжки. Пить пивко, пока зима. Съездить покататься на Эльбрус.

А это все еще мой телеграм-канал – подписывайтесь;) В нем я рассказываю про финансы, свои инвестиции, накопление на квартиру в Сочи, про книги и много всего еще, даже мемы есть.

igotosochi
igotosochi
маркетолог

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