Итоги полутора лет инвестиций. 1,67 млн рублей

Если совсем коротко, то вот:

Деньги

Итак, главная часть отчета. У меня 3 брокера (Альфа – красный, Тинькофф – желтый, ВТБ – синий), 1 депозит и 1 краудлендинг. Депозит на 3 года, без пополнений, ставка 12% с учетом капитализации. ИИС (индивидуальный инвестиционный счет – что это) наполнен в этом году на 400 000 у «основного» красного брокера, там же есть самый большой мой БС (брокерский счет). После того, как ИИС был пополнен под завязку, остальные пополнения идут только на 3 БС и крауд (что это). Теперь буду дальше пополнять ИИС на новые 400 000. Это нужно для получения налогового вычета в 52 000 рублей. Вот такие показатели зафиксированы 1 месяц назад:

Было на 1 ноября 1 601 348 ₽:

Депозит: 920 866 ₽

БС + ИИС (красный): 585 256 ₽

БС (желтый): 52 389 ₽

БС (синий): 12 178 ₽

Джетленд: 30 659 ₽

Готовил шубу для селедки, и в карманах шубы с удовольствием обнаружил 50 000 рублей. Чтобы не спустить все на мандарины с шампанским, проинвестировал их.

Распределил так. 10% пошли на покупку рандомных акций, это был Ростелеком. 10% в Джет. 30% потратил на недвижку: ПНК, Атриум и акции ЦМТ. Остальное – в облигации. Агрокубань кэнселнулась, но я взял из новых Ювелит и наконец-то СТМ исполнились. Также брал и другие бонды, даже ОФЗ.

Про ПНК, думаю, все знают, поэтому пару слов скажу про Атриум. Это фонд, который владеет помещением в ТЦ Атриум в Москве у Курского вокзала, которое сдается Летуалю. Фонд небольшой, ликвидность низкая, доходность порядка 7–8%. Альтернативы от Паруса пока не могу себе позволить из-за того, что нет статуса квала. ЦМТ – Центр Международной Торговли, но кроме самого ЦМТ у них еще отели/банкеты/рестораны, история дивидендная на 6–7%.

Декабрь показал на удивление хороший результат. Даже та часть, что в акциях, подросла, не говоря уже про облигации, фонды и крауд. Прямо подарок к Новому Году.

Декабрь детально так:

Депозит: 920 866 + 8 048 (проценты) = 928 914 ₽

БС+ИИС (красный): 585 256 + 30 000 (пополнение) + 10 094 (рост) = 625 350 ₽

БС (желтый): 52 389 + 8 000 (пополнение) + 710 (рост) = 61 099 ₽

БС (синий): 12 178 + 7 000 (пополнение) + 215 (рост) = 19 393 ₽

Джетленд: 30 659 + 5 000 (пополнение) + 476 (рост) = 36 135 ₽

Суммарно: 1 601 348 + 50 000 (пополнение) + 19 543 (рост) = 1 670 891 ₽

Ставка ЦБ снова осталась 7,5%. Так что на бонды и вклады она не влияла. Хотя в среднем облигации немного подорожали. Посмотрим, что будет на следующем заседании ЦБ.

Я по плану наращиваю инвестиции в Джетленд, краудлендинговую платформу, а также на двух БС создаю облигационные портфели, в ВТБ с бóльшими рисками, в Тиньке беру более надежные выпуски. В Альфе беру акции, бонды и ПНК, в тестовом режиме добавил ЗПИФН Атриум и акции ЦМТ. Портфель не смог за год увеличиться на 1 млн, который у меня был заявлен как план максимум (план минимум был +700к), и показать 1,7 млн. Не хватило буквально чуть-чуть, да и если бы я гнался только за цифрами, я бы пополнил его в декабре до целевого значения, но решил, что январь и февраль и так будут затратными на отпуска, так что хватит.

Итого (за все время):

Депозит: 810 000 –> 928 914 (+118 914 или +14,68%)

БС + ИИС (красный): 661 000 –> 625 350 (-35 650 или −5,39%)

БС (желтый): 56 000 –> 61 099 (+5 099 или +9,10%)

БС (синий): 19 000 –> 19 393 (+393 или +2,06%)

Джетленд: 35 000 –> 36 135 (+1 135 или + 3,24%)

Суммарно: 1 581 000 –> 1 670 891 ₽ (+89 891 или +5,68%)

Средняя сумма пополнения: 87 833 ₽ в месяц. На самом деле, сумма доходила даже до 100к в месяц, но ноябрь и декабрь сильно снизили средний чек.

А вот так это выглядит на графике

Линия стоимости вложений еще чуть-чуть отрывается от линии внесенной суммы. Будем надеяться, что и дальше разрыв будет увеличиваться (куда ж без надежды).

Доходность декабря получилась 14% в переводе на годовые. Я наинвестировал уже столько, что может хватить на Солярис. А еще это 5,8 метров в Сочи по цене объявлений 288к за метр! А в реальности – еще больше метров;)

Моя стратегия

Поскольку цель – покупка недвижимости, мне нужно к этому моменту сформировать дивидендно-купонный поток, который будет покрывать ипотеку. Грубо говоря, реинвестирование дохода в недвижимость. В идеале это должно быть 100% стоимости квартиры и доходность 10-12% годовых. Поэтому у меня дивидендные акции, долговые и рентные инструменты.

Если смотреть на распределение портфеля без учета депозита, то планирую привести к такому: облигации 60–65%, фонды недвижимости 10–15%, акции 15%, краудлендинг 10%. Пока что недвижка и крауд меньше, чем нужно.

Ну что, едем дальше.

Декабрь снова охарактеризовался высокими нерегулярными тратами, в том числе новогодние подарки, так что норма сбережений оказалась низкой. Впереди 2 отпуска, так что затягиваем инвестиционный пояс.

Первый уже забучен – это Эльбрус, а не Сочи, как можно было бы подумать, в конце января. Вернусь 1 февраля, так что следующий отчет будет не по графику) Второй отпуск уже в феврале будет, скорее всего, в Красной Поляне. Пока еще ничего не бронировал, но надо съездить осмотреть свои будущие владения)

Что еще?

Телеграм-канал подрос с 1760 до 1900 подписчиков (+140). Не очень активно, но все равно прекрасный показатель.

Продолжаются челленджи. Это Обезьяний портфель, Святой рандом и Скидки на Озоне. По рандому будет обновленный формат, скоро расскажу.

У моего стикерпака уже более 6400 установок (+900). Вот бы канал так быстро рос)

Прочитал «Фрикономику». Обзор тут. Также читаю fiction, но про них не пишу. Вообще, немного устал от книг про финансы, захотелось больше художественных произведений.

Добил Metro Exodus, начал Metro Redux. Очень гуд. Думаю, что и Редукс быстро закончу, так что можете смело советовать, что еще погамать.

Получил письмо от Альфы про перевод заблокированных бумаг, посмотрим. Там механика вроде бы простая, но не все бумаги можно к любому брокеру перевести. Если хочется в одно место, то это ФФ (Цифра) и Ньютон. В Тинька нельзя взять и все перевести, только акции. Финексовские фонды принимать хотят не все. Я выбрал ФФ, зарегился там, подал поручения на перевод, посмотрим, что из этого получится. Как-то все равно нет уверенности в том, что переведут хоть что-то куда бы то ни было.

Планы на январь: все как обычно. Почилить. Покупать Джет, ПНК, акции и бонды. Привести портфель к нужной аллокации активов, хотя бы приблизиться. Читать книжки. Пить пивко, пока зима. Съездить покататься на Эльбрус.

А это все еще мой телеграм-канал – подписывайтесь;) В нем я рассказываю про финансы, свои инвестиции, накопление на квартиру в Сочи, про книги и много всего еще, даже мемы есть.