Заблокированные бумаги — давайдосвидания?

Пришлось выбрать Цифру, обособившуюся от Фридом Финанс, потому что только туда можно было перекинуть вообще все, в т.ч. Finex. И еще в какой-то Ньютон, его я просто отмел, потому что раньше про него только слыхал, а на сайте их не нашел ничего кроме формы регистрации: ни комиссий, ни тарифов, ни че го. В Альфе брокер был указан как Фридом Финанс, но как понимаю, в РФ это все же теперь Цифра, по крайней мере, как бренд. Как юрлицо они все равно ООО ИК Фридом Финанс.

Фонды от ВТБ, Альфы и Сбера не считаются заблокированными по нужным критериям, так что остались (у меня есть там немного S&P500 от Сбера и какие-то фонды от ВТБ). Они, грубо говоря, просто не хотят работать, поэтому и недоступны. Но полагаю, что все не так просто, как я полагаю.

В Цифре зарегился заранее. Так вот, если вдруг кто-то считает, что у Альфы приложение не очень, то посмотрите Цифру. Впрочем, я к Альфе уже привык и считаю, что оно удобнее, чем ВТБ или Тинькофф. Как показала практика, наличие описаний в ВТБ или Тиньке не нужно, все равно приходится все смотреть в этих ваших интернетах. А по облигациям информация по позициям дается в более удобном формате, чем в ВТБ и Тиньке, где сделано все максимально для ламеров. Возможно, что окажется так, что Цифру через какое-то время буду считать удобнее, хотя не думаю, что буду активно пользоваться. Все же мера скорее вынужденная.

Точно ли все бумаги туда переведут? Не знаю. Нет уверенности, что переводы в принципе смогут состоятся. Насколько я понимаю, все мои бумаги в Euroclear, а в Crearstream нет ничего. Что в итоге получится, и получится ли, узнаем после 7 января, но это не точно.

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