Святой рандом января. S02E01. SIBN (акции Газпром Нефть)

Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо.

Итак, в 2022 году я купил 6 рандомных акций из всего списка. В этом году я решил придумать что-то другое. Думал про разные форматы, но в итоге принял решение, что буду во втором сезоне брать рандомно дивидендные акции.

Почему? Все из-за того, что даже рандом должен работать по стратегии, которая предполагает получение кэшфлоу (то есть, доходные инвестиции).

Сначала я обратился к IRDIVTR – индексу дивидендных акций РФ. Но там список небольшой (всего 24 бумаги с учетом повторов обычных и префов), поэтому я его разбавил другими дивидендными акциями.

Потом убрал Россети ЦП, Мосэнерго и Ленэнерго, так как пока непонятно, что будет после реорганизации Россетей с ФСК, Эталон, потому что расписки, и Энел, потому что непонятна его судьба. Если станет что-то понятно, добавлю. Пока что получилась 31 компания.

Итак, список такой: Алроса, Башнефть, Газпром, Газпром Нефть, Интер РАО, Лукойл, Магнит, ММК, Мосбиржа, МТС, НКНХ, НЛМК, НМТП, Новатэк, Норникель, ОГК-2, Полюс золото, Роснефть, Ростелеком, Русгидро, Сбербанк, Северсталь, Сегежа, Система, Сургутнефтегаз, Татнефть, ТМК, Транснефть, Фосагро, Черкизово, Юнипро.

Правила простые:

ежемесячный минимальный бюджет: 5 000 рублей, на него берется максимально возможное количество лотов;

если лот дороже 5000, то беру 1 лот;

если рандом выбирает что-то повторно, беру.

В общем, в январе случайной компанией оказалась Газпром Нефть. У меня эти акции уже есть в портфеле, даже недавно дивиденды были неплохие.

Фото взято из открытых источников сайта Газпром Нефть

До 2006 года это была небезызвестная компания Сибнефть, тикер так и остался SIBN.

Акции ГПН торгуются на данный момент по 450-460 рублей, в лоте 1 штука. Позволил себе 11 акций по 455 рублей в рамках моего бюджета рандомной щедрости. Ценник, кстати, довольно высокий. Вообще, нефтянка держится высоко, несмотря на все события 2022 года.

А дивы за 2022 год стали рекордными. Впрочем, дивиденды ГПН платила стабильно практически всегда.

Что такое Газпром Нефть?

Газпром Нефть – это российская нефтяная компания, основные виды деятельности – разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов. ГПН входит в число российских лидеров по объемам добычи и переработки нефти, является одним из лидеров российской нефтяной индустрии по эффективности.

Первая компания, которая начала добычу нефти на российском шельфе Арктики. В общем, вряд ли кто-то не знает, что это за компания.

Хороший рандом?

На мой скромный взгляд, в стране-бензоколонке нефтяная компания не может быть плохим выбором. Даже без отчетности за 2022 год, поэтому не буду приводить цифры, все равно актуальных нет. И даже при нефтяном эмбарго.

Нефть найдет, как просочиться в те страны, где она нужна. Хоть и по не самым вкусным ценам. Впрочем, доллар уже подкрутили, а если нужно, подкрутят еще.

Газпром Нефть – одна из тех компаний, которые могут похвастаться небольшими долгами. Главные риски – внешнеполитические.

В 2023 году прибыль обязана стать существенно меньше, так что акции ГПН могут и ниже пойти. Но постепенно объемы на восток будут расти, так что наберемся терпения и будем ждать новостей и отчетность.

В долгосрочной перспективе ГПН, надеюсь, будет не худшей бумагой в портфеле. Нужно только новые трубопроводы строить и верить в лучшее (в инвестициях без веры-то никуда).

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