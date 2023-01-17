РИП — ребалансировка инвестиционного портфеля

Ребалансировка – это часть инвестиционной стратегии, которая предполагает (не)регулярное приведение аллокации активов к целевым значениям.

То есть, ребалансировка может быть только тогда, когда есть стратегия. Покупки и продажи без стратегии – это либо интуитивные инвестиции, либо спекуляции. Если стратегия предполагает спекуляции, гуано квесчен. Спекулянты и так все лучше меня знают.

Классический пример. Инвестор составил портфель 60/40 (60% акций и 40% облигаций). Случился туземун, акции подорожали, портфель приобрел вид 80/20. Инвестор продает акции и покупает облигации, восстанавливая баланс. То есть, делает РИП.

Второй пример тоже классический. УК держит БПИФ на индекс Мосбиржи или S&P500. На самом деле, неважно, что там за индекс, главное, чтобы это был индекс. Когда индекс меняется (например, Мосбиржа кого-то включает и исключает из своего индекса, какие-то акции занимают в индексе места больше, чем должны, пересмотр состава индекса проводится ежеквартально), УК должна провести ребалансировку ПИФа/ETF на этот самый индекс. Из частных инвесторов мало кто занимается таким делом, поскольку тут нужна какая-то особая любовь к индексам, но и такие примеры есть.

Для РИП необязательно что-то продавать в портфеле. Ребалансировку на самом деле все инвесторы делают постоянно при условии регулярного пополнения. Естественно, некоторые делают ребалансировку без первой буквы р. Сами они это называют словом «усреднение», а еще у них в портфелях часто отсутствует диверсификация по типам активов, так что продать облигации и купить акции они не могут в принципе, потому что облигаций там нет. Покупают за счет новых пополнений и ок. Ребалансировка портфеля за счет пополнений работает только на маленьких портфелях, а когда размер портфеля равен сотне месячных пополнений, провести ребалансировку без продажи активов невозможно.

А что, доходность тогда выше будет?

Либо будет, либо не будет. Этого заранее никто не знает. Ребалансировка – это не инструмент увеличения доходности, это инструмент защиты от рисков, как и диверсификация. Любители прогонять все подряд через исторические данные так и не пришли к единому мнению.

А с большой степенью вероятности доходность будет ниже, ведь придется продавать подорожавшие бумаги и платить за это налогами. А еще комиссии.

Может тогда ну ее нафиг?

Как обычно, это каждый сам для себя решает. Более того, во время активного пополнения портфеля я скорее за то, чтобы не проводить регулярную ребалансировку с продажей одних типов активов и покупкой других. Плюс еще есть кэшфлоу от купонов и дивидендов.

Лично я бы скорее подумал о ситуативных ребалансировках в зависимости от риск-профиля.

Мое мнение такое: ребалансировку нужно делать тогда, когда есть аргументы за продажу одних активов и покупку других.

Посмотрим примеры, когда может понадобиться ребалансировка, как и для чего можно ее проводить.

Классические примеры хорошие, но они не до конца описывают возможные преимущества для более продвинутых инвесторов. Лучше посмотреть на прикладные примеры.

Пример 1

Про оценку необходимости нахождения актива в портфеле.

Была совершена определенная покупка 3 года назад. Пусть это будет акция компании, которая платила дивиденды, и идея заключалась в этом. Компания перестает платить дивиденды (меняет дивидендную политику). Нужна такая акция в портфеле? Если смотреть на идею покупки, то нет. Вместо нее можно выбрать что-то другое.

Пример 2

Этот пример – более сложная интерпретация классического, поскольку предполагает более сложную структуру портфеля, но смысл улавливается легко.

В портфеле есть 40% облигаций, при этом стратегия предполагает покупку акций в кризис, когда акции дешевеют. Облигации при этом тоже могут дешеветь, хоть и не так сильно, как акции. Поэтому в этих 40% облигаций есть короткие, средние и длинные. Короткие менее подвержены просадкам и при продаже потери будут ниже. Также можно дождаться их погашения. Вот тут-то как раз и происходит ребалансировка. Короткие облигации продаются или гасятся, на эти средства покупаются подешевевшие акции. Происходит РИП.

Этот пример очень хорошо показывает, для чего в портфеле должны быть облигации различной дюрации, если портфель состоит из акций и облигаций (но не обязательно только из них).

Пример 3

Ребалансировка при добавлении в портфель новых активов или типов активов.

У инвестора на данный момент портфель стоит 2 млн, целевая доля коммерческой недвижимости (ЗПИФн) в нем 30%, по 10% на три разных актива. Стоимость пая в первого актива 3 000 рублей, стоимость пая второго актива 6 000 рублей, но стоимость одного пая третьего актива 300 000 рублей.

Первые два инвестор может пропорционально покупать, не превышая установленную долю, а купить пай за 300 000 он может только при достижении портфелем суммы в 3 млн. Поэтому эти 300 000 постепенно накапливаются, например, в ОФЗ с нужной датой погашения, в которую портфель будет (теоретически) стоить 3 млн, и можно будет провести ребалансировку, переведя 10% этих облигаций в новый пай ЗПИФн, приведя его к целевым процентам.

Понятно, что у каждого должна быть своя стратегия, и невозможно описать все примеры. Еще раз скажу, что ребалансировка – это часть стратегии, и у одних она может быть регулярной, у других – ситуативной, а у третьих – ее может не быть вовсе.

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