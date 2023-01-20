Листинги ценных бумаг на Мосбирже или почему вы не можете их найти

Думаю, каждый, кто только начинал инвестировать, смотрел, что там у брокера по разделам акций, облигаций и других инструментов. В зависимости от брокера там может быть разный функционал, разные виды сортировки, но главное – разные списки ценных бумаг.

Например, возьму трёх брокеров, и посмотрю, сколько акций доступно на Мосбирже в общем списке. То есть, заходим в приложение, идём в раздел российских акций, листаем, считаем.

Тинькофф – 147 акций/расписок

ВТБ – 259 акций/расписок

Альфа – 127 акций/расписок

Тут возникает первый забавный момент, ведь всего на Мосбирже 240 акций от 195 эмитентов и 16 расписок. В ВТБ, видимо, ещё не убрали из списка акции, которые перестали торговаться. Купить их нельзя, но в списке они есть. А ещё есть ряд акций, где ликвидности нет от слова совсем или они тоже уходят с биржи. Что-то в районе 8 штук.

Скрин с Мосбиржи https://www.moex.com/ru/listing/securities.aspx

Листинги акций

А почему у некоторых брокеров акций меньше? Во-первых, что хотят, то и беспределят, а во-вторых, есть три уровня листинга акций.

Компании из первого и второго уровней листинга видны всем в общем списке. Это самые ликвидные акции самых надёжных компаний, 54 в первом и 21 во втором уровнях, всего 75 акций от 69 эмитентов. Первые 2 уровня листинга составляют котировальный список. Эти акции доступны всем. Чтобы покупать акции из третьего уровня листинга, нужно пройти тестирование для неквалифицированных инвесторов. Некоторые из них можно найти через поиск, какие-то есть в общем списке.

Требования по уровням:

Критерии для попадания в первый уровень листинга, скрин с Мосбиржи https://fs.moex.com/f/14048/akcii-v-pervom-urovne.pdf

Критерии для попадания во второй уровень листинга, скрин с Мосбиржи https://fs.moex.com/f/14049/akcii-vo-vtorom-urovne.pdf

Критерии для попадания в третий уровень листинга, скрин с Мосбиржи https://fs.moex.com/f/14071/akcii-tretiy-uroven.pdf

Как видно, попасть в третий уровень намного проще, достаточно сделать примерно... ничего!

Считается, что в котировальном списке находятся самые надежные эмитенты, но там много разных критериев, по которым, к примеру, акции Газпром Нефти находятся в третьем уровне листинга, а значит не состоят в котировальном списке. Брокеры могут по каким-то своим причинам «прятать» определённые акции третьего уровня листинга, но их можно найти через поиск по тикеру (проще всего) или названию. Некоторые акции у некоторых брокеров могут быть недоступны даже через поиск и даже для квалифицированных инвесторов. Например, в Тинькофф нет акций ДЗРД. В ВТБ они есть в общем списке. В Альфе они находятся через поиск и доступны к покупке. Почему? Наиболее частое объяснение – беспокойство за клиентов, берегут нас. От прибыли;) Но также там есть абсолютно неликвидные и никому не нужные акции, купить которые в принципе мало кому придёт в голову.

Критерии попадания в тот или иной уровень: раскрытие информация, публикация отчётности, капитализация, доля акций в свободной торговле, время нахождения на бирже и т. п. То есть, чем прозрачнее, крупнее и надежнее компания, тем больше она соответствует для верхних уровней. В третьем уровне находятся в основном небольшие компании. Ну и Газпром Нефть;) Важный момент – обязательные услуги маркет-мейкера в первом и втором уровнях для поддержания ликвидности. В третьем необязательно пользоваться услугами маркет-мейкера и иметь с ним договор.

Полный список критериев тут:https://www.moex.com/a2584

Полный список акций и расписок можно посмотреть тут:https://smart-lab.ru/q/shares/

Листинги облигаций

Облигаций на Мосбирже более 2000 выпусков от сотен эмитентов. Одних ОФЗ 60 штук. Так что там как ни сортируй, а всё равно никакой брокер всех не покажет. И по бондам тоже есть 3 уровня листинга. Тут тоже всё не так однозначно, но если выпуск менее 500 млн, а компания мелкая, то это точно третий. От 500 млн до 2 млрд – второй. В первом – самые жирные. Но и тут есть исключения, ведь кроме объёмов выпусков также важны и другие факторы: рейтинг, стаж на бирже и другие.

Требования по уровням:

Критерии для попадания в первый уровень листинга, скрин с Мосбиржи https://fs.moex.com/f/14050/obligacii-v-pervom-urovne.pdf

Критерии для попадания во второй уровень листинга, скрин с Мосбиржи https://fs.moex.com/f/14051/obligacii-vo-vtorom-urovne.pdf

Критерии для попадания в третий уровень листинга, скрин с Мосбиржи https://fs.moex.com/f/14072/obligacii-tretiy-uroven.pdf

Как видим, чтобы выпустить очередную пачку ВДО, делать практически ничего не нужно.

Даже муниципальные облигации попадаются в третьем уровне листинга, как и некоторые корпоративные от крупнейших банков или нефтяных компаний. В первом уровне листинга, естественно, ОФЗ и крупнейшие компании с наивысшим рейтингом, зато с доходностью бондов чуть выше ОФЗ. В третьем уровне листинга много ВДО небольших компаний и низколиквидных выпусков.

Критериев на самом деле много, например, МФО не могут подняться выше третьего уровня, а большинство из них доступны только квалифицированным инвесторам. Впрочем, большинство облигаций доступно всем желающим при условии прохождения теста для неквалифицированных инвесторов.

Полный список критериев тут:https://www.moex.com/a2588

Полный список облигаций с кучей сортировок тут: https://www.dohod.ru/analytic/bonds

Что ещё?

Примерно всё то же самое относится и к депозитарным распискам, и к ПИФам. А у фьючерсов или опционов уровней листинга нет, но их на Мосбирже не так уж и много, по ликвидности понятно, какие пользуются спросом, а какие не очень. Все они на высоколиквидные и популярные акции, индексы, валюты и товары. Всех можно тут посмотреть.

Чтобы покупать сложные инструменты, нужно пройти тестирование. Некоторые инструменты доступны только квалифицированным инвесторам, в том числе некоторые ЗПИФн.

Можно ли считать уровень листинга важным критерием?

Нет) Факторы включения в тот или иной уровень листинга не являются первостепенными для оценки эмитента. Можно косвенно оценить ликвидность или объем выпуска облигаций, например, но не оценить надёжность эмитента. Для этого нужно смотреть отчётность.

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