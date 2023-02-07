Свежие облигации: Азбука Вкуса на размещении

Сейчас интересных выпусков довольно много, но времени на всех не хватает. Было несколько интересных ВДО (Евротранс, АБЗ, Феррони, Аренза), но там высокие риски, а разобраться в них до размещения не успел.

А вот Азбука Вкуса с их новым выпуском – штука вкусная, простите за тавтологию. Выпуск интересен, несмотря на наличие оферты и очень длинный срок.

Объем выпуска – 2 млрд рублей, доходность до 10,5%–11%, срок 10 лет, с офертой и без амортизации. Рейтинг А-.

Азбука вкуса – российская частная сеть продовольственных супермаркетов премиального сегмента в Москве, МО и СПб. Входит в 200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes.

Имеется 173 магазина в Москве и СПб: 105 супермаркетов «Азбука вкуса», 60 минимаркетов «Азбука daily», 3 винных магазина «Энотека», 5 гипермаркетов «АВ маркет» и городское кафе «АВ Гранд-кафе». Ну и интернет-магазин, конечно же.

Тикер:

Выпуск: Азбука Вкуса-БО-П02

Объем: 2 млрд рублей

Сбор заявок: до 15 февраля 2023

Срок: 10 лет

Доходность: 10–10,5% в рублях

Выплаты: 4 раза в год

Оферта: да, через 2 года

Амортизация: нет

Почему Азбука Вкуса? Неужели кто-то еще покупает продукты в самом дорогом супермаркете России

Покупают, хоть и не так активно, как раньше. Я сам не скажу, что постоянно, но регулярно покупаю что-то в Азбуке, у меня рядом с домом их 3 штуки в пешей доступности, и людей там не сказал бы, что стало меньше.

А ассортимент, кажется, разнообразился менее дорогими товарами. Нет, Азбука не стала как Пятёрочка, но когда люди начинают экономить на дорогих продуктах, логично заменить их теми, что подешевле.

Но личные ощущения – это всё ни о чём. Шаурма у Ашота (Дядя Дёнер) тоже была вкусной, очереди были километровые, но это не помешало ему обанкротиться. Так что вместо того, чтобы сходить в Азбуку за хамоном, лучше посмотреть финансовые показатели.

Свежий рейтинг компании – А-. Это при том, что у компании сильно выросли логистические издержки. Отсюда и поиск локальных продуктов взамен тех, которые завозить стало сильно затратнее.

2022 год стал для компании непростым, долг вырос до 12+ млрд, текущий показатель Чистый долг/EBITDA неизвестен, но скорее всего он находится где-то в районе 4. А то и еще выше. В 2021 году показатель был 1,8.

Скрин с сайта АВ

У Азбуки Вкуса есть ещё один выпуск облигаций, изначально он был на 3,5 млрд рублей, но также был с офертой, по которой более 50% было выкуплено.

Показательно, что при первоначальной ставке 9,5% после оферты доходность поднялась до 11,5%. Это произошло летом прошлого года, ближайшая оферта будет также летом.

Это хороший признак того, что Азбука не стала кидать инвесторов по ставкой, но на оферту было потрачено 1,9 млрд, которые она теперь в практически том же объёме снова собирает.

Проще говоря, долговая нагрузка по бондам остаётся примерно на том же уровне. Компания приспосабливается к новым условиям, снижая планку премиальности.

Вполне допускаю вероятность, что доходность будет даже выше 11%, ведь 10%–10,5% сейчас найти достаточно легко, причём даже в длинных ОФЗ. Но вероятность эта крайне мала.

Скорее всего, придётся довольствоваться 10,5% или даже 10,25%. Предыдущий выпуск как раз примерно столько же и даёт.

Выпуск, безусловно, интересен, но тут следует понимать, для чего. Оферту можно рассмотреть не только как минус, но и как плюс. Компания достаточно надёжна, поэтому можно взять бумаги на 2 года до оферты, а там уже посмотреть на условия.

С другой стороны, если не хочется связваться с офертой, можно получить доходность выше ОФЗ на 1%–2% после каждого пересмотра условий.

Лично я считаю, что вероятность того, что по офертам будет даваться хорошие условия, достаточно высокая, чтобы принять риски длинного выпуска.

Тем не менее, для новичков этот выпуск наверно не подойдёт, я считаю, что нужно иметь весомые основания для того, чтобы добавлять его в свой портфель. Я добавлю совсем немного.

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