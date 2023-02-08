Какую ключевую ставку ЦБ сделает Набиуллина?

Эльвира Сахипзадовна, безусловно, мудрая женщина, которая не меньше нас с вами в шоке от всего происходящего, и как бы нам всем ни хотелось повышения ставки до 10%, вряд ли это произойдёт. И это несмотря на усиление проинфляционных рисков.

Ставка сохранится

Большинство опрошенных Forbes аналитиков и экономистов считают, что ставка останется 7,5% или изменится минимально, на пол-пункта.

И даже магия числа 10 (десятое февраля же будет) не заставит набиуллину пойти на встречу любителям долговых инструментов, ждущих ОФЗ с доходностью 11%–13%.

Инфляция 11%–12%

Инфляция на 2023 год прогнозируется в пределах 11%–12%, а это та граница, выше которой доходность видится где-то за гранью реальности.

Из существующих инструментов её могут обеспечить лишь ВДО, краудлендинг и рулетка (необязательно русская, можно также посмотреть на акции) при рисках, несопоставимых с предлагаемой доходностью.

На фоне роста доходности по ОФЗ некоторые банки даже стали поднимать ставки по вкладам кредитам. Добавим сюда бюджетную политику.

По итогам 2022 года дефицит бюджета составил 3,3 трлн рублей, или 2,3% ВВП.

В 2023 году Минфин прогнозирует дефицит в 2% ВВП. Увеличение дефицита бюджета, в свою очередь, приводит к росту денежной массы. Добавим сюда ослабление рубля, рекордно низкую безработицу и дефицит кадров.

Экономика сама себя не сэкономит, так что рост цен обеспечен. Но Набиуллина пока что будет уподобляться ждунам.

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