Святой рандом февраля. S02E02. MGNT (акции Магнит)

Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯

Список для рандома составлен из очищенного от расписок и некоторых акций IRDIVTR – индекса дивидендных акций РФ, к которому добавлены ещё несколько компаний.

Подумал-подумал, и решил всё же убрать Транснефть, слишком дорогой лот. Получилась 30 компаний. Если с Россетями всё будет ок, то позже добавлю что-то из них. Возможно.

Итак, список такой: Алроса, Башнефть, Газпром, Газпром Нефть, ИнтерРАО, Лукойл, Магнит, ММК, Мосбиржа, МТС, НКНХ, НЛМК, НМТП, Новатэк, Норникель, ОГК-2, Полюс золото, Роснефть, Ростелеком, Русгидро, Сбербанк, Северсталь, Сегежа, Система, Сургутнефтегаз, Татнефть, ТМК, Фосагро, Черкизово, Юнипро.

Правила простые:

ежемесячный минимальный бюджет: 5 000 рублей, на него берется максимально возможное количество лотов;

если лот дороже 5000, то беру 1 лот;

если рандом выбирает что-то повторно, беру.

В январе выбор пал на Газпром Нефть.

🛒 А в феврале случайной компанией оказался Магнит. У меня этих акций в портфеле ещё не было. Теперь есть.

Источник: сайт «Магнита»

Акции Магнита торгуются на данный момент по 4500-4800 рублей, в лоте 1 штука. Позволил себе купить 1 акцию за 4 767 рублей в рамках моего бюджета рандомной щедрости. Ценник высокий. Вообще, сегмент супермаркетов один из немногих, которые не улетели прям сильно вниз год назад. Спасибо инфляции.

Что такое Магнит?

Магнит – сеть розничных магазинов, третья по выручке частная компания России (после Лукойла и X5 Group).

Основана в 1997 году Сергеем Галицким, с 2021 года крупнейший акционер – инвестиционная компания Marathon Group Александра Винокурова.

По определённым причинам Галицкому пришлось продать Магнит и сосредоточиться на ФК Краснодар, самом красивом стадиона вселенной, самом красивом парке галактике и своём здоровье. Кстати, желаю ему крепчайшего.

Тем не менее, и без Галицкого Магнит растёт достаточно активно. Компания управляет 26 731 магазином под брендами Магнит, Дикси, Моя цена и Мегамарт.

Хороший рандом?

Сложно так вот сказать, конечно, на небе только и разговоров что про невыплаченные дивиденды за 2021 год. Ну и теперь про дивиденды за 2022 год тоже. А ведь у Магнита отличная отчётность. За первую половину 2022 года Магнит увеличил прибыль на 40%.

Также Магнит купил Дикси летом 2021, укрепив позиции относительно конкурента – X5. Показатели реально сильные. Компания продолжает увеличивать количество магазинов, наращивать выручку, чистую прибыль и снижать чистый долг.

Дивдоходность у Магнита всегда была неплохой. А учитывая обстоятельства, многие ждут, что ближайшие дивы будут очень существенными и даже рекордными. Но это не точно;) Не за бесплатно же Дики был куплен. Но в целом-то бумага вполне перспективная, на мой скромный взгляд. Так что я доволен.

На этой магнетической ноте приглашаю подписываться на мой телеграм-канал. Там я рассказываю про инвестиции, о том, как коплю на квартиру в Сочи, про недвижку и финансы в целом.