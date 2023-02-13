Сколько денег держат физлица в России на депозитах и в инвестициях

Москвичи в среднем держат на банковских депозитах более 1 млн рублей, а меньше всего вклады в Ингушетии — в среднем 13 000 рублей на человека. А всего на вкладах россияне держат 37,8 трлн рублей (данные на конец 2022 года). За год вклады увеличились на 1,4 трлн или на 3,7%.

С одной стороны — рост. На 1,4 трлн рублей у населения стало больше на вкладах, круто же? Конечно, круто. Только вот рост на 3,7% при средней доходности вкладов в 2022 году в районе 8% — это отток. 8% — это я даже занизил, лично у меня по депозитам в 2022 году вышла средняя доходность выше 13% за счёт удачного перекладывания с 7% на накопительном счёте на 20% сроком в 3 месяца, а потом на 10% сроком на 3 года без учёта капитализации. А даже если взять ставки начала года, то там были скромные 6%, которые всё равно больше, чем 3,7%. Если взять инфляцию в 12%, то радоваться вообще нечему. Получается, что произошёл значительный отток с вкладов, деньги обесценились, а номинальный рост обеспечила доходность, при этом перекрыв, конечно номинальный отток. С учётом инфляции денежная масса на вкладах уменьшилась на 8%–9%.

Тут, правда, стоит учесть, что Риа зачем-то посчитали ещё и эскроу-счета, которые доходность не дают, а лишь являются залогом под строительство многоквартирных и не очень домов. Их объём в 2022 году составил 4,1 трлн рублей.

Методология

Расчёты произведены по данным ЦБ и Росстата. Доходы населения взяты в среднем за 12 месяцев (с октября 2021 года по сентябрь 2022 года). Изменение вкладов за 12 месяцев рассчитано как результат на 1 декабря 2022 года к объёму вкладов на 1 декабря 2021 года.

Москва сберегает больше всех

В настоящее время в среднем на одного человека приходится 259,2 тысячи рублей депозитов. Важно: они посчитали всё население! То есть, даже младенцев. Это не средний размер депозита. При этом корреляция прямая в зависимости от зарплат регионов, хотя Москва и СПб всё же выбиваются даже на фоне регионов, которые кормятся углеводородами и рыбкой: ДВ, ряд регионов Сибири.

У среднестатического москвича на вкладе лежит миллион. Это более 11 средних зарплат. Питер отстаёт почти в 2 раза. Показательно, что при сопоставимых зарплатах жители Москвы в 2 раза активнее несут деньги в банки, чем жители НАО, Магаданской области или ЯНАО. В НАО вообще люди стали что-то резко подозревать и увеличили депозиты в более чем 2 раза за год. Такими темпами скоро и Москву догонят, не говоря уже про СПб.

Замыкают список вот эти ребята:

Лично мне грустно за КБР, откуда я недавно вернулся из отпуска. Но и невооружённым взглядом заметно, что люди там не все живут зажиточно. Да чего уж там, за большинство регионов грустно.

Если коррелировать средние и медианные данные вкладов с зарплатами, то можно вычесть примерно по 20%, чтобы увидеть медианные депозиты. Также следует понимать, что данные говорят о наличии накоплений лишь косвенно, по данным банки ру на руках у населения ещё 14,2 трлн налички. Получается, что вместе с депозитами 50 трлн.

Сравнение с инвестициями

А ещё мне интересно сравнить с тем, сколько денег у физических лиц в инвестициях. Правда ли, что сильно меньше, чем на вкладах?

По последнему отчёту ЦБ в инвестициях у физлиц лежат 4,3 трлн рублей. Чуть больше, чем на эскроу-счетах. В 9 раз меньше, чем на вкладах. Примерно 170 000 рублей в среднем на одного инвестора. То есть, по всем параметрам вклады популярнее. Особенно если вспомнить, что у 65% счета пустые, а у 92% — до 100 000 рублей, это с учётом пустых. Хотя если отбросить пустые счета, то картина будет иной. Средний активный (не пустой) брокерский счёт — 512 000. Если пересчитать как это сделано с вкладами в исследовании — это будет менее 30 000 рублей на человека.

Что получается? Люди в целом доверяют вкладам в 8 раз больше, чем инвестициям. Хотелось бы увидеть распределение по объёмам, но приходится довольствоваться понимание, которое очевидно — подавляющая часть вкладов приходится на небольшую долю населения. Большинство же россиян не имеет накоплений или имеет совсем небольшие суммы что на вкладах, что в инвестициях.