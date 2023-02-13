Трёхлетние вклады VS лучшие трёхлетние облигации

И ЦБ может её в ближайшее время очень даже и поднять. Впрочем, эта возможность в ставки уже заложена.
Кроме вкладов также интересно посмотреть на выпуски облигаций, погашение которых наступает примерно через 3 года.
Самые крупные банки предлагают ставку в районе 9,5%, а РСХБ даже 10%.
Есть также несколько вариантов пенсионных вкладов, но те, кто собирается выйти на раннюю пенсию, здесь в зачёт не проходят. Как ни удивительно, даже Сбер есть.
В некоторых банках какие-то простые условия есть, чтобы получить нужную доходность, но никаких сверхъестественных действий делать не требуется.
Все вклады с учётом капитализации, то есть, проценты реинвестируются, а не снимаются
Россельхозбанк – 10%, вклад «Доходный» от 3 000 рублей.
Газпромбанк – 9,58%, вклад «Копить» от 15 000 рублей.
Сбербанк – 9,5% вклад «Лучший %» от 100 000 рублей.
ВТБ – 9,5% вклад «Стабильный» от 1 000 рублей.
Альфа-Банк – 9,5% «Альфа-Вклад» от 10 000 рублей.
Открытие – 9,5% вклад «Надежный» от 50 000 рублей.
При условии, что сейчас ключевая ставка ЦБ 7,5%, банки предлагают премию за риск до 2,5%. Но только на 3 года и больше.
Ставки по вкладам на 1–2 года ниже, и дело не только в капитализации. Разница составит в среднем 1–1,5%.
Какие ОФЗ со сроком погашения около 3 лет есть и какая доходность
Тут стоит ориентироваться на ОФЗ-ПД, то есть, с постоянным купоном. Их не так много:
ОФЗ 26220 – 8,4% (погашение 12.11.2025).
ОФЗ 46023 – 8,1% (погашение 23.07.2026).
Доходность выглядит даже не грустной, а просто антидоходной даже по сравнению с депозитами в банках. Так что рассматривать ОФЗ именно как альтернативу вкладу в Сбербанке, где ещё и налог будет меньше, бессмысленно от слова совсем.
У них другая роль, так что пусть их покупают те, кто знает, для чего они нужны.
Стоит отметить, что есть ещё несколько областных облигаций с похожей доходностью, даже чуть выше. Москва и Башкирия дают 8,3%–8,4%.
А что с корпоративными облигациями
Тут всё намного интереснее. Но чтобы доходность была выше 9,5%–10%, придётся обратить внимание на не самый первый эшелон.
Впрочем, и с высоким рейтингом кое-что есть. Смотрим не ниже BB-, что есть без оферты. Обязательно ликвидные, доступные для неквалифицированных инвесторов. И доходность выше депозитов.
Металлоинвест БО-07 (AA) – 12% (погашение 12.02.2026).
Автодор БО-003Р-01 (AA) – 10,2% (погашение 09.12.2025).
Синара Транспортные Машины 1P2 (A) – 11,2% (погашение 22.07.2026).
ЕвроТранс БО-001Р-02 (BB) – 14,1% (погашение 24.01.2026).
Ювелит 001P-01 (BB-) – 13,4% (погашение 23.12.2025).
Домодедово ФьюэлФ 002Р-01 (BB) – 13,0% (погашение 16.12.2025).
ИЭК Холдинг 001P-01 (BB) – 11,8% (погашение 23.12.2025).
Сэтл-Групп БО 002P-01 (BB) – 11,7% (погашение 13.08.2025).
Гидромашсервис АО 001Р-01 (BB) – 11,7% (погашение 25.12.2025).
Селигдар 001Р-01 (BBB) – 11,2% (погашение 29.10.2025).
Восточная стивидорная компания 1P-01R (BBB) – 10,7% (погашение 03.12.2025).
Уральская Сталь БО-001Р-01 (BB) – 10,6% (погашение 25.12.2025).
Ну а дальше – уже либо совсем ВДО, либо двигаются сроки погашения, либо амортизация, либо оферта. Кто хорошо разбирается в том, что это такое, те, полагаю, и сами знают про них.
Тем же, кто хочет найти альтернативу депозитам на 3 года, можно обратить внимание на эти выпуски. Лично мне больше всего из них нравятся Евротранс, Ювелит и Домодедово ФФ, но если сокращать риски, тогда Автодор и Синара. Все 5 лично в моём портфеле есть.
Есть ли смысл рисковать и вместо депозитов брать облигации? Это уже каждый решает сам. Сейчас премия за риск не очень сопоставима с существующими рисками.
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