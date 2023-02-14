Свежие облигации: Эталон на размещении

Обычно я не особо смотрю на такие выпуски, но тут стало интересно. Я в целом позитивно отношусь к выпускам облигаций девелоперов, держу в портфеле Самолёт, Сэтл и даже одного сочинского застройщика.

У строителей всегда жирные выпуски на несколько миллиардов, не то что у лизинга или МФО. А доходность предлагается на уровне.

Объём выпуска – 5 млрд рублей, доходность до 13,5%–14,2%, срок 15 лет, с офертой и без амортизации. Рейтинг А-.

АО «Эталон-Финанс» – один из крупнейших московских девелоперов, реализующих жилье в бизнес и комфорт сегментах. Компания входит в Группу «Эталон», основанную в 1987 году. В 2011 году Эталон провёл IPO. Ведёт строительство в основном в Москве и СПб. Тикер: 🏗👷 Сайт: https://etalongroup.ru/investors/

Выпуск: Эталон-Финанс 002P-01

Объём: 5 млрд рублей

Сбор заявок: до 17 февраля 2023

Срок: 15 лет

Доходность: 13,5–14,2% в рублях

Выплаты: 4 раза в год

Оферта: да, через 3 года

Амортизация: нет

Почему Эталон? Неужели кто-то ещё будет покупать квартиры в новостройках

Ну а что, жить ведь где-то нужно. Спрос на жильё обвалился, цены в некоторых городах падают, где-то, конечно, и растут. Государство продлило льготную ипотеку, хоть и не на самых вкусных условиях. Некоторые застройщики даже придумывают новые варианты привлечения денег. Например, Самолёт мутит ЗПИФн. Конечно же, только на словах, но всё же. Тем не менее, девелоперы продолжают стричь капусту, а ставка в районе 14% – мелочь по сравнению с маржинальностью строительного бизнеса, особенно в Москве и Питере.

А ещё у них очень крутой маскот. Точнее – мастигр.

Фото отсюда: https://etalongroup.ru/spb/upload/iblock/3a2/_-_-_-_-6000_-_-_-_-2019-_.jpg

Выпуск, между прочим, в рамках программы облигаций компании серии 002Р объёмом 50 млрд рублей, так что на этом ничего не закончится. В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 15 млрд рублей. 15 февраля компании предстоит погасить один из выпусков на ровно 5 млрд рублей. Совпадение? Не думаю!

Несмотря на весь скепсис, Эталон имеет рейтинг надёжности ruA- от Эксперт РА. А риски в строительстве были всегда и везде, ну в нашей стране уж точно. Дополнительные риски даже как-то растворяются в перманентных.

Отчётность за 2022 год не может быть хорошей относительно 2021 года, но всё не так плохо, как могло быть. Конечно, они успели продать много квадратных метров на хаях, когда цены продолжали расти в первой половине 2022 года, но всё равно проданные метры упали на треть, а выручка – на четверть. Третий квартал 2022 года вообще даже позитивную динамику показал.

Эталон – древняя и успешная компания, которая переживала уже несколько кризисов (ой, прям как и мы все), так что это внушает дополнительные надежды. Ну и все знают, что кризис когда-нибудь да заканчиваются. Лично я считаю, что Эталон продержится нормально. Рано или поздно люди снова начнут скупать квартиры и делать ремонты. А дома-то они строят хорошие, не то что ПИК.

Смущает 15-летний срок. Конечно, есть оферта через 3 года, есть довольно неплохая доходность выше крупных конкурентов (ПИК и Самолёт дают меньше, Сэтл и другие менее крупные дают что-то похожее, а то и выше). Короче говоря, выпуск выглядит очень противоречивым. Но если оферта сложится в пользу инвесторов и условия после неё будут и дальше давать премию к ОФЗ больше 5%, то этот выпуск может оказаться золотой жилой. А может и не оказаться, ведь как ни крути, а премия за риск несопоставима с имеющимися рисками.

Лично я себе возьму, но буквально несколько штук. В тот портфель, который у меня с самыми рискованными облигациями. Котлетить точно не хочется.

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