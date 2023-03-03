Свежие облигации: Калужский ликёро-водочный завод Кристалл на первичном размещении

Этот выпуск можно смело относить к ВДО и за счёт доходности выше ОФЗ на 5,5%, и на счёт рейтинга ruB+, который присвоил Эксперт РА.

И не стоит путать калужский Кристалл с московским. Московсий делает Путинку, а калужский – хипстерскую Бионику.

Объём выпуска – 300 млн рублей, доходность до 13,5%–14%, срок 3 года, без оферты, но с амортизацией. А главное – продукция завода, которая пользуется спросом тем сильнее, чем тяжелее жизнь в России.

КЛВЗ «Кристалл» – производитель ликеро-водочной продукции, а конкретно водки. Предприятие расположено в Обнинске Калужской области, совокупная мощность производства составляет 120 млн бутылок водчелы в год.

95% продукции – это водяра, а 5% – всякие нескрепные напитки типа джина и кротовухи. Тикер: 💎🥃 Сайт: https://klvzk.ru

Выпуск: КЛВЗ Кристалл, 001Р-01

Объем: 300 млн рублей

Сбор заявок: до 9 марта 2023

Срок: 3 года

Доходность: 13,5–14% в рублях

Выплаты: 4 раза в год (12 выплат)

Оферта: нет

Амортизация: да, ежеквартально по 25% с третьего года (9–12 выплаты)

Почему Кристалл? Разве кто-то что-то пьёт кроме кротовухи

Как ни странно, но в России всё еще пьют. К счастью, потребление алкоголя снижается, и пьют уже не так много, как в 2008 году. Тогда пили по 16 литров спирта в год, сейчас – в районе 10–11.

Да и пьют всё больше пивко. Тем не менее, водяру продолжают пить. И чем крепче кризис, тем пьют больше.

КЛВЗ пока не является значимым игроком на ликёро-водочном рынке. Даже в десятку лидеров не входит. Кстати, лидирует Белуга, сильно опережая конкурентов.

Впрочем, хоть завод и приписывает себе какую-то историю, существует он всего 5 лет. И развивается быстро и стабильно. Доля рынка – 1,6%, рост за 2022 год в 1,6 раза.

Отчётность у Кристалла сильная. Постоянный рост, можно даже сказать, что это классическая ракета на спиртовом топливе.

Долговая нагрузка у завода очень умеренная. Показатель Чистый долг/EBITDA всего лишь 1,6, что крайне мало для быстро растущего организма. Также радует показатель рентабельности.

Несмотря на приятную отчётность, рейтинг Кристаллу присвоен всего лишь B+. Дело не только в том, что компания молодая, а этот выпуск облигаций дебютный. Кристалл 40% выручки получает от разлива чужой водки, а 60% – от своей. Диверсификация слабая, завод всего лишь один.

Заводы новые не планируются, а вот импортозамещение ушедших брендов – очень даже. Для того и берут в долг. Нужно наращивать мощности и разливать заменители этих ваших Егерьмайстеров.

Выпуск интересен, хотя с таким рейтингом хотелось бы побольше. Впрочем, бизнес понятный.

Рынок освобождается от зарубежного бухлишка, поэтому у отечественных производителей есть шансы подрасти и занять их места. А это до 60% освободившихся мест на прилавках.

Доходность вполне рабочая, даже несмотря на то, что ожидается повышение ключевой ставки ЦБ.

Лично я участвую, небольшую долю в своём портфеле под этот выпуск резервирую. Небольшой, потому что в первую очередь важна диверсификация.

На этой не самой зожной ноте приглашаю подписаться на мой телеграм-канал, где я рассказываю про свой путь в инвестициях с целью покупки квартиры в Сочи, о финансах и недвижимости.