Правила инвестирования Уоррена Баффета

Вряд ли можно найти инвестора, который не знал бы, кто такой Уоррен Баффет. И ещё более вряд ли кто-либо из нас сможет повторить его успех. И факторов много. Это и какой-то невообразимый капитал, и стабильность на долгом сроке, и мозги. Плюс ко всему он ещё отличный бизнесмен и просто классный дядька. Единственное, чего у него нет, так это молодости.

Версия для печати
Правила инвестирования Уоррена Баффета
Photo: Vivek Trivedi, Unsplash

У Уоррена Баффета размер капитала на конец 2022 года был 104,4 млрд долларов. Круто? Ещё бы. Но у Илона Маска в ноябре 2021 года состояние достигало 300 млрд, при этом у него есть даже относительная молодость. К слову, Berkshire Hathaway Баффета оценивается в 451 млрд долларов.

Правила инвестирования Уоррена Баффета

Ну да вернёмся к 5 простым советам, следуя которым каждый может стать миллиардером (нет).

1. Оставляй запас кэша и не инвестирую заёмные деньги

Не котлеть всё до последней копейки, ведь тогда у тебя не будет денег на инвестиции в самое благоприятное для этого время. Этот принцип Баффет упоминает в каждом ежегодном отчёте Berkshire Hathaway. Инвестирование кредитных же денег Уоррен Баффет просто-напросто считает безумием.

2. Инвестируй в компании, бизнес которых ты понимаешь

Хороший совет от человека, который действительно хорошо понимает чуть ли не любой бизнес. Более того, он отлично шарит в отчётностях, и смотрит не только на P/E и эти ваши EBITDы. Баффет инвестирует в прозрачный бизнес, не вкладываясь в компании, в честности которых сомневается.

3. Инвестируй вдолгую

Стратегия Баффета — долгосрочная. Даже не так — вечная. Но это не означает, что он никогда ничего не продавал. Идея-то скорее банальна: выбирай хорошие акции, а дальше своё дело сделает сложный процент. И через 50 лет… Ну вот да. Понимание вечности не будет нервировать просадками в течение двух-трёх лет.

4. Бойся, когда другие жадничают

Соответственно, жадничай, когда другие боятся. Баффет говорит не только о том, что нужно покупать дешёвые акции, но и о том, что на хаях их стоит продавать. Многие делают наоборот. Вообще, активное управление портфелем — это более по-баффетовски, чем покупать по любым ценам и держать до смерти.

5. Покупай хорошее, не покупай плохое

Ну а если более детально, то Уоррен Баффет опирается на те же принципы, что описаны в книге Бенджамина Грэма «Разумный инвестор». Чем меньше P/E (Капитализация / Чистая прибыль), тем лучше, и вот это вот всё. Короче, нужно книгу читать. Хороший совет;)

Правила инвестирования Уоррена Баффета

Можем повторить?

Естественно, нет. Но маленького Уоррена Баффета растить в себе можно, следуя его советам, а точнее — его подходу. Может ли это получиться у каждого? Скорее да, чем нет, но в миниатюре. Главное не забывать про то, что у Уоррена Баффета на создание фантастического капитала ушёл 81 год. Да, ему сейчас 92 года, а первую акцию он купил в 11 лет.

Бонус:первая сделка Баффета. В 11 лет Уоррен с помощью сестры купил три акции Cities Service по 38,25 $ за штуку. Сначала их цена опустилась до 27 $, потом поднялась до 40 $, и Баффет продал их, заработав 5 долларов. Через несколько дней цена акции поднялась до 202 $. Если бы он подождал, получил бы около 500 $. Этот первый опыт научил Баффета тому, что инвестор должен быть терпеливым и не паниковать, если цены падают; не продавать ради краткосрочной выгоды; быть уверенным в успехе, если вкладываешь чужие деньги (после падения цены он чувствовал себя виноватым, так как рисковал деньгами сестры).

Подписывайтесь на мой телеграм-канал. В нём я пишу про инвестиции, финансы, недвижимость.

igotosochi
igotosochi
маркетолог

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Обучение для бухгалтеров

От «Клерка» с любовью — всем скидка 25% на Клерк.Премиум и подарок

Ну нельзя просто взять и не порадовать своих любимых читателей новой акцией. Еще раз напомним, почему вам станет проще работать с подпиской и какой подарок мы для вас приготовили.

От «Клерка» с любовью — всем скидка 25% на Клерк.Премиум и подарок

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Фиксированные взносы ИП

С какими проблемами столкнулись ИП в 2023 году при уплате фиксированных взносов

У ФНС нет сервиса для составления платежек на взносы и заявления о зачете. На отправленные заявления приходит отказ, а платежки попадают на ЕНП и к ним требуют заявление о зачете.

С какими проблемами столкнулись ИП в 2023 году при уплате фиксированных взносов
Самозанятые

Как изменится рынок внештатного персонала в 2023 году

Фрилансеров с каждым годом становится все больше, а компании все чаще отдают задачи на аутсорс. Это проще, когда появляются краткосрочные проекты или задачи, которые не передашь штатному персоналу. 

Как изменится рынок внештатного персонала в 2023 году
Читать еще