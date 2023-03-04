Правила инвестирования Уоррена Баффета

У Уоррена Баффета размер капитала на конец 2022 года был 104,4 млрд долларов. Круто? Ещё бы. Но у Илона Маска в ноябре 2021 года состояние достигало 300 млрд, при этом у него есть даже относительная молодость. К слову, Berkshire Hathaway Баффета оценивается в 451 млрд долларов.

Ну да вернёмся к 5 простым советам, следуя которым каждый может стать миллиардером (нет).

1. Оставляй запас кэша и не инвестирую заёмные деньги

Не котлеть всё до последней копейки, ведь тогда у тебя не будет денег на инвестиции в самое благоприятное для этого время. Этот принцип Баффет упоминает в каждом ежегодном отчёте Berkshire Hathaway. Инвестирование кредитных же денег Уоррен Баффет просто-напросто считает безумием.

2. Инвестируй в компании, бизнес которых ты понимаешь

Хороший совет от человека, который действительно хорошо понимает чуть ли не любой бизнес. Более того, он отлично шарит в отчётностях, и смотрит не только на P/E и эти ваши EBITDы. Баффет инвестирует в прозрачный бизнес, не вкладываясь в компании, в честности которых сомневается.

3. Инвестируй вдолгую

Стратегия Баффета — долгосрочная. Даже не так — вечная. Но это не означает, что он никогда ничего не продавал. Идея-то скорее банальна: выбирай хорошие акции, а дальше своё дело сделает сложный процент. И через 50 лет… Ну вот да. Понимание вечности не будет нервировать просадками в течение двух-трёх лет.

4. Бойся, когда другие жадничают

Соответственно, жадничай, когда другие боятся. Баффет говорит не только о том, что нужно покупать дешёвые акции, но и о том, что на хаях их стоит продавать. Многие делают наоборот. Вообще, активное управление портфелем — это более по-баффетовски, чем покупать по любым ценам и держать до смерти.

5. Покупай хорошее, не покупай плохое

Ну а если более детально, то Уоррен Баффет опирается на те же принципы, что описаны в книге Бенджамина Грэма «Разумный инвестор». Чем меньше P/E (Капитализация / Чистая прибыль), тем лучше, и вот это вот всё. Короче, нужно книгу читать. Хороший совет;)

Можем повторить?

Естественно, нет. Но маленького Уоррена Баффета растить в себе можно, следуя его советам, а точнее — его подходу. Может ли это получиться у каждого? Скорее да, чем нет, но в миниатюре. Главное не забывать про то, что у Уоррена Баффета на создание фантастического капитала ушёл 81 год. Да, ему сейчас 92 года, а первую акцию он купил в 11 лет.

Бонус:первая сделка Баффета. В 11 лет Уоррен с помощью сестры купил три акции Cities Service по 38,25 $ за штуку. Сначала их цена опустилась до 27 $, потом поднялась до 40 $, и Баффет продал их, заработав 5 долларов. Через несколько дней цена акции поднялась до 202 $. Если бы он подождал, получил бы около 500 $. Этот первый опыт научил Баффета тому, что инвестор должен быть терпеливым и не паниковать, если цены падают; не продавать ради краткосрочной выгоды; быть уверенным в успехе, если вкладываешь чужие деньги (после падения цены он чувствовал себя виноватым, так как рисковал деньгами сестры).