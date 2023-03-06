«10 главных правил для начинающего инвестора» Бёртона Малкиела. Интерпретация со вкусом индекса

Закончил с книгой Бёртона Малкиела, известного больше по много раз переизданному хиту 1973 года – «Случайная прогулка по Уолл-стрит».

Книга «10 принципов» является с одной стороны продолжением, а с другой – упрощённым вариантом «Прогулки», рассчитанным для новичков, и я решил начать с неё, чтобы двигаться последовательно, как сам автор говорит, от простого к сложному.

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Считается, что именно Малкиел является главным идеологом пассивного инвестирования в индексные фонды, которые должны быть основой инвестиционных портфелей.

Такая позиция сегодня очень популярна в США, да и в России тоже есть приличное количество сторонников, застрявших в фондах FinEx и не только.

Правда сегодня американские инвесторы постепенно отходят от этого и частично распродают свои паи, а фонды теряют из-за этого прибыль от комиссий.

Ну а в 1973 году не было таких фондов от слова совсем, поэтому посматривали тогда на ещё молодого Бёртона как на фрика. Позже они появились и завоевали популярность, а вместе с тем и поднялись компании, которые эти фонды создавали.

Когда книга «Случайная прогулка по Уолл-стрит» стала бестселлером, издатель попросил Малкиела написать лайтовую версию не больше 200 страниц для тех, кто ничего не понимает в рынках ценных бумаг и ненавидит цифры.

Вот и получилась «Прогулка по Уолл-стрит на минималках». Для начинающего инвестора книга получилась и правда неплохой.

Тут и простота изложения, и юмор, и живые примеры. Впрочем, мне пришлось абстрагироваться от того, что я уже знаю про инвестиции, и представить, что я хочу купить свою первую акцию.

Бёртон Малкиен – известный 90-летний экономист и амбассадор гипотезы эффективного рынка, согласно которой вся существенная информация немедленно и в полной мере отражается на рыночной курсовой стоимости ценных бумаг.

При этом он согласен с тем, что некоторые рынки явно неэффективны, демонстрируя признаки случайного блуждания. То есть, несостыковочка-то существует. Но американский рынок считается эффективным. Эффективен ли российский? Вот в чём вопрос.

28 лет жизни Малкиен отдал руководству крупной инвестиционной компанией Vanguard Group. Да-да, тот самый Vanguard. А началось всё со службы в армии.

Он работал финансистом, а для работы тогда стали использоваться машины IBM. Он ими так проникся, что вложил в акции IBM все свои деньги – 5 000 долларов. Он не раз говорил, что эти акции до сих пор находятся у него, но цена их – уже миллионы долларов.

Я люблю такие книги, которые про энное количество чего-то там. Их все можно лаконично сократить просто до списка. Кто-то посчитает остальную информацию водой, но важно делать скидку на целевую аудиторию.

10 правил

Сначала автор пишет про то, что надо откладывать денежку с зарплатушки и вообще – как начать и не бросать:

1. Начинайте копить прямо сейчас, а не откладывая. Время – деньги.

2. Держитесь выбранного курса. Единственно верная дорога к богатству – это регулярное вложение сбережений.

3. Не дайте застать себя врасплох (про страхование и резервы).

4. Используйте все налоговые льготы (в РФ они тоже есть, если что).

Потом говорит про то, как составить диверсифицированный портфель:

5. Комплектуйте инвестиционный портфель по своему вкусу (рассказывает, как распределить активы).

6. Не забывайте про диверсификацию.

7. Платите себе, а не другим.

8. Уважайте мудрость рынка.

9. Инвестируйте в индексные фонды.

10. Не будьте своим злейшим врагом: не превращайтесь в тупого подражателя.

Все эти правила описаны во второй части книги, а в первой части автор кратко пробегается по основам. Что такое акции, облигации и вот это вот всё. Доходчиво, если кто не знает, можно почитать. Ни одного откровенно вредного совета он не даёт, все они реально помогут.

Про что еще: про Альберта Эйнштейна, о том, зачем увольнять своего финансового консультанта (будто он у кого-то из нас есть), про виды ценных бумаг простыми словами, про тюльпановую лихорадку, мыльные пузыри, связь рисков и доходности. Про индекс S&P500, ну и разные примеры из истории.

Кому читать: исключительно начинающим инвесторам, которые ещё не читали ничего кроме, разве что, «Самого богатого человека в Вавилоне». Книги для новичков все более-менее похожи, хотя тут есть фокус индексные фонды. С большой натяжкой совы на глобус это работает и в России тоже, но ограничения весьма значительные. Не буду высказывать своё личное мнение о том, как лучше инвестировать, всё же речь не обо мне, а о книге, и каждый сам должен решать, подходит ему этот подход или нет.

Резюме: неплохая книга с базовыми идеями, но полноценное мнение всё же хочу сформировать после прочтения «Прогулки по Уолл-стрит».

Ставлю книге 6 пассивных фондов из 10. Исключительно за крайне сильное упрощение материала. Опять же, я не ЦА, так что моя оценка не должна быть релевантной для тех, у кого эта книга будет первой про инвестиции.

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