Инвестиции

Что за лев этот тигр! Сбер неспроста занимает более трети объёма торгов на фондовом рынке

Не прошло и года (на самом деле прошло), как Сбер отчитался по МСФО. А точнее опубликовал сокращенную годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 12 месяцев 2022 года и по состоянию на 31 декабря 2022 года.

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Что за лев этот тигр! Сбер неспроста занимает более трети объёма торгов на фондовом рынке
Изображение: https://www.sberbank.com/ru/investor-relations/groupresults/ifrs_2022

Ну и ещё Герман Греф поделился кучей интересной информации на конференции.

Если коротко, то Сбер – он как самурай, а его путь – это путь, усыпанный деньгами, куда бы он ни пошёл. Просто зверюга, созданная для штамповки денег.

Что за лев этот тигр! Сбер неспроста занимает более трети объёма торгов на фондовом рынке

Несмотря на то, что моя инвестиционная стратегия больше про облигации и бумажную недвижимость, чем про акции, но какая-то их часть у меня всё же есть, и самая большая часть там именно у Сбера. Я такой не один. В феврале более 35% торгов на фондовом рынке – это обычные и привилегированные акции Сбербанка. И было бы на этом рынке больше денег, Сбер бы уже затуземунился. Впрочем, и сейчас из всех компаний в топ-10 по объёмам выглядит наиболее мощно.

Чистая прибыль по РСБУ в феврале 2023 выросла до 115 млрд рублей. Год назад было 76,4 млрд. Но важнее всего то, что Сбер смог закрыть 2022 год с прибылью. да, небольшой по сравнению с 2021 годом. Но кто год назад мог хотя бы представить, что не будет убытков?

Что за лев этот тигр! Сбер неспроста занимает более трети объёма торгов на фондовом рынке

  • Чистая прибыль составила 270,5 млрд руб. (-78,3 % г/г).

  • Прибыль на обыкновенную акцию составила 12,39 руб. (-78,3 % г/г).

  • Сбер нарастил капитал на 3,0% до 5,8 тлрн руб.

  • Коэффициент достаточности базового капитала составил 14,8% (+0,9 % г/г).

Клиентов стало больше. Доля банка увеличилась. Греф даже сказал, что подумывает о выплате дивидендов. Конечно, они за 2022 год будут крайне малы, если будут. Тут всё же история на будущее.

Из интересного/важного:

  • Базовый капитал 1-го уровня – 5.4 трлн руб.

  • Общий капитал – 5 727 млрд руб (257 рублей на акцию при стоимости акции в районе 170 рублей).

  • Активы, взвешенные с учетом риска – 36,4 трлн рублей.

  • Прибыль на обыкновенную акцию – 12,39 рублей.

  • За год Сбер выдал более 2,5 трлн ипотечных рублей и 2 трлн рублей потребительских кредитов.

  • Розничный кредитный портфель – 12,4 трлн рублей, (+12,2% с начала года).

Полностью можно посмотреть тут: https://www.sberbank.com/ru/investor-relations/groupresults/ifrs_2022

Короче говоря, этот лев просто тигр! Не зря на него так набросились все инвесторы, ведь даже сейчас дивдоходность (потенциальная) от 6 до 12 рублей на акцию (от 50% прибыли до 100%). При нынешних ценах и при темпах восстановления прибыли дивиденды за 2023 год могут составить до 20%. Естественно, при условии веры в Сбер и экономику РФ в целом. Тот случай, когда толпа не ошиблась.

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igotosochi
igotosochi
маркетолог

Инвестиции

Что за лев этот тигр! Сбер неспроста занимает более трети объёма торгов на фондовом рынке

Не прошло и года (на самом деле прошло), как Сбер отчитался по МСФО. А точнее опубликовал сокращенную годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 12 месяцев 2022 года и по состоянию на 31 декабря 2022 года.

Что за лев этот тигр! Сбер неспроста занимает более трети объёма торгов на фондовом рынке

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