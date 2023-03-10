Что за лев этот тигр! Сбер неспроста занимает более трети объёма торгов на фондовом рынке

Ну и ещё Герман Греф поделился кучей интересной информации на конференции.

Если коротко, то Сбер – он как самурай, а его путь – это путь, усыпанный деньгами, куда бы он ни пошёл. Просто зверюга, созданная для штамповки денег.

Несмотря на то, что моя инвестиционная стратегия больше про облигации и бумажную недвижимость, чем про акции, но какая-то их часть у меня всё же есть, и самая большая часть там именно у Сбера. Я такой не один. В феврале более 35% торгов на фондовом рынке – это обычные и привилегированные акции Сбербанка. И было бы на этом рынке больше денег, Сбер бы уже затуземунился. Впрочем, и сейчас из всех компаний в топ-10 по объёмам выглядит наиболее мощно.

Чистая прибыль по РСБУ в феврале 2023 выросла до 115 млрд рублей. Год назад было 76,4 млрд. Но важнее всего то, что Сбер смог закрыть 2022 год с прибылью. да, небольшой по сравнению с 2021 годом. Но кто год назад мог хотя бы представить, что не будет убытков?

Чистая прибыль составила 270,5 млрд руб. (-78,3 % г/г).

Прибыль на обыкновенную акцию составила 12,39 руб. (-78,3 % г/г).

Сбер нарастил капитал на 3,0% до 5,8 тлрн руб.

Коэффициент достаточности базового капитала составил 14,8% (+0,9 % г/г).

Клиентов стало больше. Доля банка увеличилась. Греф даже сказал, что подумывает о выплате дивидендов. Конечно, они за 2022 год будут крайне малы, если будут. Тут всё же история на будущее.

Из интересного/важного:

Базовый капитал 1-го уровня – 5.4 трлн руб.

Общий капитал – 5 727 млрд руб (257 рублей на акцию при стоимости акции в районе 170 рублей).

Активы, взвешенные с учетом риска – 36,4 трлн рублей.

Прибыль на обыкновенную акцию – 12,39 рублей.

За год Сбер выдал более 2,5 трлн ипотечных рублей и 2 трлн рублей потребительских кредитов.

Розничный кредитный портфель – 12,4 трлн рублей, (+12,2% с начала года).

Полностью можно посмотреть тут: https://www.sberbank.com/ru/investor-relations/groupresults/ifrs_2022

Короче говоря, этот лев просто тигр! Не зря на него так набросились все инвесторы, ведь даже сейчас дивдоходность (потенциальная) от 6 до 12 рублей на акцию (от 50% прибыли до 100%). При нынешних ценах и при темпах восстановления прибыли дивиденды за 2023 год могут составить до 20%. Естественно, при условии веры в Сбер и экономику РФ в целом. Тот случай, когда толпа не ошиблась.

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