Свежие облигации: МЕДСИ на размещении

Так что решил я на выпуск облигаций МЕДСИ посмотреть, а заодно узнать, лечат ли там, если поехал кукухой.

Сам я по ДМС гоняю как раз в МЕДСИ, потому как больше и не знаю, куда гонять, а эти недалеко находятся и даже с записью через эти ваши интернеты я разобрался, удобно. А вот облигации их не такие удобные. Прикол в том, что они размещают сразу 2 выпуска, оба на 15 лет, у одного оферта через 2 года, а у другого — через 3 года. Дурка? Нет, клиника!

Объём каждого выпуска — 3 млрд рублей, доходность в районе 11%, срок 15 лет, оферта через 2 и через 3 года. Клиника принадлежит АФК Система, так что можно считать это знаком качества. Рейтинг соответствующий — ruA+.

Группа компаний «МЕДСИ» — ведущая федеральная сеть частных клиник, предоставляющая полный спектр медицинских услуг — от первичного приема и скорой медицинской помощи до высокотехнологичной диагностики, сложных хирургических вмешательств и реабилитации.132 клиники, 4 300 врачей, 9,5 млн пациентов, в том числе психов! Тикер: 💊🚑 Сайт: https://medsi.ru

Выпуск: Медси 001P-01 / Медси 001P-02

Объём: 3 млрд / 3 млрд

Начало размещения: 14 марта 2023

Срок: 15 лет

Доходность: 10,5–11% / 11–11,5% в рублях

Выплаты: 4 раза в год

Оферта: да, через 2 года / да, через 3 года

Амортизация: нет

Почему МЕДСИ? Разве не подорожником все лечатся и боярой?

Конечно, подорожник с боярой ничем заменить невозможно, они продолжают оставаться передовыми лечебными средствами, но платная медицина — очень даже прибыльная штука. Последний отчёт МЕДСИ — за первое полугодие 2022 года, там выручка 17,3 млрд, OIBDA 3,2 млрд, а прибыль 0,9 млрд. 4,7 млрд вложено в развитие медицинской инфраструктуры. По МСФО выручка за 2021 год составила 30,1 млрд, чистая прибыль – 3,9 млрд рублей. Показатель Чистый долг/EBITDA — 2,5. Не отлично, но и не ужасно.

Год за годом выручка компании растет просто шикарными темпами. За 4 года — в 3 раза! При этом рынок ДМС просаживается пока что незначительно — менее 5%.

А самое главное — в МЕДСИ можно и кукухой полечиться. Психиатров хватит на всех. А это очень актуально в наше неспокойное время.

Короче говоря, с пациентом разобрались, а что с выпусками облигаций? Почему их сразу два? Почему оба на 15 лет? Почему с офертой через 2 и через 3 года?

В принципе, сама АФК Система любит такие штуки, если посмотреть на их выпуски, то там таких много. Долг будет гаситься частями, из 6 млрд на оферте, полагаю, погасят 50–60% выпусков, а остальной долг будет комфортно гаситься по будущим купонным ставкам, при необходимости ещё выпустят пару выпусков. Сеть клиник развивается, прибыль она генерит приятную, так что время сейчас для инвестиций в развитие благоприятное. А вот что делать инвестору — это вопрос.

С одной стороны, А+ и Система, с другой — оферта. Уверен, что оферта будет на нормальных условиях, и после неё купон будет, так сказать, рыночным, да и ликвидность должна быть хорошей у обоих выпусков. Брать оба я точно не вижу смысла, если уж выбирать между ними, то второй выпуск. У него и доходность чуть выше ожидается, и оферта через 3 года. Впрочем, кому-то на 2 покажется лучше. Выпуски, так сказать, для гурманов, которые знают толк в офертах и будут иметь достойные причины, чтобы их рассматривать. Я в свой портфель выбираю второй выпуск, небольшую часть под МЕДСИ там должна найтись.

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