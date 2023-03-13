Свежие облигации: Бизнес Альянс на первичном размещении

Ладно, 16% там может и не получиться, но 15,5% вполне реальны. Не зря же они коммунальщикам трактора и мусоровозы шерят, а также другую спецтехнику. В общем, го смотреть свежачок. А в ближайшее время будет также ещё один их конкурент, более серьёзный.

Объём выпуска – 500 млн рублей, доходность в районе 15,5%, срок 3 года, оферта и амортизация – нет, не слышал. Кажется, что параметры выпуска, не побоюсь этого слова, ВДО идеальны. Ещё и кредитный рейтинг не C, а BB. Достаточно интересный вариант для любителей высокорискованных облигаций? Достаточно.

ЛК «Бизнес Альянс» – лизинговая компания из Москвы, ведёт свою деятельность с 2006 года. С ЖКХ работает с 2020 года, также есть направления по лизингу оборудования, ж/д и дорожно-строительной техники и даже кораблей. Тикер: 🚜🚢 Сайт: https://leasing-ba.ru

Выпуск: Бизнес альянс 001Р-01

Объём: 500 млн

Начало размещения: 16 марта 2023

Срок: 3 года

Доходность: 15,5–16%

Выплаты: 4 раза в год

Оферта: нет

Амортизация: нет

Почему Бизнес Альянс? Вдруг в Москве перестанут работать коммунальщики?

У компании достаточно устойчивый бизнес, хотя о высокой диверсификации говорить особо не приходится. Но для этого-то и нужны займы. Бизнес Альянс хочет выйти на коммунальщиков в других городах: СПб, Екатеринбург и Сочи. Там, как мы прекрасно понимаем, тоже нужна техника. Также собираются диверсифицироваться и по видам оборудования, которое сдаётся в лизинг.

Сама компания не относится к лидерам лизингового рынка и скромно занимает энное место где-то далеко за первой десяткой, а именно на 86 месте.

Ничего страшного в этом нет, отрасль высококонкурентная, хотя многие известные эмитенты находятся повыше: Лизинг Трейд, Соби-Лизинг, Техно Лизинг, ПР Лизинг, Роделен.

А у таких компаний-лидеров как Европлан или Балтийский Лизинг ставки намного ниже, не говоря уже про Ресо Лизинг или ГТЛК.

Для сравнения: портфель Бизнес Альянса в 50 раз меньше, чем у Европлана (5 млрд против 250 млрд рублей). Про монстров типа Сбера, ГПБ или ВТБ вообще молчу, там другая лига даже по сравнению с Европланом и БЛ.

Радует то, что у Бизнес Альянса история просроченных задолженностей чиста как слеза младенца, компания всегда платит, несмотря на то, что гендиректор у них не Ланнистер.

А АКРА отмечает, что у них исторически высокое значение показателя достаточности капитала (ПДК) – 14,7%. Кроме того, по оценке оценщиков у Бизнес Альянса удовлетворительная оценка фондирования и ликвидности.

Отчётность за 2021 и 2022 года слабее, чем за предыдущие 2 года, но это следствие низкой диверсификации бизнеса. Впрочем, лизинг хорош тем, что в там всегда высокая ликвидность активов, и за это инвесторы любят лизинговые компании. Купил в кредит, сдал в аренду, на разницу живёшь.

Несмотря ни на что, этот выпуск облигаций обладает очень высоким риском. Компания мелкая, конкуренция высочайшая, в случае потери одного из крупных клиентов компания может столкнуться с серьёзными проблемами. Рейтинг BB не является достаточной гарантией, поэтому брать этот выпуск я буду на очень небольшую долю портфеля, диверсификация которого для меня в приоритете.

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