Российские акции с самыми высокими дивидендами в 2023 году

Российские инвесторы покупают акции с двумя целями:

Получение дивидендов Рост стоимости акций

Логичным способом получить доход является покупка дивидендных акций, а поскольку мы столкнулись с ограничениями, то вариантов не так много, как раньше. В первую очередь это российские компании, регулярно выплачивающие дивиденды, а также это китайские акции. Акции США и Европы несут в себе повышенные риски, да и доступны не всем, а только квалифицированным инвесторам.

Дивиденды от российских компаний – самый логичный вариант, доступный всем. Нужно только собрать в портфель акции компаний, которые заплатят их с высокой вероятностью.

Дивиденды – это часть прибыли компании, которая выплачивается акционерам. Решение по выплате принимает СД, а дивидендная политика прописана в уставе компании.

На 2023 год прогнозы довольно позитивные, но стоит помнить, что это лишь прогнозы. Тем не менее, практика показала, что компании УЖЕ ГОТОВЫ платить дивиденды. И с высокой степенью вероятности заплатят. Прогноз основывается на финансовых показателях компаний и дивидендной политике. Но ещё раз повторяю, что это прогноз.

Итак, список самых высоких дивидендов в 2023 году (прогноз). Сначала – самые доходные акции, где дивиденды ожидаются выше 15%. Ого!

1. ТМК

Лого с сайта ТМК

«Трубная металлургическая компания» (ТМК) – российская металлургическая компания, крупнейший российский производитель труб, входит в тройку мировых лидеров производителей труб.

Период, за который прогнозируются дивиденды: 12 месяцев 2022

Доходность на акцию: 25-26%

Размер дивиденда на акцию: 23-24 рубля

Капитализация: 1 244 млрд долларов

Также есть вероятность получить дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере около 16-17 рублей.

2. Газпром нефть

Лого с сайта Газпром нефть

ПАО «Газпром нефть» – российская нефтяная компания. Основные виды её деятельности – разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов. Компания входит в число российских лидеров по объёмам добычи и переработки нефти, является одним из лидеров российской нефтяной индустрии.

Период, за который прогнозируются дивиденды: 12 месяцев 2022

Доходность на акцию: 19-20%

Размер дивиденда на акцию: 84-85 рублей

Капитализация: 27 448 млрд долларов

Также есть вероятность получить дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере около 64-65 рублей.

3. Лукойл

Лого с сайта Лукойл

«Лукойл» – одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объёмам нефтедобычи в России. Наименование компании происходит от первых букв названий городов нефтяников (Лангепас, Урай, Когалым) и слова «ойл» – масло нефть.

Период, за который прогнозируются дивиденды: 12 месяцев 2022

Доходность на акцию: 18-19%

Размер дивиденда на акцию: 764-765 рублей

Капитализация: 37 556 млрд долларов

4. «Европейский медицинский центр» (ЕМЦ / ЕМС)

Лого с сайта EMC

ЕМС – один из крупнейших в России частных поставщиков медицинских услуг. Компания работает на российском рынке частных медицинских услуг более 30 лет, таким образом, EMC имеет самый большой опыт работы среди всех крупных частных медицинских компаний этого сектора.

Период, за который прогнозируются дивиденды: 12 месяцев 2022

Доходность на акцию: 16-17%

Размер дивиденда на акцию: 57-58 рублей

Капитализация: 1 270 млрд долларов

5. Фосагро

Лого с сайта Фосагро

«Фосагро» – российский химический холдинг. Полное наименование – Публичное акционерное общество «ФосАгро». Штаб-квартира – в Москве. Основатель – Ходорковский (Менатеп).

Период, за который прогнозируются дивиденды: 12 месяцев 2022

Доходность на акцию: 15-16%

Размер дивиденда на акцию: 1070-1080 рублей

Капитализация: 12 056 млрд долларов

За 4 квартал 2022 года уже объявили дивиденды 465 рублей на акцию.

Итак, 5 компаний могут выплатить более 15%! Но не стоит рассматривать только эти компании, ведь СД может не согласовать такие выплаты. Или могут произойти ещё какие-то неприятности. Посмотрим, какие компании также могут выплатить большие дивиденды.

Акции с дивидендной доходностью 13-15%

МТС

Период, за который прогнозируются дивиденды: 12 месяцев 2022

Доходность на акцию: 14-15%

Размер дивиденда на акцию: 37-38 рублей

Капитализация: 6 753 млрд долларов

Газпром

Период, за который прогнозируются дивиденды: 12 месяцев 2022

Доходность на акцию: 13-14%

Размер дивиденда на акцию: 22-23 рубля

Капитализация: 50 353 млрд долларов

НКНХ

Период, за который прогнозируются дивиденды: 12 месяцев 2022

Доходность на акцию: 13-14%

Размер дивиденда на акцию: 12-13 рублей

Капитализация: 2 807 млрд долларов

Татнефть

Период, за который прогнозируются дивиденды: 12 месяцев 2022

Доходность на акцию: 13-14%

Размер дивиденда на акцию: 46-47 рублей

Капитализация: 10 292 млрд долларов

Роснефть

Период, за который прогнозируются дивиденды: 12 месяцев 2022

Доходность на акцию: 13-14%

Размер дивиденда на акцию: 49-50 рублей

Капитализация: 50 882 млрд долларов

Распадская

Период, за который прогнозируются дивиденды: 12 месяцев 2022

Доходность на акцию: 13-14%

Размер дивиденда на акцию: 37-38 рублей

Капитализация: 2 512 млрд долларов

Россети Ленэнерго

Период, за который прогнозируются дивиденды: 12 месяцев 2022

Доходность на акцию: 13-14%

Размер дивиденда на акцию: 18-19 рублей

Капитализация: 1 442 млрд долларов

Акции с дивидендной доходностью 10-13%

Здесь список очень большой, поэтому просто перечислю их. Таких компаний ещё 14 штук, которые могут заплатить более 10%!

Башнефть Белуга Групп Сургутнефтегаз Мечел Globaltrans Эталон Транснефть ОГК-2 НОВАТЭК Алроса НМТП Селигдар Черкизово

Напоминаю, что это ПРОГНОЗ. Какие акции выбрать – решать только вам самим.

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