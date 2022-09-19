Самозанятые

Стоит ли ИП работать с самозанятыми?

Чтобы ответить на данный вопрос, следует рассмотреть плюсы и минусы работы с самозанятыми, а также основные нюансы начала сотрудничества.

Версия для печати
Стоит ли ИП работать с самозанятыми?

Достоинства работы с самозанятыми

Вся выгода для ИП при работе с самозанятыми заключается в основном в экономии.

Во-первых, при работе с самозанятыми заключается не трудовой договор, а договор ГПХ, то есть сотрудник не оформляется официально в штат, а лишь выполняет какую-либо услугу. В таком случае работодатель не должен платить взносы в фонды социального и медицинского страхования, а также в пенсионный фонд.

Кстати, взносы в фонды составляют около 30% от заработной платы сотрудника, поэтому в итоге экономия получается весьма существенная.

Получается, ИП не должен оплачивать больничный самозанятому работнику, декретные и отпускные. Только плата за непосредственную работу и больше никаких затрат.

Поскольку самозанятого гражданина не нужно нанимать в штат, ИП имеет возможность воспользоваться льготным налоговым режимом с ограничением персонала. Например, при выборе УСН ставки по налогам возрастают при найме в штат более сотни сотрудников.

Во-вторых, самозанятый должен уплачивать налоги в бюджет самостоятельно, то есть работодатель не должен перечислять в налоговую 13% от суммы зарплаты работника. Налоговая ставка у самозанятых ниже, поэтому сотрудничество будет выгодно для обеих сторон. К тому же ИП не должен подавать различные отчеты в ФНС и ПФР при работе с самозанятым, а это и экономия времени, и отсутствие штрафов за неправильные или просроченные отчеты.

В-третьих, плата самозанятому за работу может быть учтена в расходах, если ИП выбрал такой налоговый режим, где они считаются. Для подтверждения расходов может быть использован чек из приложения «Мой налог», которым должны пользоваться все самозанятые.

Недостатки работы с самозанятыми

В принципе, никаких проблем у добросовестного работодателя при сотрудничестве с самозанятыми возникать не должно, однако есть некоторые моменты, которые нужно учитывать.

Так, например, нельзя обращаться за услугами по договору ГПХ к гражданину, который в течение двух последних лет работал в качестве наемного сотрудника по трудовому договору. Точнее сотрудничать в такой ситуации можно, однако ИП придется уплатить НДФЛ и взносы в фонды, как с обычным сотрудником.

Такой закон существует, чтобы работодатели не увольняли штатных сотрудников с целью дальнейшего их найма в качестве самозанятых ради экономии. Причем ФНС легко отслеживает такие махинации, поэтому не стоит надеяться, что ситуация останется без внимания.

Также могут возникнуть проблемы с Трудовой инспекцией, если появятся подозрения, что самозанятый выполняет полноценную работу штатного сотрудника. В таком случае договор между работодателем и работником принудительно признается трудовым, а работодатель получает штраф, и его обязуют выплатить долги по налогам и взносам в фонды.

Как начать сотрудничество с самозанятым

Для начала надо убедиться, что гражданин действительно официально зарегистрирован в качестве плательщика налога на профессиональный доход. Только после этого можно заключать договор об оказании каких-либо услуг.

ФНС выдает справки, подтверждающие статус самозанятого. В такой справке должна быть указана следующая информация:

  • ИНН,
  • паспортные данные,
  • дата постановки на учет.

Если у ИП возникают какие-либо подозрения, он может проверить достоверность справки через портал npd.nalog.ru. Для проверки необходимо знать лишь ИНН гражданина, с которым планируется подписание договора.

Если гражданин официально оформлен в качестве самозанятого, то можно смело приступать к подписанию договора возмездного оказания услуг, по которому исполнитель обязуется выполнить работу, а заказчик обязуется ее оплатить.

Как правильно оплатить работу самозанятого

ИП перечисляет самозанятому плату за оказанную услугу, а самозанятый выдает ему электронный чек. Чеки формируются в приложении «Мой налог», которым должны пользоваться все плательщики НПД.

Выдача чека обязательна, иначе самозанятый рискует получить штраф в размере 20% от полученного дохода. При неоднократном нарушении данного правила размер штрафа возрастает до 100% от дохода.

Таким образом, ИП всегда получит чек за оплату услуг, который в дальнейшем он может использовать для подтверждения расходов.

Также для получения платы за услуги самозанятые могут использовать систему быстрый платежей любым удобным способом (по QR-коду, по платежной ссылке, по подписке).

Выводы

Таким образом, можно сделать вывод, что сотрудничество с самозанятыми определенно выгодно для ИП. Главное, не нарушать правила, убедиться в подтвержденном статусе плательщика НПД у исполнителя, скреплять отношения официальным договором. После оплаты услуг самозанятый обязан выдать чек, сформированный в приложении «Мой налог».

#employ24#самозанятый

employ24
employ24

Штрафы за персональные данные

Какие штрафы вас ждут за нарушение при обработке персональных данных

Должностное лицо ждут не только штрафы. Дело может дойти до субсидиарки, уголовки, особенно, если вы собираете персданные без согласия работника или используете их неправильно. В статье поговорим о том, сколько в деньгах вам будут стоить ошибки и как их избежать.

Какие штрафы вас ждут за нарушение при обработке персональных данных
Отчетность в ФСС

Вместо 4-ФСС будет раздел 2 формы ЕФС-1

В 2023 году надо будет по-прежнему ежеквартально отчитываться за взносы по страхованию от производственного травматизма и профзаболеваний. Только после объединения ФСС и ПФР отчет надо будет сдавать в новый фонд (СФР) по новой форме – ЕФС-1.

Повышение квалификации

Банковский светофор: от блокировки счетов до ликвидации компании и потери доступа к средствам на счете

Контроль операций, проводимых организациями и ИП по счетам банков, вышел на более серьезный уровень. Каждому клиенту будет присвоена степень риска: высокий, средний или низкий, так называемый «банковский светофор». Относить клиентов к какой-либо группе риска обязана каждая кредитная организация (банк).

Банковский светофор: от блокировки счетов до ликвидации компании и потери доступа к средствам на счете

Требования от налоговой инспекции: пошаговый разбор действий

Требования налоговых органов - это естественная процедура налогового контроля. Любой ответ на требование - это формирование доказательной базы и наша цель не избегать требований и обратить их в нашу пользу...

Требования от налоговой инспекции: пошаговый разбор действий

Мероприятия

Разместить
Госзакупки

Стоит ли обжаловать в суде решение ФАС об отмене закупки

Обжалование решения ФАС происходит в ведомственном или судебном порядке. Рассмотрим судебный порядок обжалования, поскольку он наиболее эффективен, т.к. позволяет восстановить пропущенные сроки и приостановить действие предписания.

Стоит ли обжаловать в суде решение ФАС об отмене закупки
Читать еще