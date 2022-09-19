Стоит ли ИП работать с самозанятыми?

Достоинства работы с самозанятыми

Вся выгода для ИП при работе с самозанятыми заключается в основном в экономии.

Во-первых, при работе с самозанятыми заключается не трудовой договор, а договор ГПХ, то есть сотрудник не оформляется официально в штат, а лишь выполняет какую-либо услугу. В таком случае работодатель не должен платить взносы в фонды социального и медицинского страхования, а также в пенсионный фонд.

Кстати, взносы в фонды составляют около 30% от заработной платы сотрудника, поэтому в итоге экономия получается весьма существенная.

Получается, ИП не должен оплачивать больничный самозанятому работнику, декретные и отпускные. Только плата за непосредственную работу и больше никаких затрат.

Поскольку самозанятого гражданина не нужно нанимать в штат, ИП имеет возможность воспользоваться льготным налоговым режимом с ограничением персонала. Например, при выборе УСН ставки по налогам возрастают при найме в штат более сотни сотрудников.

Во-вторых, самозанятый должен уплачивать налоги в бюджет самостоятельно, то есть работодатель не должен перечислять в налоговую 13% от суммы зарплаты работника. Налоговая ставка у самозанятых ниже, поэтому сотрудничество будет выгодно для обеих сторон. К тому же ИП не должен подавать различные отчеты в ФНС и ПФР при работе с самозанятым, а это и экономия времени, и отсутствие штрафов за неправильные или просроченные отчеты.

В-третьих, плата самозанятому за работу может быть учтена в расходах, если ИП выбрал такой налоговый режим, где они считаются. Для подтверждения расходов может быть использован чек из приложения «Мой налог», которым должны пользоваться все самозанятые.

Недостатки работы с самозанятыми

В принципе, никаких проблем у добросовестного работодателя при сотрудничестве с самозанятыми возникать не должно, однако есть некоторые моменты, которые нужно учитывать.

Так, например, нельзя обращаться за услугами по договору ГПХ к гражданину, который в течение двух последних лет работал в качестве наемного сотрудника по трудовому договору. Точнее сотрудничать в такой ситуации можно, однако ИП придется уплатить НДФЛ и взносы в фонды, как с обычным сотрудником.

Такой закон существует, чтобы работодатели не увольняли штатных сотрудников с целью дальнейшего их найма в качестве самозанятых ради экономии. Причем ФНС легко отслеживает такие махинации, поэтому не стоит надеяться, что ситуация останется без внимания.

Также могут возникнуть проблемы с Трудовой инспекцией, если появятся подозрения, что самозанятый выполняет полноценную работу штатного сотрудника. В таком случае договор между работодателем и работником принудительно признается трудовым, а работодатель получает штраф, и его обязуют выплатить долги по налогам и взносам в фонды.

Как начать сотрудничество с самозанятым

Для начала надо убедиться, что гражданин действительно официально зарегистрирован в качестве плательщика налога на профессиональный доход. Только после этого можно заключать договор об оказании каких-либо услуг.

ФНС выдает справки, подтверждающие статус самозанятого. В такой справке должна быть указана следующая информация:

ИНН,

паспортные данные,

дата постановки на учет.

Если у ИП возникают какие-либо подозрения, он может проверить достоверность справки через портал npd.nalog.ru. Для проверки необходимо знать лишь ИНН гражданина, с которым планируется подписание договора.

Если гражданин официально оформлен в качестве самозанятого, то можно смело приступать к подписанию договора возмездного оказания услуг, по которому исполнитель обязуется выполнить работу, а заказчик обязуется ее оплатить.

Как правильно оплатить работу самозанятого

ИП перечисляет самозанятому плату за оказанную услугу, а самозанятый выдает ему электронный чек. Чеки формируются в приложении «Мой налог», которым должны пользоваться все плательщики НПД.

Выдача чека обязательна, иначе самозанятый рискует получить штраф в размере 20% от полученного дохода. При неоднократном нарушении данного правила размер штрафа возрастает до 100% от дохода.

Таким образом, ИП всегда получит чек за оплату услуг, который в дальнейшем он может использовать для подтверждения расходов.

Также для получения платы за услуги самозанятые могут использовать систему быстрый платежей любым удобным способом (по QR-коду, по платежной ссылке, по подписке).

Выводы

Таким образом, можно сделать вывод, что сотрудничество с самозанятыми определенно выгодно для ИП. Главное, не нарушать правила, убедиться в подтвержденном статусе плательщика НПД у исполнителя, скреплять отношения официальным договором. После оплаты услуг самозанятый обязан выдать чек, сформированный в приложении «Мой налог».

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