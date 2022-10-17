Самозанятые

Самозанятый и ИП: можно ли совмещать?

Стать плательщиками налога на профессиональный доход имеют право не только просто граждане, но и физлица, уже зарегистрированные в качестве ИП. Причем получить статус самозанятого могут не только россияне, но и граждане Евразийского экономического союза, В данной статье мы подробно рассмотрим особенности совмещения двух статусов: самозанятость и ИП.

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Самозанятый и ИП: можно ли совмещать?

— Можно ли зарегистрироваться ИП, сохраняя статус самозанятого?

Согласно статье 4 ФЗ № 422, все физлица, в том числе ИП, имеют право зарегистрироваться в качестве самозанятых. Поэтому нет никаких ограничений на регистрацию ИП, сохраняя статус плательщика НПД.

Единственный нюанс: нельзя совмещать НПД с другими специальными режимами, действующими для ИП, например, УСН, ПСН и т.д. Нельзя выбрать сразу несколько налоговых режимов, поэтому тут уже следует посчитать, что будет являться более выгодным.

Если ИП подает заявление в ФНС о переходе на УСН, то статус самозанятого автоматически утрачивается с даты перехода на новый налоговый режим. Бывает, когда ИП понимает, что быль плательщиком НПД было выгоднее. В таком случае в течение 30 дней с перехода на УСН можно подать заявление в свободной форме с просьбой аннулировать переход. Тогда статус самозанятого возвращается ИП, и он снова становится плательщиком НПД.

— Можно ли зарегистрировать самозанятость, являясь ИП?

Да, можно, однако надо проверить подходит ли ИП под следующие требования:

• годовой доход не превышает 2,4 млн. ₽;

• вид деятельности, не противоречит применению специального налогового режима НПД;

• ИП не имеет сотрудников;

• не применяются другие специальные налоговые режимы (УСН, ПСН и т.д.).

Если все условия соблюдены, то можно смело регистрировать самозанятость любым удобным способом: через приложение «Мой налог» или на официальном сайте налоговой службы npd.nalog.ru.

Переход на НПД происходит автоматически после подачи заявления, однако если до этого ИП применял такие налоговые режимы, как УСН или ЕСХН, то необходимо направить уведомление в налоговую о том, что данный режим налогообложения больше применяться не будет. Уведомление в ФНС можно направить в течение месяца после перехода на НПД. Если уведомление не было направлено вовсе или же было направлено с задержкой, то постановка на учет по НПД аннулируется, а ИП возвращается к своему прежнему налоговому режиму.

Выводы

Можно совмещать два статуса: ИП и самозанятость. Как самозанятый имеет право зарегистрироваться в качестве ИП, так и ИП имеет право зарегистрировать самозанятость. Сразу несколько налоговых режимов к одному человеку не могут быть применены, поэтому сразу стоит определиться, что для вашего бизнеса выгоднее — быть плательщиком НПД или применять такие специальные налоговые режимы, как УСН, ПСН, ЕСХН и т.д.

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