Самозанятые смогут уходить на больничные

Рассказываем коротко
- Чтобы иметь возможность получать больничные пособия самозанятым нужно уплачивать ежемесячные добровольные взносы в размере 1247 руб./мес. (Или 15 000 руб в год). Размер взноса может не зависеть от дохода самозанятого.
- Размер пособия будет зависеть от страхового стажа и от того, как долго самозанятый платил взносы. В первый год оплаты взносов сумма максимум в 22 тыс. руб. И не более 32,4 тыс. руб. в дальнейшем.
- В страховой стаж входит и период прошлой работы по трудовому договору.
- В случае травмы, болезни, ухода за ребенком и других ситуациях самозанятый может получить оплачиваемый больничный.
- Через приложение «Мой налог» можно подключиться к программе добровольного соц.страхования. Все взносы самозанятого будут поступать в ФСС.
- Запуск программы объявлен на 2023 года.
Как это будет в цифрах
1-й год самозанятый платит взнос от 6 до 12 месяцев получит по больничному:
- Если трудовой стаже до 5 лет — 13600 рублей
- Если трудовой стаже 5-8 лет — 18 100 рублей
- Если трудовой стаже более 8 лет — 22 700 рублей
Если вы, как самозанятый, платили взносы, но не пользовались больничным более чем 18 месяцев, то взноса будет снижен до 872 рублей.