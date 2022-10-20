Саморазвитие

Самозанятые смогут уходить на больничные

Минтруд представил механизм, для получения самозанятыми оплачиваемых больничных.

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Самозанятые смогут уходить на больничные

Рассказываем коротко

  1. Чтобы иметь возможность получать больничные пособия самозанятым нужно уплачивать ежемесячные добровольные взносы в размере 1247 руб./мес. (Или 15 000 руб в год). Размер взноса может не зависеть от дохода самозанятого.
  2. Размер пособия будет зависеть от страхового стажа и от того, как долго самозанятый платил взносы. В первый год оплаты взносов сумма максимум в 22 тыс. руб. И не более 32,4 тыс. руб. в дальнейшем.
  3. В страховой стаж входит и период прошлой работы по трудовому договору.
  4. В случае травмы, болезни, ухода за ребенком и других ситуациях самозанятый может получить оплачиваемый больничный.
  5. Через приложение «Мой налог» можно подключиться к программе добровольного соц.страхования. Все взносы самозанятого будут поступать в ФСС.
  6. Запуск программы объявлен на 2023 года.

Как это будет в цифрах

1-й год самозанятый платит взнос от 6 до 12 месяцев получит по больничному:

  • Если трудовой стаже до 5 лет — 13600 рублей
  • Если трудовой стаже 5-8 лет — 18 100 рублей
  • Если трудовой стаже более 8 лет — 22 700 рублей

Если вы, как самозанятый, платили взносы, но не пользовались больничным более чем 18 месяцев, то взноса будет снижен до 872 рублей.

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