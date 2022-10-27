Самозанятые

Существуют ли налоговые льготы для компаний, сотрудничающих с самозанятыми?

Как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели имеют ряд последствий при работе с самозанятыми. Такое сотрудничество будет иметь и свои преимущества, и некие недостатки для компаний. В данной статье рассмотрим подробнее вопрос налоговых льгот для фирм, сотрудничающих с плательщиками налога на профессиональный доход.

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Существуют ли налоговые льготы для компаний, сотрудничающих с самозанятыми?
Иллюстрация: SHVETS production/Pexels

Как известно, если взаимоотношения работодателя с сотрудниками построены на основе трудового договора, то работодатель обязан уплачивать страховые взносы и НДФЛ. Работа с самозанятыми гражданами не подразумевает наличие трудового договора, а значит, работодатель не должен делать платежи во внебюджетные фонды и платить налоги.

Однако такое возможно лишь в одном случае – при наличии чека, который самозанятый выдает заказчику в обмен на оплату выполненной работы. Причем чек должен быть оформлен по всем правилам. Согласно пункту 6 статьи 14 Федерального закона № 422, в чеке должна содержаться следующая информация:

  • наименование документа;
  • дата и время формирования чека, которая должна совпадать с временем получения оплаты от заказчика;
  • ФИО и ИНН плательщика налога на профессиональный доход, то есть исполнителя заказа;
  • отметка о том, что продавец является самозанятым;
  • информация о выполненных работах или оказанных услугах;
  • стоимость работ;
  • ИНН заказчика (компании или ИП);
  • QR-код, дающий возможность заказчику проверить подлинность документа в налоговом органе;
  • ИНН оператора ЭП или банка (при наличии);
  • номер чека, присвоенный в приложении «Мой налог».

Исключительно в случае присутствия всех вышеперечисленных данных в чеке его можно считать действительным.

Если фирма или ИП имеют на руках чек, то появляется возможность учесть оплату работы самозанятого в качестве расходов предприятия, то есть уменьшить сумму налога. Это возможно только при выборе определенных систем налогообложения, например, УСН «Доходы минус расходы», ОСНО, ЕСХН. В случае отсутствия правильно оформленного чека компания не имеет права учитывать деньги, уплаченные за работу самозанятого, в качестве своих расходов.

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Как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели имеют ряд последствий при работе с самозанятыми. Такое сотрудничество будет иметь и свои преимущества, и некие недостатки для компаний. В данной статье рассмотрим подробнее вопрос налоговых льгот для фирм, сотрудничающих с плательщиками налога на профессиональный доход.

Существуют ли налоговые льготы для компаний, сотрудничающих с самозанятыми?
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