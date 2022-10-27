Существуют ли налоговые льготы для компаний, сотрудничающих с самозанятыми?

Как известно, если взаимоотношения работодателя с сотрудниками построены на основе трудового договора, то работодатель обязан уплачивать страховые взносы и НДФЛ. Работа с самозанятыми гражданами не подразумевает наличие трудового договора, а значит, работодатель не должен делать платежи во внебюджетные фонды и платить налоги.

Однако такое возможно лишь в одном случае – при наличии чека, который самозанятый выдает заказчику в обмен на оплату выполненной работы. Причем чек должен быть оформлен по всем правилам. Согласно пункту 6 статьи 14 Федерального закона № 422, в чеке должна содержаться следующая информация:

наименование документа;

дата и время формирования чека, которая должна совпадать с временем получения оплаты от заказчика;

ФИО и ИНН плательщика налога на профессиональный доход, то есть исполнителя заказа;

отметка о том, что продавец является самозанятым;

информация о выполненных работах или оказанных услугах;

стоимость работ;

ИНН заказчика (компании или ИП);

QR-код, дающий возможность заказчику проверить подлинность документа в налоговом органе;

ИНН оператора ЭП или банка (при наличии);

номер чека, присвоенный в приложении «Мой налог».

Исключительно в случае присутствия всех вышеперечисленных данных в чеке его можно считать действительным.

Если фирма или ИП имеют на руках чек, то появляется возможность учесть оплату работы самозанятого в качестве расходов предприятия, то есть уменьшить сумму налога. Это возможно только при выборе определенных систем налогообложения, например, УСН «Доходы минус расходы», ОСНО, ЕСХН. В случае отсутствия правильно оформленного чека компания не имеет права учитывать деньги, уплаченные за работу самозанятого, в качестве своих расходов.