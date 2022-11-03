Можно ли открыть расчетный счет в банке, будучи самозанятым?

Законодательная база

Вся деятельность самозанятых регламентируется Федеральным законом № 422. Нет никаких данных о том, что самозанятый обязан принимать оплату за свою работу на расчетный счет.

В пункте 3 статьи 14 говорится о том, что самозанятый имеет право получать оплату от заказчика тремя способами:

наличные;

электронные платежи;

другие виды безналичных расчетов.

Мы видим, что электронные платежи и безналичный расчет подразумевают наличие у самозанятого банковского счета. Можно получать доходы на уже имеющийся расчетный счет, а можно открыть отдельный счет специально для получения доходов от деятельности в качестве самозанятого. Никаких ограничений на количество счетов для физического лица не существует, а, как мы помним, самозанятый является физическим лицом. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что самозанятый гражданин имеет право открыть расчетный счет в банке.

Использование безналичных расчетов будет удобным как для заказчика, так и для самого самозанятого. Во-первых, такой вариант будет более безопасным. Во-вторых, можно работать дистанционно, если позволяет специфика деятельности.

Как фиксируются доходы самозанятых для учета налогов

Каждый самозанятый гражданин должен завести личный кабинет на сайте «Мой налог» или использовать одноименное мобильное приложение. Именно здесь будут отражаться все сделки самозанятого.

При получении денег от заказчика исполнитель обязан внести данные в приложение «Мой налог» и сформировать чек. Этот чек должен быть передан заказчику любым удобным способом. Именно на основании данного документа юридические лица и ИП имеют возможность учесть в расходах те деньги, которые были заплачены самозанятому за его работу.

Налог начисляется на основании тех данных, которые содержатся в личном кабинете «Мой налог». Отдельного контроля за доходами самозанятых граждан со стороны налоговой законом не предусмотрено.

Выводы

Таким образом, любой самозанятый гражданин имеет право воспользоваться расчетным счетом для получения оплаты от заказчика за свою работу. Причем может быть использован уже существующий счет или открыт новый специально для рабочей деятельности. Законом не предусмотрено никаких ограничений на количество банковских счетов для физических лиц. Также стоит отметить, что использование безналичных расчетов будет более удобным и безопасным для обеих сторон.