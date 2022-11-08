Самозанятые

Всё о переходе с ИП на самозанятость

Новый нормативно-правовой акт «О проведении…» от 27.11.2018 № 422-ФЗ начал действовать 1 января 2019 года. С этой даты был введен новый режим налогообложения, который называется НПД - налог на профессиональный доход. Сначала он был введен только в определенных регионах России для проверки его эффективности. Теперь же закон действует по всей стране.

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Всё о переходе с ИП на самозанятость

Мы не будем цитировать закон полностью, а лишь тезисно изложим самые важные пункты, чтобы вам было проще:

  1. 1. Налоги для самозанятых рассчитываются по определенным процентом: при работе с физ. лицами - 4%, при работе с юр. лицами - 6%.
  2. 2. Самозанятые имеют право на налоговый вычет до 10 тыс. рублей каждый год. 
  3. 3. Самозанятым не нужно платить НДФЛ и страховые взносы.

Очевидно, что в России уже бывали случаи, когда предприниматель принимал решение о переходе на самозанятость. Процедура регламентировалась тогда и регламентируется сейчас соответствующим законом - ст. 15 ФЗ № 422 и ответом федеральной налоговой службы в письме от 26.12.2018 № СД-4-3/25577@. Вот что в этих документах говорится о процессе перехода с ИП на самозанятость:

  1. 1. Предприниматель обязан встать на учет как плательщик НПД. 
  2. 2. С момента постановки на учет лицу дается 30 календарных дней на оповещение соответствующей налоговой инстанции. Уведомление должно быть заполнено по определенной форме, которая зависит от ранее используемого налогового режима. (Для УСН - № 26.2-8, для ЕНВД - № ЕНВД-4, для ОСН - регистрация в качестве плательщика НПД).
  3. 3. Если в указанные сроки уведомление не будет доставлено в налоговую, то запрос на переход с ИП на самозанятость будет отменен. 

Разрешено ли одновременно иметь ИП и самозанятость? 

Если вы зарегистрировались как плательщик НПД, статус индивидуального предпринимателя не будет аннулирован. 

Однако, есть некоторые нюансы. В п. 4 ст. 15 ФЗ № 422 прописано, что если предприниматель вовремя направил уведомление о приостановке уплаты налогов по одной из стандартных форм, то в налоговой он будет числиться как плательщик НПД, с того момента, как он таким зарегистрировался. Скажем проще:

  1. 1. Направили заявление на регистрацию самозанятости. 
  2. 2. Направили уведомление в налоговую. 
  3. 3. Перестали платить УСН, ЕНВД или ЕСХН.
  4. 4. Начали платить НПД. 

Это означает, что законом не запрещено быть и ИП, и самозанятым единовременно, но на практике это невозможно. Из этого следует выделить только то, что если вы были ИП и стали самозанятым, вам будет проще вернуть прежний статус. Для этого нужно просто уведомить налоговую о смене статуса и выбрать подходящий налоговый режим.

В чем разница между ИП и самозанятостью?

И ИП, и самозанятый - это физические лица. Однако, ИП может выполнять некоторые функции в качестве юридического лица. Есть соответствующие законы, в которых прописаны правовые статусы. Для ИП - ст. 23 ГК РФ, для самозанятых - ст. 2 ФЗ № 422.

Что лучше - самозанятость или ИП? 

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Все зависит от целей и сферы вашей деятельности. Чтобы принять правильное решение о регистрации того или иного статуса, предлагаем вам ознакомиться с плюсами и минусами самозанятости. 

Преимущества:

  1. 1. Фиксированные налоги. При работе с физ.лицами - 4%, с юр. лицами - 6%. Можно рассчитывать на снижение до 3 и 4% соответственно с ограничением до 10 тыс. рублей в год.
  2. 2. Отсутствие страховых взносов и других фискальных платежей. 
  3. 3. Простая процедура регистрации. 
  4. 4. Не нужно сдавать отчеты в налоговую. 
  5. 5. Законы, регламентирующие деятельность самозанятых, закреплены до 1 января 2028 года, что гарантирует стабильность. 

Недостатки:

  1. 1. Доходы ограничены - до 2.4 млн рублей в год. 
  2. 2. Есть множество ограничений по сферам деятельности. 
  3. 3. Ограничения на деятельность - нельзя привлекать инвесторов на проекты, нанимать работников и так далее. 
  4. 4. Не формируется пенсионный стаж.
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Всё о переходе с ИП на самозанятость

Новый нормативно-правовой акт «О проведении…» от 27.11.2018 № 422-ФЗ начал действовать 1 января 2019 года. С этой даты был введен новый режим налогообложения, который называется НПД - налог на профессиональный доход. Сначала он был введен только в определенных регионах России для проверки его эффективности. Теперь же закон действует по всей стране.

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