Всё о переходе с ИП на самозанятость

Мы не будем цитировать закон полностью, а лишь тезисно изложим самые важные пункты, чтобы вам было проще:

1. Налоги для самозанятых рассчитываются по определенным процентом: при работе с физ. лицами - 4%, при работе с юр. лицами - 6%. 2. Самозанятые имеют право на налоговый вычет до 10 тыс. рублей каждый год. 3. Самозанятым не нужно платить НДФЛ и страховые взносы.

Очевидно, что в России уже бывали случаи, когда предприниматель принимал решение о переходе на самозанятость. Процедура регламентировалась тогда и регламентируется сейчас соответствующим законом - ст. 15 ФЗ № 422 и ответом федеральной налоговой службы в письме от 26.12.2018 № СД-4-3/25577@ . Вот что в этих документах говорится о процессе перехода с ИП на самозанятость:

1. Предприниматель обязан встать на учет как плательщик НПД. 2. С момента постановки на учет лицу дается 30 календарных дней на оповещение соответствующей налоговой инстанции. Уведомление должно быть заполнено по определенной форме, которая зависит от ранее используемого налогового режима. (Для УСН - № 26.2-8, для ЕНВД - № ЕНВД-4, для ОСН - регистрация в качестве плательщика НПД). 3. Если в указанные сроки уведомление не будет доставлено в налоговую, то запрос на переход с ИП на самозанятость будет отменен.

Разрешено ли одновременно иметь ИП и самозанятость?

Если вы зарегистрировались как плательщик НПД, статус индивидуального предпринимателя не будет аннулирован.

Однако, есть некоторые нюансы. В п. 4 ст. 15 ФЗ № 422 прописано, что если предприниматель вовремя направил уведомление о приостановке уплаты налогов по одной из стандартных форм, то в налоговой он будет числиться как плательщик НПД, с того момента, как он таким зарегистрировался. Скажем проще:

1. Направили заявление на регистрацию самозанятости. 2. Направили уведомление в налоговую. 3. Перестали платить УСН, ЕНВД или ЕСХН. 4. Начали платить НПД.

Это означает, что законом не запрещено быть и ИП, и самозанятым единовременно, но на практике это невозможно. Из этого следует выделить только то, что если вы были ИП и стали самозанятым, вам будет проще вернуть прежний статус. Для этого нужно просто уведомить налоговую о смене статуса и выбрать подходящий налоговый режим.

В чем разница между ИП и самозанятостью?

И ИП, и самозанятый - это физические лица. Однако, ИП может выполнять некоторые функции в качестве юридического лица. Есть соответствующие законы, в которых прописаны правовые статусы. Для ИП - ст. 23 ГК РФ, для самозанятых - ст. 2 ФЗ № 422.

Что лучше - самозанятость или ИП?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Все зависит от целей и сферы вашей деятельности. Чтобы принять правильное решение о регистрации того или иного статуса, предлагаем вам ознакомиться с плюсами и минусами самозанятости.

Преимущества:

1. Фиксированные налоги. При работе с физ.лицами - 4%, с юр. лицами - 6%. Можно рассчитывать на снижение до 3 и 4% соответственно с ограничением до 10 тыс. рублей в год. 2. Отсутствие страховых взносов и других фискальных платежей. 3. Простая процедура регистрации. 4. Не нужно сдавать отчеты в налоговую. 5. Законы, регламентирующие деятельность самозанятых, закреплены до 1 января 2028 года, что гарантирует стабильность.

Недостатки: