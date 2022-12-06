Самозанятые

Топ-5 самых перспективных ниш для самозанятых

Эксперты предрекают, что в ближайшие годы число самозанятых вырастет до 11 миллионов человек, а это составляет примерно 15% от рабочего населения страны. В статье рассмотрим, в каких сферах стоит начинать свою деятельность самозанятым.

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Топ-5 самых перспективных ниш для самозанятых

Как стартовать самозанятому

Если вы уже определились со сферой деятельности и имеете определенные навыки, то осталось только обеспечить себя постоянным притоком новых клиентов. Найти заказчиков можно на специальных маркетплейсах услуг, которыми сейчас активно пользуются для поиска исполнителя как физические лица, так и различные компании.

Какие ниши наиболее перспективны

Возможно, вы уже имеете специальные знания и умения, которые можно монетизировать. Однако, стоит рассмотреть самые перспективные сферы деятельности, в которых самозанятые могут достигнуть наибольших успехов.

1. Образование

Репетиторство – это отличная возможность для самозанятых заработать на своих знаниях. Услуги репетиторов всегда пользуются спросом, особенно в течение учебного года. Заметно упрощает работу активное развитие сервисов для общения, например, Zoom. Теперь стало доступным проводить занятия с учениками из любой точки России, где есть доступ в интернет, а также найти заказчиков можно и за рубежом.

2. ИТ-сфера

Спрос на IT-специалистов как никогда высок, причем это касается не только самозанятых. Однако многим компаниям выгоднее работать с фрилансерами, а не нанимать сотрудника в штат, особенно если речь идет о какой-либо проектной работе. Причем обилие заказов на рынке не только для разработчиков, но и для дизайнеров, копирайтеров, аналитиков и маркетологов.

3. Одежда

Спрос на одежду будет во все времена и во все сезоны. Сейчас многие зарубежные бренды покинули нашу страну, но количество потребителей осталось прежним. В данной сфере самозанятые могут оказывать как услуги индивидуального пошива одежды или ателье, так и ручное производство нарядов будет пользоваться спросом. Для увеличения объема производства можно объединиться с другими самозанятыми. Самозанятые не могут нанимать на работу сотрудников, однако никто не запрещает обращаться за услугами к коллегам.

4. Финансы и юриспруденция

Это те сферы, которые пользуются спросом абсолютно всегда. Бухгалтеры, финансовые аналитики и юристы в современном мире имеют возможность совместить основную работу с подработкой на фрилансе, а может быть для кого-то фриланс и станет основным источником дохода.

5. Обслуживание автомобилей

Рынок авто в России сильно просел из-за существенного увеличения цен на новые автомобили. Однако старые авто также нуждаются в обслуживании и ремонте. Сейчас автомеханики, автоэлектрики и другие специалисты данной сферы будут становиться все более и более востребованными. Самозанятые могут оказывать как частные выездные услуги, так и взять в аренду помещение для осуществления ремонтных работ.

Важно знать

Если вы уже оказываете услуги в качестве самозанятого или только планируете работать на себя, необходимо следить за обновлениями в индустрии. Например, недавно самозанятым стала доступна возможность принимать платежи через платежные ссылки или с помощью QR-кодов. Это упрощает жизнь и вам, и вашим заказчикам. А если заказчик доволен, то он обязательно обратиться вновь именно к вам.

Можно отлично зарабатывать, будучи самозанятым, если правильно подойти к делу: выбрать перспективную нишу, обеспечить постоянный приток новых клиентов, оказывать только качественные услуги. Все в ваших руках.

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