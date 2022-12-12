Самозанятые

Что делать, если вы не получили чек от самозанятого

Получение чека особенно актуально для юридических лиц и ИП, ведущих полноценный бухгалтерский учет. Чек от самозанятого является документом, подтверждающим расходы и позволяющим сократить размер налога.

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Что делать, если вы не получили чек от самозанятого

Если вы не получили чек после оплаты заказа самозанятому, то вы имеете право обратиться в ФНС с жалобой.

Начинающие самозанятые иногда сами плохо разбираются в вопросе и ошибочно считают, что формирование чека равноценно его выдаче. На самом деле формирование чека происходит автоматически в приложении «Мой налог», но потом его необходимо самостоятельно передать заказчику любым удобным способом. Можно отдать чек лично в руки в печатном виде, а можно прислать его в электронном виде в мессенджер, на почту или т.п.

Чем чревата невыдача чека

Ответственность за невыдачу отчета о поступлении средств приравнивается к уклонению от уплаты налогов. Причем совершенно не важно, что чек был сформирован.

Статья 129.13 Налогового кодекса РФ регламентирует штрафные санкции. Так, нарушая закон первый раз, самозанятый будет обязан заплатить штраф, который составит 20% от суммы платежа. Если самозанятый второй раз в течение полугода не выдает чек, то размер штрафа увеличивается до 100% от суммы платежа.

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