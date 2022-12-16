Оплата самозанятому на карту третьего лица

Имеет ли право организация совершить такой перевод?

Можно ли учесть такой перевод в качестве расходов компании?

Кто оплачивает налог с полученного дохода: самозанятый или человек, на карту которого были отправлены денежные средства?

Ситуации бывают совершенно разные, поэтому предположим, что самозанятый не может получить оплату выполненной работы на свою карту и просит перевести деньги на карту своего родственника.

Со стороны закона это не запрещено. Самозанятый может получать оплату своих услуг любым удобным способом, то есть не только на свою банковскую карту, но и, например, наличными. В этом случае самозанятый должен самостоятельно зафиксировать свой доход в приложении «Мой налог». При получении денег на карту родственника самозанятый должен поступить так же, то есть внести сведения о платеже в приложение.

Компании могут производить оплату услуг любым способом, который предпочтителен для исполнителя. При этом компания всегда может учитывать оплату услуг самозанятых в качестве своих расходов для уменьшения налога. В случае перевода на карту третьего лица рекомендуется подробно прописать информацию о самозанятом в поле «Назначение платежа», чтобы в дальнейшем не возникало вопросов при учете расходов. Не забывайте, что чек в любой ситуации должен быть получен в ответ на произведенный платеж.

Конечно, налог с полученного дохода должен оплачивать сам самозанятый, а никак не человек, на карту которого были отправлены деньги. Самозанятый самостоятельно вносит платеж в приложение, а потом уплачивает налог со всех полученных доходов. От родственника, на карту которого пришли деньги, никаких дополнительных действий не требуется.