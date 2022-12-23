Чем могут торговать самозанятые

Особенности плательщиков НПД

Согласно законодательству РФ, самозанятые освобождены от ведения бухгалтерского учета, не нуждаются в покупке кассового аппарата, а также могут делать страховые взносы в фонды по собственному желанию.

Как мы видим, для плательщиков НПД подготовили немало льгот, однако при этом они имеют и ряд ограничений. Например, годовой доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн рублей, иначе налоговая ставка будет уже не льготной, а стандартной в размере 13%. К тому же самозанятые не могут формировать свой штат сотрудников и заниматься деятельностью в некоторых сферах.

Виды деятельности, которые закрыты для плательщиков НПД:

перепродажа готовой продукции;

продажа подакцизных товаров и товаров, требующих наличие маркировки;

сдача в аренду нежилых помещений;

услуги, осуществляемые по агентскому соглашению, договору поручения и комиссии;

работа нотариусами, адвокатами, оценщиками и др.

Ознакомиться с полным списком можно в статье 4 Федерального закона № 422-ФЗ.

Что не могут продавать самозанятые

Есть целый список ограничений на торговлю для самозанятых. Итак, плательщикам НПД запрещено торговать:

готовыми товарами, купленными для перепродажи (например, нельзя заказать на AliExpress дешевые фигурки слоников, чтобы потом перепродавать их с наценкой через социальные сети, даже если красиво упаковать сувениры или собрать наборы);

личными б/у вещами (например, старый телевизор или детская коляска);

подакцизными товарами (например, алкоголь, бензин и т.д.);

товарами, требующими маркировки (например, одежда, текстиль и т.д.);

товарами, требующими сертификации;

движимым и недвижимым имуществом (любым транспортом и нежилыми помещениями).

При нарушении данного запрета самозанятый будет должен оплатить налог на доход в полном объеме, то есть по ставке 13%. Если речь идет о самозанятом ИП, то придется внести и взносы в страховые фонды.

В целом список запрещенных товаров понятен, однако с некоторыми пунктами стоит разобраться подробнее.

Подакцизные товары и товары, подлежащие обязательной маркировке

Подакцизные товары – это товары, облагающиеся дополнительным налогом. Сюда относятся алкогольная продукция, лекарственные средства, дизельное топливо и многое другое.

Таким образом, мы видим, что самозанятый не имеет права продавать домашнее пиво или вино несмотря на то, что продукция не перепродается, а полностью произведена самостоятельно.

Товары, подлежащие обязательной маркировке – это товары, которые должны быть зарегистрированы в системе мониторинга «Честный знак» и отмечены специальным кодом DataMatrix. Сюда относится молочная продукция, одежда и обувь, парфюмерная продукция, домашний текстиль и др.

Опять же мы видим, что многие товары могут быть произведены полностью самостоятельно, но при этом самозанятые не имеют права на продажу этих товаров.

Продажа товаров с поддельной акцизной маркой или маркировкой карается конфискацией товара и штрафом до 100 тыс. рублей. В некоторых случаях предусмотрена уголовная ответственность, подразумевающая лишение свободы на срок до 3 лет, принудительные работы, штраф до 80 тыс. рублей.

Товары, подлежащие обязательной сертификации

Самозанятые не могут сертифицировать свой товар, так как это доступно лишь ИП и юридическим лицам. Однако самозанятые имеют право продавать единичные товары сразу покупателям. Проблемы начинаются только в том случае, если самозанятый хочет отдать свой товар на реализацию, например, в магазин. Вот магазин не имеет права продавать товары, подлежащие обязательной сертификации, без соответствующих документов.

Что же делать?

Зарегистрироваться в качестве самозанятого ИП и сертифицировать свою продукцию. Продавать продукцию организациям по меньшей стоимости, чтобы компания потом самостоятельно сертифицировала вашу продукцию для продажи.

Продажа продукции без сертификата соответствия карается штрафами в размере:

20 000 – 40 000 рублей – для ИП;

100 000 – 300 000 рублей – для юрлиц.

Что могут продавать самозанятые

Несмотря на большой список запрещенных товаров самозанятые имеют право заниматься продажей товаров, произведенных собственноручно. Возможна и перепродажа товаров, если они были улучшены или каким-либо образом переделаны.

Например, самозанятый может купить глину, сделать из нее статуэтку и продать сувенир. Также можно купить ткани или пряжу и сшить/связать какое-либо изделие, допустим, шарф или мягкую игрушку. Можно даже купить белую футболку и самостоятельно разрисовать ее в авторском стиле, изделие будет считаться переделанным и его можно будет продать.

Однако если самозанятый купит красивую коробочку, фрукты и сладости, а потом все это красиво упакует в подарочный набор, то результат не будет считаться произведенным самостоятельно. Такие товары продавать нельзя. Подарочный набор будет считаться перепродажей, так как полностью состоит из купленной готовой продукции.

Сельскохозяйственные товары

Если самозанятый имеет свой сад или огород, то он имеет полное право торговать выращенным урожаем на ярмарках и рынках.

Сейчас такая деятельность даже поощряется со стороны государства, самозанятым выделяются торговые площадки с высокой проходимостью.

Продукция интеллектуальной деятельности

Самозанятые имеют право продавать собственные изобретения, программы и другие плоды интеллектуальной деятельности. Главное, не забывать выдавать чеки покупателям после получения оплаты.

Иные товары, разрешенные для продажи самозанятым:

букеты и цветочные корзины;

собственноручно собранные компьютеры;

питьевая вода, прошедшая дополнительную очистку (можно продавать через вендинговые аппараты);

электротехническая продукция (если она не требует обязательной сертификации).

Торговые площадки для самозанятых

Самозанятые могут продавать продукцию собственного производства на известных маркетплейсах (например, Wildberries или OZON), через страницы в социальных сетях, на досках объявлений (например, Авито или Юла), в онлайн-магазинах.

Нюанс заключается в тонкой грани между продажей продукции собственного производства и перепродажей готовых товаров. Четких критериев оценки нет. Но в целом можно сказать, что если самозанятый каким-либо образом переделал готовый товар, то он уже будет считаться продукцией собственного производства.

Например, можно купить плед, вышить на нем красивый орнамент и назвать это товаром собственного производства. Но нельзя купить зефир и оберточную бумагу, собрать из этого зефирный букет и назвать это ручной работой – товары не переработаны, а значит, это является перепродажей готовой продукции.

Отдельно стоит обратить внимание на торговлю в оффлайн-магазинах. Никаких ограничений для самозанятых нет, однако все товары должны иметь этикетку и ценник. Особых требований к оформлению не выдвигается, если самозанятый является физлицом, но если речь идет о самозанятом ИП, то требования будут более жесткими.

Также важно помнить, что самозанятый обязан выдавать чеки всем своим покупателем. В чеке должна быть следующая информация: ФИО продавца, его ИНН, наименование товара, цена покупки. И да, согласно законодательству, покупатель имеет право вернуть некачественный товар.