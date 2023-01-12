Самозанятые

Самозанятые в 2023 году будут платить налог на три дня позже

С 2023 года налог на профессиональный доход нужно будет уплачивать не позднее 28 числа месяца, который следует за истекшим налоговым периодом.

Версия для печати
Самозанятые в 2023 году будут платить налог на три дня позже

Как платили НПД до этого?

Не позднее 12 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, налоговая уведомляла самозанятых через приложение «Мой налог».

Заплатить налог нужно было не позднее 25 числа этого месяца.

Какие изменения будут в 2023 году

В результате введения единого налога, срок уплаты налога для самозанятых перенесли на28 число месяца, который следует за истекшим налоговым периодом.

Таким образом, налог с доходов, полученных в декабре 2022 года самозанятым необходимо уплатить до 28 января.

employ24
employ24

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Торговля чаем - спорт XIX века

Для любого рынка отличная позиция - быть первым, быть лидером. Но для этого надо успевать появиться на рынке раньше других. И доставка превращается в гонку. Гонку, на итог которой можно делать ставки. Романтическая эпоха, время парусов, родило такое соревнование, которое давно закончилось, но из памяти людей не ушло

Торговля чаем - спорт XIX века
Налог на прибыль

Радиоэлектронная компания может применять льготу по налогу на прибыль только с квартала включения в реестр

IT-компании после получения аккредитации начинают считать налог на прибыль 0% задним числом с начала года. Но для компаний в сфере радиоэлектроники другие правила.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Налоги, взносы, пошлины

Как выявить направления налоговой оптимизации

В условиях экономического кризиса целесообразно использовать методы налогового планирования, которые помогут компенсировать негативные последствия кризисных явлений. Выявление скрытых налоговых резервов позволит вернуть из бюджета излишне уплаченные налоги и пополнить оборотные средства компании.

Читать еще