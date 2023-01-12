Самозанятые в 2023 году будут платить налог на три дня позже

Как платили НПД до этого?
Не позднее 12 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, налоговая уведомляла самозанятых через приложение «Мой налог».
Заплатить налог нужно было не позднее 25 числа этого месяца.
Какие изменения будут в 2023 году
В результате введения единого налога, срок уплаты налога для самозанятых перенесли на28 число месяца, который следует за истекшим налоговым периодом.
Таким образом, налог с доходов, полученных в декабре 2022 года самозанятым необходимо уплатить до 28 января.