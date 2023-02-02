Новый блок для самозанятых на платформе малых и средних предприятий – новые возможности для развития бизнеса

В пресс-службе отметили: «В блоке будет три раздела, которыми смогут пользоваться уже зарегистрировавшие статус самозанятого и физические лица, которые только планируют приобрести этот статус. Всего платформа предоставляет самозанятым возможность пользоваться 11 сервисами».

Раздел блока «Я – самозанятый» позволяет начинающим и уже состоявшимся предпринимателям расширить рынки сбыта товаров и услуг. Раздел выполняет информационную функцию, предоставляя актуальные данные об изменениях в законодательстве.

Любой самозанятый может оформить запрос о государственной поддержке своего бизнеса с помощью специальных инструментов сервиса.

Раздел «Стать самозанятым: старт и обучение» помогает начинающим предпринимателям быстро обучиться алгоритмам работы с налоговыми сервисами и особенностям регистрации в них.

В «Базе знаний самозанятого» представлена актуальная юридическая информация, полезная для каждого предпринимателя. Правовые документы и схемы взаимодействия с государственными органами в этом разделе описаны доступным языком.

Пресс служба уточняет: «База знаний самозанятого» – это не только шпаргалка по законодательству и предоставлению отчетов. Здесь можно найти информацию о том, как копится пенсия, оформляется ипотека и больничный«.

В помощь предпринимателям, которые еще не оформили статус самозанятого, на платформе работает специальная программа «Самозанятость: инструкция по применению».

Из восьми лекций, представленных в программе, любой зарегистрированный пользователь может узнать об особенностях налогообложения в режиме индивидуальной профессиональной деятельности.