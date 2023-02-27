Право

Самозанятость и ИП для подростков

В каком возрасте подросток может приобрести статус ИП или самозанятого.

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Самозанятость и ИП для подростков

При отсутствии других условий гражданин получает возможность регистрировать статус плательщика НПД или статус ИП по достижению дееспособного возраста 18 лет (статья 21 ГК). Вступление в брак до достижения 18 лет также предоставляет гражданину такую возможность.

Подростки от 14 до 18 лет имеют право подписывать документы, подтверждающие совершение сделки с их участием (статья 26 ГК). Но делать это несовершеннолетние могут только при условии письменного согласия их родителей или попечителей.

В 16 лет гражданин РФ имеет право устроиться на работу и осуществлять предпринимательскую деятельность, если на это дали письменное согласие его родители (попечители, усыновители). С момента начала исполнения служебных обязанностей по трудовому договору или коммерческой деятельности такой гражданин считается дееспособным.

Для регистрации ИП лиц до 18 лет необходимы документы:

  • Согласие родителей/попечителей на регистрацию ИП

  • Копия документа, свидетельствующего о регистрации брака (если несовершеннолетний гражданин заключил брак)

  • Копия документа, подтверждающего дееспособность предъявителя, из органов опеки или из суда

Также для регистрации статуса самозанятого несовершеннолетние граждане без оформленного ИП подают:

  • Свидетельство о заключении брака (копия)

  • Письменное разрешение родителей или опекунов на самостоятельное заключение сделок

  • Письменное признание лица до 18 лет дееспособным по решению суда или органов опеки.

В органы государственной регистрации подается один из этих документов.

Согласно письма от 13 декабря 2022 г. № КВ −17-14320@ несовершеннолетние могут быть зарегистрированы в качестве ИП или плательщика НПД, несмотря на отсутствие указания на возраст, с которого они могут осуществлять предпринимательскую деятельность.

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