Как ФНС узнает о нарушениях при работе с самозанятыми

Теперь же поговорим о том, как ФНС выявляет нарушения в отношениях между компанией и самозанятым.

Для этих целей в арсенале ФНС есть скоринговая система — цифровой инструмент. Вот как он работает:

В автоматическом режиме ищет признаки подмены трудовых отношений.

Компаниям с обнаруженными рисками присваиваются скоринг-баллы.

Если организация по результатам оценок достигает лимита по баллам, налоговая направляет ей предупреждение об обнаружении попыток скрыть трудовые отношения.

Организация, получив уведомление, может согласиться с нарушением, в противном случае начнется полная проверка со стороны ГИТ и ФНС.

Скоринг система ФНС изучает ряд показателей, по которым можно заподозрить нарушение:

«Продолжительность работы» — прибегает ли организация к услугам самозанятого 3 и более месяцев подряд

«Единственный источник дохода».

«Признаки зарплаты» — изучаются чеки, выданные самозанятым одному и тому же заказчику на протяжении всего периода сотрудничества.

«Наличие групповых переходов» — фиксируются переходы работника в подконтрольную работодателю организацию, но уже в качестве самозанятого.

«Периодичность выплат» — сигнализирует о характере выплат самозанятому. Если они происходят каждый месяц, но работодатель уверен, что такое положение не противоречит положениям договора на оказание услуг (указаны объемы и суть работ, сроки их выполнения и порядок оплаты), то факт взаимодействия по такому документу должен быть подтвержден актом выполненных работ. Его отсутствие будет сигнализировать о подмене трудовых отношений.

«Прямые нарушения» — нарушение закона, запрещающего оказание услуг самозанятым, если заказчиком выступает бывший (менее двух лет) работодатель.

Чтобы не получить высокую оценку в скоринг-системе ФНС, нужно правильно составлять договор на оказание услуг и выдавать акты выполненных работ.

На нашем сайте можно получить помощь в составлении этих документов и проверить текущий статус самозанятого перед перечислением ему денежных средств.