Самозанятые

Как ФНС узнает о нарушениях при работе с самозанятыми

При взаимодействии юридического лица с самозанятыми возникают различные риски, о которых мы рассказывали ранее. Например, говорили о том, как проверить, является ли исполнитель плательщиком НПД и как с ним составлять договор, чтобы не возникло проблем.

Версия для печати
Как ФНС узнает о нарушениях при работе с самозанятыми

Теперь же поговорим о том, как ФНС выявляет нарушения в отношениях между компанией и самозанятым.

Для этих целей в арсенале ФНС есть скоринговая система — цифровой инструмент. Вот как он работает:

  • В автоматическом режиме ищет признаки подмены трудовых отношений.

  • Компаниям с обнаруженными рисками присваиваются скоринг-баллы.

  • Если организация по результатам оценок достигает лимита по баллам, налоговая направляет ей предупреждение об обнаружении попыток скрыть трудовые отношения.

Организация, получив уведомление, может согласиться с нарушением, в противном случае начнется полная проверка со стороны ГИТ и ФНС.

Скоринг система ФНС изучает ряд показателей, по которым можно заподозрить нарушение:

«Продолжительность работы» — прибегает ли организация к услугам самозанятого 3 и более месяцев подряд

«Единственный источник дохода».

«Признаки зарплаты» — изучаются чеки, выданные самозанятым одному и тому же заказчику на протяжении всего периода сотрудничества.

«Наличие групповых переходов» — фиксируются переходы работника в подконтрольную работодателю организацию, но уже в качестве самозанятого.

«Периодичность выплат» — сигнализирует о характере выплат самозанятому. Если они происходят каждый месяц, но работодатель уверен, что такое положение не противоречит положениям договора на оказание услуг (указаны объемы и суть работ, сроки их выполнения и порядок оплаты), то факт взаимодействия по такому документу должен быть подтвержден актом выполненных работ. Его отсутствие будет сигнализировать о подмене трудовых отношений.

«Прямые нарушения» — нарушение закона, запрещающего оказание услуг самозанятым, если заказчиком выступает бывший (менее двух лет) работодатель.

Чтобы не получить высокую оценку в скоринг-системе ФНС, нужно правильно составлять договор на оказание услуг и выдавать акты выполненных работ.

На нашем сайте можно получить помощь в составлении этих документов и проверить текущий статус самозанятого перед перечислением ему денежных средств.

employ24
employ24

ФСБУ

Компания-арендатор: в балансе нужно проверить, как отражено право пользования активом и обязательство по аренде

Если компания пользуется упрощенным учетом, то отражать право пользования активом и обязательство по аренде не нужно. Такая же возможность есть у организаций, которые арендуют только малоценные объекты или на срок не больше 11 месяцев без продления.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Автоматизация учета

Какие сервисы имеют критическое значение для работы розничного бизнеса и его автоматизации

Что нужно для успешной работы бизнеса? Сервисы, которые автоматизируют процессы и облегчают взаимодействие с контролирующими службами – именно над этим работает оператор фискальных данных. Расскажем, какие сервисы помогают вести бизнес и способствуют его развитию.

Какие сервисы имеют критическое значение для работы розничного бизнеса и его автоматизации

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Самозанятые

Как ФНС узнает о нарушениях при работе с самозанятыми

При взаимодействии юридического лица с самозанятыми возникают различные риски, о которых мы рассказывали ранее. Например, говорили о том, как проверить, является ли исполнитель плательщиком НПД и как с ним составлять договор, чтобы не возникло проблем.

Как ФНС узнает о нарушениях при работе с самозанятыми

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Субсидиарная ответственность

Возможно ли привлечение бухгалтера к субсидиарной ответственности при банкротстве компании

Сразу же обозначим ответ на данный вопрос – да, возможно. С учетом этого в данной статье разберем, как и при каких условиях бухгалтер может стать фигурантом дела о привлечении к субсидиарной ответственности.

Возможно ли привлечение бухгалтера к субсидиарной ответственности при банкротстве компании
Жилищное законодательство

Для новостроек могут ввести пятилетний мораторий на капремонт

В течение пяти лет дефекты новых домов должен исправлять застройщик, поэтому платить за капитальный ремонт не обязательно. Такое правило правительство может установить для всех регионов.

Читать еще