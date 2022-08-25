Банки

Газпромбанк удвоил минимальную сумму исходящих валютных переводов

С 24 августа минимальная сумма для перевода в другие банки составляет 20 тысяч долларов или евро.

Версия для печати
Газпромбанк удвоил минимальную сумму исходящих валютных переводов

Газпромбанк увеличил минимальную сумму для валютного перевода на банковский счет в другой банк, указано в его тарифах. С 24 августа минимум по исходящим SWIFT-переводам составляет 20 тысяч в долларах или евро, до изменений было 10 тысяч долларов или евро.

Новые ограничения не действуют на перевод денежных средств в оплату медицинских или образовательных услуг.

Ранее стало известно, что Газпромбанк с 20 июля ввел комиссии за входящие SWIFT-переводы, тогда же выяснилось, что за обслуживание валютных счетов в долларах и евро также будет взиматься дополнительная плата.

«Газпромбанк Инвестиции» ввели комиссии за перевод евро и долларов на брокерский счет из других кредитных организаций. Зачисление и вывод денежных средств в евро и долларах на брокерский счет в другие российские банки будут облагаться комиссией в 3% от суммы перевода, но не менее 12 тысяч и не более 60 тысяч рублей.

Подпишись на наш Telegram-канал Frank Media, чтобы быть в курсе самых важных новостей про деньги, банки и финансовые рынки. Без анонимности и фейков.
Frank Media
Frank Media

Проверка контрагентов

Четыре рабочих способа решить споры с контрагентами без суда

Загруженность арбитражных судов вынуждает бизнес искать альтернативные способы урегулирования споров с контрагентами. Так, по данным Судебного департамента ВС РФ за 2021 год, в арбитражных судах только первых инстанций было рассмотрено 1,1 млн исков по гражданским спорам и 237,3 тыс. — по административным. При этом нередко стороны не соглашаются с решениями

Четыре рабочих способа решить споры с контрагентами без суда

Повышение квалификации

Налоговые схемы

Какие налоговые схемы вам точно не стоит использовать, чтобы оптимизировать налоги

Если бухгалтер использует незаконные схемы — это выливается в доначисления налогов на миллионы от ФНС, уголовную или субсидиарную ответственность. Вы подставите компанию и возможно кого-то посадят. Разбираемся, как этого избежать.

Какие налоговые схемы вам точно не стоит использовать, чтобы оптимизировать налоги

Мероприятия

Разместить
Маркетплейсы

Как ритейлерам перейти от торговли «с полки» к быстрой доставке и маркетплейсам

Быстрая доставка товаров в удобное для покупателей место — сильное конкурентное преимущество, которое одновременно с этим является болью для ритейлера. Организовать собственную службу доставки или обратиться к посреднику? Использовать услуги агрегаторов или выставлять товары на маркетплейсах? Мы постарались найти ответы и некоторые другие вопросы.

Как ритейлерам перейти от торговли «с полки» к быстрой доставке и маркетплейсам
Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Трудовые отношения

Директор-единственный участник: как оформить трудовые отношения

Часто единственный участник общества принимает в управлении компанией самое активное участие — работает директором. Закон это не запрещает. Минтруд прокомментировал эту ситуацию с точки зрения трудового законодательства.

Директор-единственный участник: как оформить трудовые отношения
Читать еще