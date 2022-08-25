Газпромбанк удвоил минимальную сумму исходящих валютных переводов

Газпромбанк увеличил минимальную сумму для валютного перевода на банковский счет в другой банк, указано в его тарифах. С 24 августа минимум по исходящим SWIFT-переводам составляет 20 тысяч в долларах или евро, до изменений было 10 тысяч долларов или евро.

Новые ограничения не действуют на перевод денежных средств в оплату медицинских или образовательных услуг.

Ранее стало известно, что Газпромбанк с 20 июля ввел комиссии за входящие SWIFT-переводы, тогда же выяснилось, что за обслуживание валютных счетов в долларах и евро также будет взиматься дополнительная плата.

«Газпромбанк Инвестиции» ввели комиссии за перевод евро и долларов на брокерский счет из других кредитных организаций. Зачисление и вывод денежных средств в евро и долларах на брокерский счет в другие российские банки будут облагаться комиссией в 3% от суммы перевода, но не менее 12 тысяч и не более 60 тысяч рублей.