Большая часть банков не стала возвращать повышенный кешбэк

С 1 сентября банки могут вернуться к своим привычным эквайринговым моделям. ЦБ снял ограничение, которое действовало с 18 апреля по 31 августа. В этот период предельный размер эквайринговой комиссии банков для компаний, которые продают социально значимые товары или оказывают соответствующие услуги, составлял 1%.

Социально значимыми признавались товары и услуги в тех сферах, где банки традиционно зарабатывали на эквайринге: продажа продуктов питания и еды, потребительских товаров и товаров повседневного спроса, топлива, медицинских изделий и лекарственных препаратов, услуги жилищно-коммунального хозяйства, медицины, образования, культуры, туризма, а также перевозки пассажиров.

Установление максимально допустимого уровня эквайринговой комиссии не позволяло банкам развивать свои программы лояльности, которые финансируются за их счет. После отмены ограничений некоторые банки улучшили условия программ лояльности, другие к этому не готовы, выяснили Frank Media.

Что изменится?

Редакция Frank Media опросила топ-30 крупнейших розничных банков. Представители «Тинькофф», «Санкт-Петербург», Кредит Европа банка, «Русского стандарта» и «Ренессанс кредита» говорят о том, что уже смягчили условия программы лояльности.

Сбербанк с 1 сентября вернул прежние условия в программе лояльности «СберСпасибо»: размер бонусов увеличился с 0,3% до прежних 0,5% от суммы покупки в категориях, в которых с 1 июня по 31 августа 2022 года действовали изменения.

с 1 сентября вернул прежние условия в программе лояльности «СберСпасибо»: размер бонусов увеличился с 0,3% до прежних 0,5% от суммы покупки в категориях, в которых с 1 июня по 31 августа 2022 года действовали изменения. «Тинькофф» с 1 сентября вернул 1% за все покупки в тех категориях, по которым ЦБ устанавливал ограничения. В апреле-августе банк снижал размер кешбэка по этим категориям до 0,5%.

с 1 сентября вернул 1% за все покупки в тех категориях, по которым ЦБ устанавливал ограничения. В апреле-августе банк снижал размер кешбэка по этим категориям до 0,5%. «Ренессанс кредит» с 15 августа вернул прежний размер кешбэка по дебетовой карте «Главная» – 1,5% за все покупки. По кредитной карте «Практичная» тогда же банк запустил новую программу лояльности с кешбэком 2% за все покупки. С сентября банк также вернул повышенный кешбэк в отдельных категориях покупок.

с 15 августа вернул прежний размер кешбэка по дебетовой карте «Главная» – 1,5% за все покупки. По кредитной карте «Практичная» тогда же банк запустил новую программу лояльности с кешбэком 2% за все покупки. С сентября банк также вернул повышенный кешбэк в отдельных категориях покупок. Кредит Европа банк с 1 сентября вернул кешбэк по дебетовым CARD PLUS к значениям, действовавшим до 1 мая. Сейчас держатели новой флагманской CARD PLUS стали получать кешбэк в размере 1,5% за покупки в точках продаж и онлайн, а также в сентябре получат 6% годовых на остаток, превышающий 10000 рублей.

с 1 сентября вернул кешбэк по дебетовым CARD PLUS к значениям, действовавшим до 1 мая. Сейчас держатели новой флагманской CARD PLUS стали получать кешбэк в размере 1,5% за покупки в точках продаж и онлайн, а также в сентябре получат 6% годовых на остаток, превышающий 10000 рублей. Банк «Санкт-Петербург» вернул действовавшие до ограничений бонусы, кешбэк и мили при покупке социально значимых категорий товаров или услуг. В период ограничений по социально значимым товарам банк начислял 0,5% от покупку. Сейчас кешбэк варьируется от 0,5 до 3% в зависимости от вида карт.

вернул действовавшие до ограничений бонусы, кешбэк и мили при покупке социально значимых категорий товаров или услуг. В период ограничений по социально значимым товарам банк начислял 0,5% от покупку. Сейчас кешбэк варьируется от 0,5 до 3% в зависимости от вида карт. «Русский стандарт» вернул базовое начисление за покупки в данных категориях на прежний уровень. Точный размер изменений его представитель не уточнил.

Ряд банков начал применять кешбэк более избирательно.

Банк «Открытие» в рамках программы лояльности «МАКС» планирует восстановить кешбэк до уровня 2%, обещает пресс-служба «Открытия».

в рамках программы лояльности «МАКС» планирует восстановить кешбэк до уровня 2%, обещает пресс-служба «Открытия». Росбанк в рамках программы лояльности «#МожноВСЁ» с 15 сентября вернет клиентам 1% базового кешбэка за все покупки и 3%-ный кешбэк в 20 категориях на выбор, говорит его представитель.

в рамках программы лояльности «#МожноВСЁ» с 15 сентября вернет клиентам 1% базового кешбэка за все покупки и 3%-ный кешбэк в 20 категориях на выбор, говорит его представитель. Газпромбанк планирует скорректировать свою программу для действующих клиентов в ближайшее время, сейчас банк запустил акцию повышенного кешбэка, но только для новых клиентов.

планирует скорректировать свою программу для действующих клиентов в ближайшее время, сейчас банк запустил акцию повышенного кешбэка, но только для новых клиентов. Представители «Уралсиба», ПСБ, Совкомбанка, «Зенита» говорят, что не меняли условий программ лояльности в период эквайринговых ограничений и не планируют вносить в них изменения сейчас.

говорят, что не меняли условий программ лояльности в период эквайринговых ограничений и не планируют вносить в них изменения сейчас. Пресс-служба «Хоум кредита» говорит, что базовый кешбэк оставался без изменений и сохранится таковым, однако с 1 сентября банк увеличил его в повышенных категориях до 5%.

говорит, что базовый кешбэк оставался без изменений и сохранится таковым, однако с 1 сентября банк увеличил его в повышенных категориях до 5%. Почта-банк наоборот в период ограничений сохранял его для повышенных категорий, а базовый уменьшил до 0,5% и пока сохраняет на таком уровне, а также ввел кешбэк для отдельной группы клиентов — молодежи.

наоборот в период ограничений сохранял его для повышенных категорий, а базовый уменьшил до 0,5% и пока сохраняет на таком уровне, а также ввел кешбэк для отдельной группы клиентов — молодежи. ВТБ обновлял свои программы в мае и июле, МКБ — в июле. В обоих банках действующие программы сохраняются.

обновлял свои программы в мае и июле, — в июле. В обоих банках действующие программы сохраняются. Райффайзен банк также принял решение сохранить действующие условия программы лояльности кешбэк-карт: клиенты получают кешбэк рублями в размере 1% за все покупки без условий и ограничений по сумме. «Мы проанализировали рыночную ситуацию и выбрали оптимальный вариант, который позволит сохранить обслуживание кешбэк-карт бесплатным, а программу максимально простой — без категорий и ограничений по сумме, с единым для всех трат размером кэшбэка в рублях», — говорит представитель Райффайзен банка.

Альфа-банк, РСХБ, Ситибанк, МТС банк, ОТП банк, банк «Дом.РФ», «Юникредит», «Авангард», «Экспобанк», «Ак Барс», УБРиР на запрос не ответили.

Как было?

По данным аналитиков Frank RG, в первом квартале банки закрыли 41 программу лояльности, не запустив взамен новых. Во втором квартале рынок плавно восстанавливался, банки начали сдержанно предлагать новые программы, занимая выжидательную позицию касательно предстоящих в сентябре регуляторных изменений, говорится в исследовании Frank RG. Всего было запущено 23 новых программы лояльности или новых опций в уже существующих. При этом 12 из 33 участников рынка снизили стандартные начисления по категориям ЦБ: среди них Альфа-банк, Газпромбанк, Сбербанк, Росбанк, «Тинькофф»и другие.

Кроме того:

банк «Авангард» временно добавил в список исключений для начисления баллов социально значимые категории.

Ренессанс Кредит, Райффайзенбанк, Кредит Европа банк и «Открытие» отказались от базового кешбэка в размере 1,5%, заменив его на 1%.

ВТБ и «Хоум Кредит» пересмотрели механизмы своих бонусных программ.

Отдельные банки предложили повышенные начисления в рамках акций для привлечения новых клиентов на фоне ухудшения условий для действующих («Открытие», «Ренессанс кредит»).

Почему ЦБ установил ограничения?

Ограничения эквайринговых комиссий не новая практика для ЦБ. К такой мере он впервые прибегал в апреле-сентябре 2020 года. Тогда ЦБ временно установил предел комиссии в размере 1% для онлайн-покупок. Это должно было повысить доступность товаров в пандемию.

В 2022 году установление предельного размера эквайринговой комиссии ЦБ объяснил необходимостью дать возможности бизнесу в условиях зарубежных санкций за счет снижения издержек перестроить свою логистику и процессы.

Летом ЦБ заявил, что не доволен результатом снижения эквайринговых комиссий в 2022 году. Первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова в интервью ТАСС заявила о том, что регулятор не планирует продлевать ограничения в сентябре.

«Оба раза показали, что к этому нужно прибегать только в крайних случаях. Многие банки свернули программы лояльности, отменили кешбэки. В результате пострадал именно потребитель. Мы точно не хотим, чтобы условия или финансовые сервисы для наших граждан ухудшались», — посетовала она. От того, что часть доходов перетекла от банков к торгово-сервисным предприятиям, ЦБ не увидел ни снижения цен, ни программ кешбэков и лояльностей с их стороны, добавила Скоробогатова.

Как финансируются программы лояльности?

Основным источником финансирования банковских программ лояльности является интерчейндж — часть эквайринговой комиссии, которую банк, обслуживающий торговую точку, возмещает банку-эмитенту карты. Из интерчейнджа банки начисляли кешбэк, бонусы и проценты на остаток активным клиентам. В 2019-2021 годах их размер был максимальным — доходы от интерчейнджа это позволяли. По данным ЦБ, тогда они в среднем составляли 1,2-2,2%.

В вопросе финансирования программ лояльности есть еще один нюанс, который надо учитывать, рассказывала в своей колонке проектный лидер Frank RG Анна Стогниенко. Интерчейндж позволяет банкам покрыть расходы на кешбэк и бонусы только в массовом сегменте. В премиальном же сегменте вознаграждения клиентам намного щедрее, и банки идут на эти траты сознательно, так как премиальные клиенты приносят в банк большие остатки и дают большие обороты.

Именно поэтому банки заинтересованы в самостоятельном регулировании эквайринговых комиссий.