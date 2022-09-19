Кредитование

Госдума предлагает узаконить каникулы для заемщиков с трудной жизненной ситуации

В этот период банкам будет запрещено начисление неустойки, штрафов, пеней, обращения взыскания на предмет залога.

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Госдума предлагает узаконить каникулы для заемщиков с трудной жизненной ситуации

Ряд сенаторов и депутатов Государственной Думы собирается внести на рассмотрение в парламент законопроект о введении для россиян, которые взяли кредит и оказались в сложной жизненной ситуации, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на одного из авторов проекта вице-спикера Совета Федерации Николая Журавлева. В данный период банкам будет запрещено начисление неустойки, штрафов, пеней, обращения взыскания на предмет залога.

Льготный период по кредитному договору может предоставляться гражданам на срок до шести месяцев для восстановления платежеспособности. Послабление может быть использовано единожды за время действия кредитного договора, при этом условием для его реализации служит существенное снижение доходов должника.

«Сведения о предоставлении заемщику такого льготного периода не будут ухудшать его кредитную историю», — добавил Журавлев через пресс-службу Совфеда.

Вице-спикер верхней палаты парламента также отметил, что временный механизм «антикризисных кредитных каникул» уже показал достаточно высокую эффективность в качестве оперативной меры по предотвращению дефолтов заемщиков. После окончания «каникул» в график платежей удалось вернуться более 70% заемщиков, а после «ипотечных каникул» — более 80%.

По этой причине авторы законопроекта предлагают на постоянной основе ввести право должников обратиться за реализацией льготного периода.

Центробанк зафиксировал двукратное падение спроса на реструктуризацию кредитов среди населения. В марте-июне 2022 года граждане подали 1,23 млн заявлений на реструктуризацию, что вдвое ниже, чем за такой же период 2020 года. При этом банками за этот период было принято только 531 тысяча заявок на 267 млрд рублей. Если в марте их поступило 438 тысяч, то уже в июне 2022 года — 267 тысяч.

В июне стало известно, что регулятор разработал законодательный проект, который предлагает возможность клиентам банков воспользоваться постоянным правом на каникулы по любым видам потребительских кредитов.

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