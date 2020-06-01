Ещё раз о ФСБУ 6/2020

Глубже вгрызаясь в Федеральные стандарты по основным средствам и капитальным вложениям (это 6/2020 и 26/2020), нашел несколько интересных моментов, однозначного решения которых действующими нормативными документами, на мой взгляд, не дано.

К таким можно отнести списание объекта основных средств в связи с его ликвидацией.

Мы уже привыкли, да и в законодательных и нормативных актах однозначно было прописано, что актив подлежит исключению из учета на дату его физического выбытия.

Но вот такой случай из реальной практики. Уверен, что многие с ним встречались.

Год близится к завершению. Руководство, внимательно изучив представленные технарями документы, принимает, как всегда, единственно правильное решение прекратить эксплуатацию какого-то оборудования (здания, сооружения) и демонтировать его.

На освободившемся месте смонтировать (возвести) новый объект (аналогичный или другой — без разницы), либо пока оставить его свободным.

Начальство дало официально оформленное распоряжение, подчиненные приступили к его выполнению.

Эксплуатация объекта (конец ноября-начало декабря) пркращена

Подлежащий ликвидации объект еще до конца не самортизирован, и остаточная (балансовая — по новой моде) для организации весьма существенна.

Ликвидация отключенного от питания и переставшего использоваться объекта начата была в конце декабре, а закончена будет где-нибудь во второй половине февраля, а то и в начале марта.

И в это же время в бухгалтерию поступит и акт о ликвидации. Будет ли он оформлен по форме ОС-4, либо как-то еще — разницы нет.

И в полном соответствии со сложившимся за последние годы (а то и десятилетия) порядком объект списывается, как в регистрах бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения прибыли, на дату утверждения акта о списании.

Балансовая (недоамортизированная) стоимость объекта списывается на расходы, также расходами признаются и затраты на ликвидацию. Стоимость пригодных к использованию (или продаже) остатков (запчастей, агрегатов, металлолома) признается доходом. И в итоге будет ясно, во сколько ликвидация объекта в конце концов обошлась.

К этому все привыкли. И вопросов это не вызывает, ни у аудиторов, ни у налоговиков.

А вот у меня возникли.

Первый. Такой факт хозяйственной жизни, как прекращение использования объекта основных средств, возник на конкретную дату — 25 ноября (или там 5 декабря) 2022 года. Он подтвержден соответствующими первичными учетными документами — распоряжением, приказом, протоколом и т. п.

Объект основных средств подлежит списанию в том отчетном периоде, в котором он выбывает или становится неспособным приносить организации экономические выгоды в будущем (п. 41 ФСБУ 6/2020).

В ноябре объект еще физически не выбыл, но уже не способен приносить экономические выгоды.

На каком основании этот уже не станок (уже не сооружение, уже не здание), а только имущество в процессе ликвидации, будет отражаться в годовой отчетности, как основное средство? Кстати, и на следующий год он тоже будет числиться основным средством еще месяца полтора-два. Вот на каком?

Второй. Амортизация по объекту прекращает начисляться с месяца, следующего за месяцем его списания с учета (п. 33 ФСБУ 6/2020).

И если объект еще не списан, то амортизация по нему должна начисляться и в декабре, и в январе, а то и феврале следующего года.

Куда ее относить?

Как и раньше, на себестоимость производимой продукции (выполняемых работ)?

То есть проводкой Дебет счета 25 (20) Кредит 02?

А на какую конкретно продукцию (или объект работ)?

Получается, что завышаем расходы по производству, занижаем финансовый результат и прибыль (и сумму налога на прибыль заодно), и размер чистых активов тоже будет несколько ниже.

Если признать эту амортизацию прочими расходами, то есть в Дебет счета 91-2, то тоже неувязочка выходит. Эксплуатация объекта не временно (на месяц-два, или полгода) приостановлена. Она никогда не возобновится.

Третий. Почему мы документально подтвержденные и экономически обоснованные расходы текущего отчетного периода — балансовую (остаточную) стоимость объекта, выведенного из эксплуатации, но еще не ликвидированного, переносим на следующий год?

Да, ликвидация закончится в следующем году. Но это будет уже другой факт хозяйственной жизни, подтвержденный другими документами, и с другими финансовыми результатами.

Таким образом, мы завышаем финансовый результат года, в котором объект был выведен из эксплуатации.

И завышаем расходы следующего года — отражаем в отчетности расходы по факту хозяйственной деятельности — полного и безоговорочного прекращения эксплуатации объекта основных средств— который, согласно имеющимся первичным учетным документам, был в прошлом году.

Из вышесказанного можно сделать логический вывод, что балансовую стоимость объекта, выведенного из эксплуатации, но еще не ликвидированного, следует списать на расходы именно на дату (в месяце) прекращения его использования и начала ликвидации, не дожидаясь завершения последней.

В этом же месяце следует вывести объект и из состава амортизируемого имущества, и далее не начислять по нему амортизацию в регистрах налогового учета.

Одновременно признать расходами, уменьшающими налогооблагаемую прибыль, остаточную стоимость объекта, к сожалению, не получится.

В подп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ сказано, что внереализационными расходами признаются расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, включая суммы недоначисленной в соответствии с установленным сроком полезного использования амортизации.

То есть остаточная сумма ликвидированного объекта признается расходами только после завершения его ликвидации.

Ну, Налоговый кодекс с логикой и здравым смыслом не всегда дружит.

А вот Стандарты бухгалтерского учета опираются (по крайней мере, декларируют это) в первую очередь на них.

Но вот дальше действующие нормативные акты, равно как и Инструкция по применению Плана счетов, подобный вариант не предусмотрели.

Мы остановились на том, что с точки зрения достоверного представления о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату и финансовом результате его деятельности стоимость объекта основных средств, по которому принято решение о его ликвидации, должна быть списана на расходы в том отчетном периоде, в котором эта ликвидация была начата.

И записи будут:

Дебет счета 01 (субсчет «Выбытие») Кредит счета 01;

Дебет счета 02 Кредит счета 01 (субсчет «Выбытие»);

Дебет счета 91-2 Кредит счета 01 (субсчет «Выбытие»).

В налоговом учете эти расходы пока признать нельзя, так что:

Дебет счета 09 Кредит счета 68.04.

НО!

Списали только стоимость этого объекта.

Сам же он, как имущество, уже не приносящее доход от использования, но имеющее какую-то денежную ценность (пока ещё точно неизвестную) никуда еще не делся. За его сохранность отвечает какое-то материально-ответственное лицо. Пригодные к использованию извлекаемые в процессе его демонтажа запасы будут передаваться другим материально-ответственным лицам.

И в учете его также необходимо где-то отразить.

Но вот где?

По старой доброй традиции, на 76?

В корреспонденции с каким счетом?

Мое предложение — учесть за балансом.

Но такого забалансового счета Планом счетов и Инструкцией по его применению не предусмотрено.

Также считаю, но это только моё личное мнение, что можно завести новый забалансовый счет, например, 012, назвав его, допустим, «Имущество (или активы), подлежащие ликвидации» и учесть там этот бывший объект основных средств в какой-то условной оценке.

И проводка, таким образом, будет:

Дебет счета 012.

И после того, как уже в январе-феврале, а то и марте, ликвидация будет закончена, затраты на нее будут установлены, и также определены количество и стоимость пригодных к использованию запасов, будут сделаны проводки:

Дебет счета 91-2 Кредит счета 60 (это если ликвидации проводил нанятый подрядчик);

Дебет счета 10 Кредит счета 91-1.

На эту же дату признаем уменьшающими прибыль расходами остаточную стоимость объекта, то есть:

Дебет счета 68.04 Кредит счета 09.

Эту идею я уже пытался обсудить на форуме. Была где-то пара откликов от коллег, типа: Вроде бы по логике верно, но как-то непривычно.

И это было от специалистов, которые безо всякого сомнения, путем легкого мозгового штурма, изменили в своей фирме в начале этого года сроки полезного использования своих основных средств. Тем самым был увеличен на весьма солидные (как я понял) суммы, 84 счет. Собственники, как было сказано, остались довольны

Какой-то конструктивной критики, или наоборот, одобрения своих выводов, я так и не дождался.

Так что открыт для конструктивной (повторю еще раз — конструктивной), критики, готов ее выслушать, и, если что, с ней согласиться.

Ежели будете со мной согласны, то добро пожаловать на борт!