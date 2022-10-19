Подрядчик, его права и обязанности

Закон Гука называется законом Гука потому,

что закон Гука придумал Гук.

Из старого студенческого юмора

Аналогично, подрядчик имеет право именоваться подрядчиком потому, что он выполняет работы по заключенному с заказчиком договору подряда.

Ещё раз напомним, что по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект (выполнить иные строительные работы — произвести его реконструкцию, ремонт и т. п.) (ст. 740 ГК РФ).

Заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат (то есть построенный объект или иные выполненные работы) и уплатить обусловленную договором цену.

Подрядчик имеет право, в теории даже не ставя в известность заказчика, привлекать для выполнения работ другие организации — субподрядчиков (ст. 706 ГК РФ).

Однако чаще всего, особенно при реализации крупных проектов, кандидатуры большинства субподрядчиков согласовываются с заказчиком.

Подрядчик, в этом случае, будет выступать перед заказчиком в роли генерального подрядчика, а перед субподрядчиками — в роли заказчика.

В общем случае договор подряда должен содержать, как минимум, следующие основные статьи:

— полное название сторон договора подряда (заказчика и подрядчика) с указание их реквизитов;

— предмет договора — изложение задания заказчика в общей форме в тексте договора и детализирование в приложениях к договору;

— стоимость предмета договора;

— сроки начала и завершения работ;

— порядок и условия расчетов и платежей;

— обязательства сторон по договору;

— производство работ;

— приемка работ;

— поручительства и гарантии по договору;

— меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств;

— условия и порядок расторжения договора.

Исходя из специфики строящегося объекта (месторасположения, порядка эксплуатации и других важных условий) статьи договора могут быть изменены и дополнены.

Предметомдоговора строительного подряда, в зависимости от его вида, может быть признан:

— законченный строительством и подготовленный к эксплуатации объект;

— определенный комплекс строительных и/или монтажных работ;

— производство пусконаладочных работ,

— производство ремонтных и других работ.

Стоимость предмета договора определяется на основе свободной (договорной) цены. О неизменности договорной цены либо ее уточнении по завершении строительства следует в обязательном порядке указать в заключенном договоре.

Стоимость строительства объекта может быть установлена на основе цены, определяемой по законченному проекту и согласованной сторонами.

Этот способ определения стоимости строительства объекта рекомендуется при заключении договора на строительство объекта с достаточно хорошо отработанной технологией, при которой подрядчик может достаточно точно определить свои издержки.

Установленная договором стоимость работ может быть изменена в ряде случаев, в частности:

— при внесении изменений в объемы и содержание работ по предложению заказчика;

— при изменении по инициативе заказчика продолжительности строительства;

— при изменении номенклатуры материалов и оборудования, поставляемых заказчиком, если договорная цена определялась с учетом их стоимости;

— в связи с текущими изменениями стоимости строительных материалов, изделий, оборудования, тарифов и оплаты труда;

— при остановке работ по причинам, зависящим от заказчика или в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, при условии выполнения подрядчиком своих обязательств по сохранности объекта и требований по безопасности ведения работ;

— при изменении законодательства в период выполнения работ по договору подряда, изменяющих его условия;

— в других случаях.

Стоимость строительства может быть установлена на условиях возмещения фактических затрат по текущим ценам и вознаграждения (прибыли) подрядчика.

Данное определение стоимости обычно применяется при строительстве уникальных объектов при сжатых сроках строительства, когда по объективным условиям невозможно определить точную стоимость объекта. При этом в договоре желательно предусмотреть вознаграждение (прибыль) подрядчика и порядок его уплаты заказчиком, а также максимальную стоимость объекта и условия долевого участия сторон в компенсации возможных перерасходов.

При расчете стоимости строительных и монтажных работ можно воспользоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр.

Сроки выполнения работ считаются одним из обязательных условий договора подряда. При их отсутствии договор может быть признан недействительным.

Они могут быть определены:

— периодом, в течение которого должен быть построен объект;

— предельным сроком;

— точной датой завершения всех работ, предусмотренных договором.

Условиями начала строительства либо вступления договора в силу могут быть:

— дата подписания договора;

— перечисление заказчиком аванса подрядчику;

— передача подрядчику строительной площадки;

— другие условия, влияющие на производство работ и окончание выполнения работ по договору.

Если в ходе производства работ возникает необходимость изменить сроки, то такое изменение должно быть совершено по соглашению сторон в письменной форме. Также оно может быть оформлено, в зависимости от значительности изменений, дополнительным соглашением к договору.

Порядок и сроки приемки выполненных работ и расчетов за них в процессе строительства, а также при полном завершении работ по договору, сроки устранения замечаний по качеству работ, полученных от заказчика, окончательных расчетов устанавливаются в договоре по соглашению сторон.

Расчеты могут осуществляться:

— по конструктивным элементам за выполнение отдельных работ;

— по этапам;

— после завершения всех работ по договору.

В договоре следует предусмотреть условия, при которых заказчик вправе задержать оплату выполненных подрядчиком работ:

— на устранение указанных ранее дефектов в работе, представленной к оплате;

— причинение ущерба заказчику;

— случаи отставания выполнения работ от объемов, предусмотренных графиком производства работ.

Окончательный расчет обычно производится заказчиком после выполнения подрядчиком всех работ по договору, включая устранение дефектов, выявленных при приемке объекта, с зачетом ранее перечисленных средств.

Обязательства сторон договора и требования к их выполнению определяются заказчиком и подрядчиком исходя из конкретных условий договора.

На заказчика, в частности, могут быть возложены обязанности по:

— передаче подрядчику по акту, подписанному подрядчиком и заказчиком, на период выполнения работ до сдачи объекта в гарантийную эксплуатацию, строительной площадки, пригодной для производства работ;

— поставке за свой счет строительных материалов, которые не входят в объем поставок подрядчика;

— предоставлению услуг по номенклатуре, согласованной с подрядчиком;

— оплате выполненных работ;

— обеспечению подрядчика на строительной площадке линиями связи

— передаче проектной документации на строительство;

— передаче исходных данных на проектирование, исходных данных по оборудованию, задания на проектирование, решения о предварительном согласовании места размещения объекта, технических условий на подключение объекта к сетям и коммуникациям, программы инженерных изысканий и других данных для разработки проектной документации;

— обеспечению подрядчику свободного, непрерывного и безопасного доступа на строительную площадку в течение всего срока действия договора;

— обеспечению поставки сырья и материалов, необходимых для выполнения пусконаладочных работ, испытания и вывода объекта на проектную мощность;

— предоставлению подрядчику квалифицированного персонала

— передаче подрядчику перечня документов, необходимых для сдачи объекта в гарантийную эксплуатацию;

— выполнению в полном объеме всех своих обязательств, указанных в других статьях договора.

На подрядчика, в свою очередь, могут быть возложены обязанности по:

— выполнению своими и привлеченными силами в счет принятой договорной цены работ в объеме, предусмотренном договором, и сдача работ заказчику;

— возведению на территории строительной площадки временных зданий и сооружений, необходимых для хранения материалов и выполнения работ;

— обеспечению строительства проектно-сметной документацией;

— поставке на условиях «франко-строительная площадка» необходимых для выполнения работ материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий и строительной техники, а также осуществлению их приемки, разгрузки и складирования;

— предоставлению заказчику информации о ходе строительства;

— обеспечению выполнения на строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время проведения работ;

— предоставлению заказчику по его требованию образцов материалов для проведения испытаний и оценки их качества или результатов испытаний;

— предоставлению заказчику информации о заключении договоров с субподрядчиками или поставщиками материалов и оборудования по мере их заключения;

— возвращению заказчику всех материалов и оборудования, им поставленных, которые не использованы полностью при завершении работ;

— осуществлению охраны строительной площадки и строительной базы;

— обеспечению страхования строительных рисков;

— выполнению в полном объеме своих обязательств, указанных в других статьях договора.

Обязательства и функции заказчика и подрядчика могут изменяться и уточняться в зависимости от вида договора, его предмета и принимаемых решений при заключении договора.

Порядок, сроки и условия выполнения обязательств и предоставления информации устанавливаются сторонами при заключении договора.

При заключении договора подряда заказчику и подрядчику необходимо принять согласованные решения по вопросам, связанным с производством работ, в том числе:

— получения документов о разрешении соответствующих органов на производство работ в охранных зонах электрических сетей, линий связи, магистральных трубопроводов, проезжей части городских дорог, эксплуатируемых участков железных и автомобильных дорог, в местах прохождения подземных коммуникаций, а также разрешения на вырубку леса, снос и перенос строений и сооружений, препятствующих строительству и т. д.;

— организации производства работ при реконструкции, расширении и техническом перевооружении действующих предприятий;

— обеспечения строительства водо-, газо-, паро-, тепло- и энергоснабжением;

— создания геодезической разбивочной основы;

— подключения вновь проложенных коммуникаций к действующим сетям;

— отвода мест для складирования излишнего грунта и строительного мусора, карьеров для добычи недостающего грунта;

— по другим вопросам.

Подрядчиком на строительной площадке должен вестись журнал производства работ с момента начала работ и до их завершения.

В договоре по соглашению сторон определяется порядок ведения (по каждому объекту в отдельности или в целом по стройке, или по видам работ), а также оговаривается право заказчика по контролю за содержанием журнала. Требования заказчика, касающиеся хода выполнения работ и ведения журнала, исполняются подрядчиком в обязательном порядке и отражаются в журнале в виде записи, подтверждающей выполнение этих требований.

В договоре может быть установлен перечень работ, подлежащих промежуточной приемке, а также перечень инженерных сетей, материалов, подлежащих промежуточным испытаниям. Порядок проведения и оформления промежуточной приемки скрытых работ и испытания отдельных ответственных конструкций по мере их готовности должен соответствовать требованиям строительных норм и правил или техническим условиям, если иное не предусмотрено проектной документацией.

В части организации промежуточных приемки и испытаний в договоре должны быть определены сроки их проведения и порядок оповещения.

В договоре может быть предусмотрено право заказчика на дополнительное освидетельствование скрытых работ и порядок их проведения.

В договоре сторонами могут быть установлены меры имущественной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.

Имущественная ответственность сторон устанавливается в виде:

— определенного размера неустоек (штрафа, пени), действующих как непрерывно в течение всего периода нарушения обязательства, так и единовременно;

— возмещения виновной стороной другой стороне фактически нанесенных убытков, включая упущенную выгоду;

— определения общей суммы убытков.

Размер неустоек должен быть соизмерен со значительностью допущенного нарушения. При этом должно быть оговорено, что уплата неустоек или возмещение причиненных убытков не освобождает виновную сторону от выполнения работ.

В договоре подряда должны быть предусмотрены условия, при которых одна из сторон может приостановить работы. Причинами приостановления работ могут быть как невыполнение одной из сторон обязательств по договору, так и не зависящие от исполнительности любой из сторон причины.

В любом случае в договоре подряда стороны определяют предельную продолжительность приостановления работ, по истечении которой стороны либо пересматривают сроки окончания работ по договору и исполнения других обязательств, необходимость выполнения которых продиктована договором, либо договор расторгается.

На случай расторжения договора стороны должны предусмотреть:

— порядок расторжения договора, как правило, это письменное уведомление стороной, решившей расторгнуть договор, другую сторону с изложением обоснования и указанием срока, в течение которого она хотела бы получить ответ от другой стороны;

— порядок расчетов за выполненные работы, возмещения убытков виновной стороной, включая упущенную выгоду;

— особенности расчетов, возмещения убытков, передачи (приобретения) права собственности на строящийся объект, в случаях расторжения договора по причине банкротства заказчика;

— меры имущественной ответственности сторон за неисполнение обязательств при расторжении договора.

В договоре в обязательном порядке следует предусматривать обязательства и ответственность сторон, порядок расчетов и возмещения убытков при расторжении договора по причине обстоятельств непреодолимой силы.