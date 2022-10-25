Передача результата работ заказчику

Передача заказчику результата выполненных работ (предмета договора) и оформление документов на его передачу должно происходить согласно условиям, предусмотренным в договоре.

И еще раз хотелось обратить внимание, что передаются заказчику не работы (это деятельность которую нельзя передать), а их результат, имеющий материальное выражение, на что прямо и однозначно указано в п. 4 ст. 38 НК РФ.

Передача результата работ подрядчиком и, соответственно, приемка его заказчиком должна быть документально подтверждена, то есть оформлена первичным учетным документом. Форму такого документа следует предусмотреть в договоре.

Дабы не изобретать велосипед, обычно за руководство к действию берут Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Эти формы унифицированных первичных учетных документов были в свое время утверждены Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100.

Форма КС-2 применяется для приемки выполненных подрядных строительно-монтажных работ производственного, жилищного, гражданского и других назначений.

Акт составляется на основании данных Журнала учета выполненных работ (форма № КС-6а) в необходимом количестве экземпляров и подписывается уполномоченными представителями сторон, имеющими право подписи (производителя работ и заказчика).

На основании данных Акта о приемке выполненных работ заполняется Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Справка применяется для расчетов с заказчиком за выполненные работы. Она составляется в необходимом количестве экземпляров. Один экземпляр - для подрядчика, второй - для заказчика (застройщика, генподрядчика). В адрес финансирующего банка и инвестора Справка представляется только по их требованию.

Выполненные работы и затраты в Справке отражаются исходя из договорной стоимости.

Справка по форме № КС-3 составляется на выполненные в отчетном периоде строительные и монтажные работы, работы по капитальному ремонту зданий и сооружений, другие подрядные работы и представляется субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику (застройщику).

В стоимость выполненных работ и затрат включается стоимость строительно-монтажных работ, предусмотренных сметой, а также прочие затраты, не включаемые в единичные расценки на строительные работы и в ценники на монтажные работы (рост стоимости материалов, заработной платы, тарифов, расходов на эксплуатацию машин и механизмов, дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, средства на выплату надбавок за подвижной и разъездной характер работы, надбавки за работу на Крайнем Севере и в приравненных к нему районах, изменение условий организации строительства и т.п.).

В графе 4 стоимость работ и затрат указывается нарастающим итогом с начала выполнения работ, включая отчетный период.

В графе 5 стоимость работ и затрат указывается нарастающим итогом с начала года, включая отчетный период.

В графе 6 выделяются данные за отчетный период.

Данные приводятся в целом по стройке, с выделением данных по каждому входящему в ее состав объекту (пусковому комплексу, этапу).

В Справке, по требованию заказчика, приводятся данные по видам оборудования, относящегося к стройке (пусковому комплексу, этапу), к монтажу которого приступили в отчетном периоде. При этом в графе 2 указываются наименование и модель оборудования, а в графах 4, 5, 6 - данные о выполненных монтажных работах.

По строке «Итого» отражается итоговая сумма работ и затрат без учета НДС.

Отдельной строкой указывается сумма НДС.

По строке «Всего» указывается стоимость выполненных работ и затрат с учетом НДС.

Однако далеко не всегда сам факт подписания Акта по форме КС-2 и Справки по форме КС-3 означает передачу результата выполненных работ подрядчиком заказчику.

Особенно, когда такие документы подписываются ежемесячно.

Напомним, что риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до приемки его заказчиком несет подрядчик. Одновременно с принятием результата работ заказчик принимает на себя и риск его повреждения или утраты (п. 1 ст. 705 ГК РФ).

Как верно в свое время заметил советский государственный деятель Л. М. Каганович: — У каждой аварии всегда есть фамилия, имя и отчество.

То есть всегда (за редчайшим исключением) есть конкретный человек, из-за невнимательности, халатности, либо прямого умысла которого и произошел сей форс-мажор.

Точно также можно сказать, что у любой товарно-материальной ценности, любого имущества всегда есть (точнее — должны быть) фамилия, имя и отчество. То есть за сохранность и надлежащее использование любого имущества организации в обязательном порядке должен отвечать кто-то из сотрудников организации.

Материально ответственный сотрудник расписался в соответствующем документе (акте, накладной и пр.), что принял данную ценность, (следовательно, и претензий по качеству и количеству не имеет). Сразу же в его лице организация, которую он представляет, принимает на себя и ответственность за это имущество, то есть и риск его случайной гибели либо повреждения.

В свою очередь, материально ответственный со стороны продавца, а в его лице организация, расписавшись в сдаче имущества в том же самом документе, передает его вместе с риском, то есть снимает с себя ответственность за его дальнейшую сохранность.

При выполнении работ по договору строительного подряда изначально право собственности на возводимый объект будет принадлежать застройщику — лицу, обладающему правами на земельный участок, на котором ведется стройка (п. 13 ст. 1 ГСК РФ). При реконструкции либо ремонте объекта недвижимости право собственности на объект застройщику уже принадлежит.

Все остальные участники строительного процесса вкладывают свои материальные и трудовые ресурсы в возведение (при новом строительстве) либо физическое изменение (при реконструкции или ремонте) объекта недвижимости, который им по праву собственности не принадлежит, и принадлежать не будет.

В собственности подрядчика на строительной площадке находятся только приобретенные им материалы, которые он еще не вложил в дело. Как только бетон залит в котлован, или гвоздь забит в стену, использованные материальные ценности подрядчика и затраченные трудовые ресурсы становятся имуществом, уже принадлежащим застройщику, но пока еще ему не переданным.

Подрядчик вплоть до передачи результата несет риск случайного повреждения или гибели созданного им имущества (п. 1 ст. 705 ГК РФ). Но, как говорилось выше, у каждого имущества должны быть фамилия, имя и отчество, то есть должно быть конкретное физическое лицо, отвечающее за его сохранность. И это будут фамилия, имя, и отчество того сотрудника подрядчика (начальника участка, прораба, мастера, бригадира и т.п.), которому организацией доверено непосредственное руководство работами по данному объекту (договору) и который имеет право подписывать от имени ее всю документацию (как техническую, так и финансовую) по объекту

Передача результата работ заказчику (в роли которого может выступать генеральный подрядчик, технический заказчик, либо непосредственно застройщик) означает и передачу ему риска случайного повреждения или случайной гибели построенного (отремонтированного) имущества

Таким образом, подписанием акта приема-передачи результата выполненных работ представитель заказчика подтверждает и принятие личной материальной ответственности за сохранность этого результата, то есть созданного или отремонтированного имущества. Со сдавшего результат работ (то есть передавшего имущество) представителя подрядчика материальная ответственность, следовательно, снимается.

И если до подписания приемопередаточного акта все проблемы по сохранности имущества были головной болью подрядчика, то после его оформления эти проблемы должны волновать исключительно заказчика.

И сложилось довольно устойчивое мнение, что подписание КС-2 по окончании каждого месяца свидетельствует о реализации строительно-монтажных работ подрядчиком (п. 1 ст. 39 НК РФ) и принятии их к учету заказчиком. При этом риск (материальная ответственность) за переданный результат может (если это предусмотрено в договоре) остаться за подрядчиком.

Недавно я обсуждал эту тему с коллегами на одном из форумов.

У меня возникли вполне естественные вопросы: — А это как? Результат передали, но по-прежнему за него отвечаем?

Ответы были, в основном: — Ну, вот так решили.

Хотя если вам, например, дома делают какой-то ремонт (это тот же самый договор подряда), то и вы (как заказчик), и выполняющие ремонт рабочие (подрядчик) будете поступать в соответствии со здравым смыслом.

Допустим, вам ставят новую входную дверь. До тех пор, пока подрядчик полностью не завершит все работы по ее установке и вы не примете их результат, то акт (наряд-заказ и т. п.) не подпишите, и оговоренную заранее сумму не отдадите.

И если при установке они полотно поцарапают, или там, косяк дверной повредят, то устранять будут за свой счет.

Но как только вы работу (ее результат, точнее, приняли), претензий не предъявили, документ подписали, ответственность с подрядчика снимается. И если через полчаса после их ухода соседский сынок-охламон нацарапает гвоздем на вашей новенькой двери что-либо не совсем приличное, то и разбираться вы будете не с установщиками, а уже с соседями.

Но вот когда заключается договор между двумя организациями, то: — Вы не понимаете, это другое.

По большинству договоров обязательства подрядчика не заканчиваются датой подписания акта. А как оформить дальнейшие работы - это уже другая история (https://www.klerk.ru/tribune/209610/537175/#comments).

В комментариях к посту от 9 октября (https://www.klerk.ru/tribune/209610/537175/) речь шла об очень узком перечне работ, которые могут выполняться после того, как результат работ подрядчик передал, а заказчик принял. Плюс позже выявленные недоделки или брак.

Но почему стало обыденной практикой передать результат работ только частично, и еще не одну неделю (а тот еще не один месяц) продолжать работы, лично я понять не могу.

Хотя подобная постановка вопроса очень удобна для многих заказчиков.

Не принимая на себя ответственность за сохранность созданного имущества, и даже не расплачиваясь за выполненные работы, он имеет возможность, получив такие первичные документы и счет-фактуру, принять НДС к вычету (п. 5 ст. 172 НК РФ).

Подрядчик же, наоборот, ставится в более невыгодное положение. Оставаясь ответственным за созданное им имущество, и продолжая с ним далее работать, он тем не менее, даже не получая денег от заказчика, вынужден увеличивать налоговую базу как по налогу на прибыль, так и по налогу на добавленную стоимость.

В старые добрые времена (когда трава была зеленее, вода мокрее, ну и вообще…) Справка по форме КС-3э составлялась ежемесячно и подписывалась заказчиком. Она подтверждала объем выполненных работ в количественном и денежном (по смете) выражении. Согласно подтвержденным заказчикам объемам выполненных СМР производитель работ составлял производственный отчет по форме М-29 (об этом позже), на основании которого составлялся материальный отчет (М-19) и списывались в производство материалы. Наряды на зарплату также оформлялись согласно КС-3.

Но это был документ для производственников.

Бухгалтерия это выполнение в учете не отражала. Фактически понесенные затраты копились на 20 счете, как незавершенка и несколько месяцев, а то и год полтора

А вот когда результат работ передавался заказчику (или генподрядчику), то на основании нескольких (а то и нескольких десятков) КС-3 составлялся Акт по форме КС-2, которые и свидетельствовал о действительной передаче результата работ подрядчиком (субподрядчиком), то есть реализации СМР.

Сумма, указанная в КС-2 бухгалтерией отражалась, как реализация, и списывались на расходы все накопленные за это время на 20 счете затраты.

Да, бывало, что итоговая сумма по КС-2 оказывалась меньше (случалось, что и намного), чем стоимость этих работ по всем ранее подписанным КС-3.

Но никому в голову не приходило, что можно еще месяц, а то и два-три, приносить документы на списание материалов для работы по объекту, который уже передан заказчику, что сейчас является сложившейся практикой.

Но вот после того, как в 1997 году (постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а ) правила составления этих форм изменили, и начался весь этот фестиваль.

Правда, это позволяет оптимально регулировать финансовые потоки, что приносит выгоду (в первую очередь, личную) ряду товарищей…