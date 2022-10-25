Передача результата работ по этапам

Что такое этап выполненных работ? Согласно Словарю русского языка С. И. Ожегова под этапом (франц. etape) следует понимать отдельный момент, стадию какого-нибудь длительного процесса.

Определение этапа в капитальном строительстве дано в п. 8 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.

И под этапом строительства, в частности, понимается:

— строительство или реконструкция объекта капитального строительства, если такой объект может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от строительства или реконструкции иных объектов капитального строительства на этом земельном участке);

— строительство или реконструкция части объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от строительства или реконструкции иных частей этого объекта капитального строительства);

— комплекс работ по подготовке территории строительства, включающий в себя оформление прав владения и пользования земельными участками, необходимыми для размещения объекта капитального строительства или его части, снос зданий, строений и сооружений, переустройство (перенос) инженерных коммуникаций, строительство временных зданий и сооружений, вырубку леса и другие аналогичные работы.

Далее в этом пункте приводятся примеры этапов, на которые может быть разбит процесс возведения объекта недвижимости.

И сразу хотелось бы обратить внимание, что передача результата работ по любому такому этапу приводит к тому, что и риск по нему, о чем мы говорили в предыдущей публикации, также переходит к заказчику.

У подрядчика, передавшего данный этап работ (точнее, результат этих работ) никаких дополнительных обязательств (кроме обязанности исправления выявленных в течение установленного договором срока недоделок или брака) более возникать не должно.

Но и даже если по принятой части объекта еще нельзя начать эксплуатацию, то всё равно, ее можно признать отдельным этапом.

Например, при строительстве объекта на субподрядчика возлагается обязанность по монтажу всей системы электроснабжения. При этом, как мне кажется, возведение трансформаторной подстанции можно признать отдельным этапом, а монтаж всей электросети — отдельным.

При строительстве многоквартирного жилого дома отдельными этапами для этого субподрядчика также может быть признана и каждая из его секций (то есть подъездов — если это в Москве, Оренбурге, Казани, или парадных — если это в Санкт-Петербурге*).

*Как называются секции жилых домов в других регионах, тоже подъездами, или как-то еще, не могу сказать.

Если опять-таки порассуждать на тему ремонта в квартире (думаю, что все согласились, что это тоже договор строительного подряда), то этапами можно признать проведение ремонта в каждой из комнат. Провели в ней все оговоренные работы, предъявили хозяевам. Те, допустим, перенесли туда вещи из других помещений, закрыли в нее дверь, к бригаде претензий нет. Те начали работать в следующей.

И еще раз повторю, что вышеуказанное Положение № 87 опять подтверждает мою точку зрения, что передача результата работ, как в целом по объекту, так по выделенным в договоре этапам означает для подрядчика выполнение всех принятых им обязательств.

Ну а каким документами будет оформляться передача этого этапа — это уже на усмотрение сторон. Это может быть, допустим, и какая-то сводная КС-2, куда войдут данные из ежемесячных форм, и акт другой формы (если это предусмотрено в договоре).

Для подрядчика передача результата работ по выделенному этапу — реализация, как в регистрах бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения.

Для заказчика — принятие результата работ к учету (также и в БУ, и в НУ).