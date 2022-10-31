Перечисление предварительной оплаты субподрядчику

В одной из предыдущих публикаций было отмечено, что подрядчик имеет право, даже не ставя в известность об этом заказчика, привлечь к выполнению работ субподрядчика (одного, или нескольких, не имеет значения).

Точно также субподрядчики, как и генеральный подрядчик для выполнения СМР нуждаются в денежных средствах.

И будет ли в договоре с субподрядчиком предусмотрена точно такая же система финансирования работ, по которой генподрядчик получает деньги от заказчика, или субподрядчик будет получать деньги по какому-то другому графику, значения не имеет.

Обычно генеральный подрядчик, получив предоплату от заказчика в этот же, ну, или в ближайшие дни, перечисляет часть поступивших средств субподрядчику.

У генерального подрядчика перечисление аванса субподрядчику будет отражено записью:

Дебет счета 60.02 Кредит счета 51 (55).

Субподрядчик, равно как и получивший чуть ранее аванс от заказчика генподрядчик отражает их записями:

Дебет счета 51 (55) Кредит счета 62.02;

Дебет счета 76 (АВ) Кредит счета 68.02.

После получения от субподрядчика авансового счета-фактуры (которую тот обязан выставить) генеральный подрядчик имеет право принять указанную в ней сумму к вычету.

При этом, по мнению чиновников, ни перенести этот вычет на следующий налоговый период (периоды), ни разделить этот вычет на несколько сумм (половину сейчас, и половину – потом) он не имеет права (например, письмо ФНС России от 09.01.2017 № СД-4-3/2@, письмо Минфина России от 17.10.2017 № 03-07-11/67480, и ряд других).

Либо в этом же квартале, либо никогда.

Если счет-фактуру субподрядчик выставил с некоторым опозданием (не в течение пяти дней после получения средств, а на неделю, или там, месяц, позже), то генеральный подрядчик не лишается права на вычет (письма Минфина России от 14.03.2019 № 03-07-11/16556, от 16.04.2019 № 03-07-09/27004).

Регистрация в книге покупок за соответствующий квартал этого счета-фактуры в регистрах бухгалтерского учета генподрядчика отразится записью:

Дебет счета 68.02 Кредит счета 76 (ВА).

Но это, так сказать, классическая схема: генподрядчик получил аванс от заказчика, часть оставил себе, остальные отдал субподрядчику.

На практике же авансирование генерального подрядчика, равно как и субподрядчиков может осуществляться разными, и порой весьма нетривиальными способами.

Вот как-то на форуме Клерка (но это было года два-три назад, поэтому сейчас ссылку дать не смог) бухгалтер генерального подрядчика озвучил проблему.

Субподрядчик выполняет работы где-то в глухомани. Заказчик взял на себя обеспечение его продуктами питания, и где-то раз в пару недель (или чуть чаще, или немного реже) доставляет к месту дислокации хлеб, макароны, тушенку, и т. д. Стоимость поставленных продуктов будет учтена при расчете за выполненные работы.

В данной ситуации поставленные субподрядчику продукты питания следует считать частичной предварительной оплатой (в виде этих самых тушенки, хлеба и макарон с гречкой) за результат выполненных работ, который от своего имени будет передавать заказчику генеральный подрядчик. И при окончательном расчете стоимость этих продуктов будет учтена при расчетах заказчика с генподрядчиком. Последний, в свою очередь, зачтет их стоимость при расчете с этим самым субподрядчиком.

Допустим, в текущем месяце субподрядчик набрал продуктов на 50 тыс. руб. плюс НДС 8 тыс. руб. (часть продуктов облагается НДС по ставке 10%).

Бухгалтерия субподрядчика, получив накладную и счет-фактуру от поставщика (или заказчика), либо УПД, отразит получение продуктов питания для своих сотрудников записями:

Дебет счета 10 Кредит счета 60 — 50 000 руб.;

Дебет счета 19 Кредит счета 60 — 8 000 руб.;

Дебет счета 68.02 Кредит счета 19 — 8 000 руб.

Эти же 58 тыс. руб. необходимо признать поступившей от генерального подрядчика предварительной оплатой в виде поступивших продуктов питания.

Далее следует выставить ему (генподрядчику) «авансовый» счет-фактуру и зарегистрировать его в книге продаж.

И записи будут:

Дебет счета 76 Кредит счета 62.02 — 58 000 руб.;

Дебет счета 76 (АВ) Кредит счета 68.02 — 8 000 руб.

Генподрядчик отражает у себя полученную субподрядчиком предоплату:

Дебет счета 60.02 Кредит счета 76 — 58 000 руб.

После регистрации в книге покупок «авансового» счета-фактуры:

Дебет счета 68.02 Кредит счета 76 (ВА).

Эта сумма заказчиком будет учтена при последующих расчетах за выполненные СМР.

То есть и генеральный подрядчик должен отразить сумму "полученного", аванса, а точнее, платежей, которые должны быть отражены у него в учете, начислить от него НДС (в размере 8 тыс. руб.), зарегистрировать в книге продаж счет-фактуру и выставить его заказчику.

Записи у него будут:

Дебет счета 76 Кредит счета 62.02 — 58 000 руб.;

Дебет счета 76 (АВ) Кредит счета 68.02 — 8 000 руб.

В общем случае где-то так.

У коллег, возможно (и надеюсь) есть и другие варианты предварительной оплаты работ участникам строительства.

Тем более, что нанятый субподрядчик имеет право привлечь к выполнению работ уже своих субподрядчиков, а те, в свою очередь — уже своих.

Хотя такими схемами, когда реально работы выполняет субподрядчик седьмого, или там, двенадцатого уровня, больше балуются при разработке программного обеспечения для госсектора, а не в строительстве, но…

Но всё-таки жду вопросы и схемы. Будем разбираться.