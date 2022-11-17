Прямые затраты на выполнение СМР: материалы

В предыдущих ноябрьских публикациях был довольно подробно, как мне кажется, рассмотрен порядок принятия к учету некоторых затрат по производству строительно-монтажных работ. Некоторые из них можно было признать в регистрах бухгалтерского учета прямыми, некоторые – косвенными.

Сейчас же перейдем к рассмотрению порядка учета затрат, которые при всем желании косвенными признать никак не выйдет, причем ни в бухгалтерском, ни в налоговом учете.

Это в первую очередь касается материалов (по новой моде – запасов), используемых при производстве СМР.

О порядке учета запасов вообще желающие могут ознакомиться, подписавшись на он-лайн курс «Пять новых ФСБУ».

О порядке учета материалов, используемых в производстве СМР, коротенько, минут на 40 , страниц на 10, побеседуем сейчас.

Для того, чтобы материалы были израсходованы для производства СМР, они должны находиться на месте производства этих самых строительных работ, то есть на этой строительной площадке.

Поступить они туда могут либо непосредственно от поставщика, например, бетон или раствор, либо со склада организации, либо из других подразделений (строительных площадок) своей же организации.

Поступление материалов будет оформлено каким-то документом – накладной, распиской, приходным ордером и т. п. В этом документе материально-ответственное лицо своей подписью подтвердит получение им от поставщика (или со своего склада, или с другого участка) определенное количество определенных запасов.

Такой документ, если в нем будут содержаться и остальные реквизиты, предусмотренные п. 2 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете, надлежит признать первичным учетным документом.

Обращаю внимание, что, согласно подп. 5 этого п. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ в первичном учетном документе должна быть указана величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения.

Другими словами, если в накладной указано, что получено от поставщика 4 куб. м. бетона марки М200, то не играет роли, проставлена в этой накладной его цена, или нет.

Такая накладная должна быть признана первичным учетным документом. А расчетные документы от поставщика этого бетона, в том числе и счет-фактура, в которых будет указана его стоимость за всю месячную отгрузку, и на разные объекты, могут быть им выставлены по итогам месяца в целом.

По окончанию месяца, в установленные организацией сроки, линейные производственные сотрудники (начальники участков, прорабы, мастера, бригадиры) должны предоставить в бухгалтерию документы, подтверждающие получение и движение материалов.

В старые добрые времена это называлось – сдать в бухгалтерию материальный отчет по форме М-19 и подтверждающие документы.

Почему по форме М-19? Вот этого, честно, не знаю. В СПС Консультант+, которой лично я предпочитаю пользоваться (кому-то еще Гарант нравится, а кому-то даже и Система Главбух), какого-то документа, утвердившего форму материального отчета (с таким наименованием), найти не удалось. Возможно, что это была какая-то совсем древняя инструкция или приказ, которую лет 40-50 назад отменили, но в памяти старшего (относительно меня) поколения ветеранов учетного фронта она осталась. Точно также, как можно было определить опытного бухгалтера по Отчету о прибылях и убытках, по основным средствам, или по кварталу. Или как у мореманов компас и рапорт, а у горняков добыча угля.

И теперь немного воспоминаний (когда трава была зеленее, вода мокрее, а ровесницы ...).

По окончанию месяца (числа до 10 – 15) все прорабы, мастера и бригадиры сдавали в бухгалтерию эти самые матотчеты по форме М-19, где были уже выведены расцененные остатки всех закрепленных за ними материалов на начало месяца (из отчета за прошлый месяц). Дальше они в штуках (метрах, кубах) указывали там приход запасов за месяц, в том числе от поставщиков, со своего склада, от других МОЛ, по авансовым отчетам. Затем (также в штуках) указывали расход, в том числе, сколько отпущено в производство (на тот или иной объект), передано другим материально-ответственным лицам, выбыло по другим причинам. И путем несложных арифметических вычислений (остаток на начало месяца + приход – расход) выводили остаток на конец месяца.

К М-19 данный сотрудник прикладывал оправдательные документы (с обязательным реестром) на приход и внутреннее перемещение материальных запасов.

На основании этих документов, принятых от материально-ответственного лица, и в обязательном порядке сверенных с реестром, бухгалтер-материалист (идеалистом его назвать было трудно) отражал материалы следующими записями:

– от поставщиков – Дебет счета 10 Кредит счета 60;

– приобретенные за наличный расчет (согласно авансовым отчетам) – Дебет счета 10 Кредит счета 71;

– со склада или из других участков – Дебет счета 10 Кредит счета 10 (или только в аналитике).

О порядке денежной оценки поступивших материалов я, как мне кажется, довольно много говорил в упомянутом выше он-лайн курсе, поэтому повторяться, считаю, большой нужды нет. Но если у кого-то возникнут какие-то вопросы, то милости просим в комментарии к этой публикации, или, что гораздо лучше, в раздел «Консультации». Там смогу помочь не только я, но еще и дружный коллектив наших очень профессиональных экспертов, разбирающихся в некоторых вопросах намного лучше меня (особенно это касается разъяснений, где и какую галочку в 1С поставить).

По приходу вроде всё.

Теперь по расходу.

С передачей каких-то запасов на другие участки (другим МОЛ) проблем возникнуть не должно. Один мастер (бригадир) передал полтонны арматуры А1, у него накладная на расход, второй ее принял, у него второй экземпляр этой накладной на приход тех же 500 кг арматуры А1. А вот если он приходует только 400 или там 300 кг её, то куда делись эти 100 или 200 кг? На усушку, утруску или бой при перевозке или погрузке-разгрузке их не списать.

И цифры расхода материалов на производство – это вообще не наша епархия. Тут уже мастер должен составить производственный отчет и утвердить его, после проверки сотрудниками производственного отдела, у руководителя организации, или другого, уполномоченного сотрудника (допустим, главного инженера или начальника ПТО).

И после того, как производственный отчет будет утвержден начальством, оно же должно подписать и материальный отчет. То есть подтвердить, и, в случае чего, отвечать за то, что все материалы, которые мастер списывает на производство (а бухгалтерия только производит их денежную оценку, и ничего более) соответствуют выполненному в этом месяце объему строительно-монтажных работ и установленным нормам расхода.

И хотя составление, проверка и утверждение производственного отчета бухгалтерии никак не касается (бухгалтер не обязан знать нормы расхода, допустим, кирпича и раствора на 1 куб. м. кладки), в последнее время стала складываться практика, что, все, что в строительной организации связано с каким-то цифрами – прямая обязанность бухгалтерии*.

*Как-то на строительном форуме Клерка (но довольно давно) кто-то из господ инженеров искренно недоумевал: – А в чем сложность составить смету? Берешь необходимые справочники и составляешь. Там работы минут на 40.

За образец производственного отчета в строительстве, считаю, оптимально взять Ежемесячный отчет начальника строительного участка (производителя работ) о расходе основных материалов в строительстве в сопоставлении с расходом, определенным по производственным нормам. Его форму, № М-29, как и Инструкцию по заполнению, ЦСУ СССР (Центральное статистическое управление Союза Советских Социалистических Республик) утвердило своим приказом от 24.11.82 № 613*.

*В рамках все той же регуляторной гильотины, о который мы говорили несколько ранее, данный приказ ЦСУ СССР с 01.01.2021 утратил силу. Что-то нового взамен этого не ввели. Однако никто не может запретить взять этот Отчет за образец и разработать и утвердить на его основе свой.

Ну и дальше почти прямое цитирование Инструкции по составлению М-29 (для тех, кто не смог её найти, или не пожелал прочесть).

Отчет служит основанием для списания материалов на себестоимость СМР и сопоставления фактического расхода материалов на выполненные работы с расходом, определенным по производственным нормам.

Он состоит из двух разделов:

–раздел I «Нормативная потребность в материалах и объемы выполненных работ»;

–раздел II «Сопоставление фактического расхода основных материалов с расходом, определенным по производственным нормам».

В разделе I приводятся данные об объемах СМР и нормативной потребности основных строительных материалов. В разделе II производится сопоставление фактического расхода основных материалов с расходом, определенным по производственным нормам.

Перечень основных материалов (конструкций и изделий), по которым показывается расход по нормам, разрабатывается строительной организацией и утверждается ее руководителем.

Данные раздела I о нормативной потребности в материалах заполняются производственно-техническим отделом (ПТО) строительной организации перед началом строительства объекта, данные раздела I о выполненных объемах работ и раздела II о расходе материалов заполняются материально ответственным лицом (прорабом, мастером).

Если в отчетном месяце допущен перерасход материалов, то вместе с отчетом в ПТО должна быть представлена объяснительная записка о причинах перерасхода по установленной форме.

Отчет ежемесячно представляется в ПТО и бухгалтерию в установленные руководством организации сроки.

При этом ПТО должен иметь дубликат отчета по форме М-29 по каждому объекту, куда ежемесячно должны переноситься данные из отчетов прорабов о фактическом расходе основных материалов и расходе, определенном по производственным нормам.

После проверки отчет по форме М-29 за соответствующий месяц утверждается начальником строительной организации и не позднее чем через 3-4 дня возвращается прорабу для последующего заполнения.

Отчет по форме М-29 составляется на основании:

– данных о выполненных объемах строительно-монтажных работ в натуральном выражении, взятых из форм первичного учета по капитальному строительству (журнала учета выполненных работ по форме КС-6а, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и др.).

– утвержденных производственных норм расхода материалов на единицу измерения объема конструктивного элемента или вида работ;

– первичных документов по учету материалов (лимитно-заборных карт, товарно-транспортных накладных, требований и т.п.).

Инструкцией был установлен следующий порядок составления формы М-29.

В разделе I отчета «Нормативная потребность в материалах и объемы выполненных работ» графы 2, 4, 5, 6, 8 заполняются ПТО строительной организации перед началом строительства объекта, а графа 9 – только по переходящим объектам в начале года.

Графа 2 «Наименование видов работ, конструктивных элементов и материалов» заполняется следующим образом. Сначала записывается вид строительно-монтажных работ (земляные работы, каменные работы, устройство полов и т.п.), затем наименование конструктивного элемента с перечнем материалов, необходимых для его выполнения.

В графе 4 «Единица измерения» указываются единицы измерения конструктивного элемента и материалов, необходимых для его выполнения.

В графе 5 «Обоснование производственных норм расхода материалов» записываются номера таблиц, параграфов и сокращенное наименование сборников производственных норм, которые использует в работе данная строительная организация.

В графе 6 «Норма расхода материалов на единицу измерения работ (конструктивного элемента)» на основании соответствующих сборников производственных норм указываются нормы расхода материалов на единицу измерения строительных и монтажных работ.

Графа 8 «Объем работ и нормативная потребность материалов на весь объект» заполняется следующим образом. По каждому виду работ (конструктивному элементу) показывается физический объем строительно-монтажных работ, предусмотренный рабочими чертежами на весь строящийся объект, а по каждому виду материалов – его нормативная потребность (лимит) на соответствующий вид работ (конструктивный элемент), которая исчисляется путем умножения нормы расхода материала (гр. 6) на соответствующий объем строительно-монтажных работ (конструктивный элемент), приведенный в графе 8.

Если строительство объекта ведется более одного года, то в графе 9 «В том числе объем фактически выполненных работ на начало отчетного года» по каждому незаконченному виду работ (конструктивному элементу) из общего объема работ на весь строящийся объект (гр. 8) выделяется объем строительно-монтажных работ, фактически выполненный в предыдущие годы.

Графы с 10 по 21 заполняются производителем работ непосредственно во время строительства объекта. В них отражаются объемы выполненных работ по каждому виду работ (конструктивному элементу) за соответствующий отчетный месяц и нормативный расход каждого вида материалов, рассчитанный как произведение нормы расхода материалов (гр. 6) на объем выполненных работ за месяц.

Данные об объемах фактически выполненных работ определяются по данным журнала учета выполненных работ по форме КС-6а.

После окончания отчетного месяца по каждому виду материалов определяется общий нормативный расход на все работы по производственным нормам и записывается по соответствующим итоговым строкам раздела I, который затем переносится в графы 5, 9 и т.д. раздела II.

При выявлении завышений объемов выполненных работ в форме М-29 должен быть исправлен объем выполненных работ за тот период, в котором обнаружены завышения, и, соответственно, уточнен расход материалов на выполненный объем работ. Ранее списанные на производство работ материалы должны быть отнесены под отчет материально ответственных лиц.

В разделе II отчета «Сопоставление фактического расхода основных материалов с расходом, определенным по производственным нормам» указывается количество материалов, израсходованных за каждый отчетный месяц по производственным нормам и фактически, экономия или перерасход материалов и количество материалов, разрешенных к списанию на себестоимость строительно-монтажных работ.

Если строительство объекта ведется более одного года, то в разделе II в графы «Итого на начало года» переносятся данные из граф «Всего с начала строительства» раздела II отчета за предыдущий год.

В случае, если объект строится первый год, то в отчете по графам «Итого на начало года» ставятся прочерки.

Расход материалов за отчетный месяц, рассчитанный по производственным нормам (для заполнения граф 5, 9, 13 и т.д.), берется из итоговых данных раздела I отчета по соответствующим материалам.

Фактический расход каждого вида материалов за месяц показывается в разделе II отчета по форме М-29 в целом по объекту на основании первичных расходных документов.

Количество израсходованных материалов, показанных в отчете по форме М-29, должно соответствовать количеству материалов, приведенных в материальном отчете.

Экономия или перерасход материалов за каждый месяц определяется как разность между фактическим расходом и расходом, рассчитанным по производственным нормам, и записывается в графах 7, 11 и т.д. При этом экономия показывается со знаком минус (-), а перерасход – со знаком плюс (+).

По каждому случаю перерасхода материалов прораб представляет письменное объяснение по установленной форме (приложение № 3 к инструкции по заполнению отчета), которое прилагается к отчету.

Отчет по форме М-29 подтверждается подписью начальника участка (прораба), после чего представляется в ПТО и бухгалтерию строительной организации для проверки.

ПТО проверяет в отчете правильность определения прорабом расхода основных материалов по нормам на выполненный объем работ и объяснение прораба о причинах перерасхода материалов, если перерасход имел место в отчетном периоде, а бухгалтерия – правильность данных о фактическом расходе материалов. Результаты проверки удостоверяются подписями лиц, производящих проверку.

После проверки ПТО и бухгалтерией отчета и объяснительной записки прораба о причинах перерасхода руководитель строительной организации утверждает отчет и указывает (в гр. 8, 12 и т.д.) количество материалов, подлежащих списанию на себестоимость строительно-монтажных работ.

В случаях, когда количество фактически израсходованных на производство СМР основных материалов меньше количества, исчисленного по нормам, к списанию на себестоимость строительных и монтажных работ утверждается количество фактически израсходованных материалов.

Если количество фактически израсходованных на производство СМР основных материалов больше количества, исчисленного по нормам, и перерасход материалов технически обоснован или вызван производственной необходимостью (например, перерасход металла при вынужденной замене арматуры на большие диаметры из-за отсутствия арматуры необходимых размеров), то на себестоимость строительных и монтажных работ списывается количество материалов, разрешенное руководителем строительной организации к списанию.

Не списывается на себестоимость СМР технически не обоснованный перерасход материалов (например, из-за нарушений трудовой или производственной дисциплины).

Если количество фактически израсходованных на производство СМР основных материалов превышает количество, разрешенное к списанию, то руководитель строительной организации на объяснительной записке прораба о причинах перерасхода указывает, на какие бухгалтерские счета следует отнести стоимость этих материалов: на счет 76 (субсчет «Расчеты по претензиям») или на счет 94 «Недостачи и потери от порчи материальных ценностей», если не принято решение о взыскании с виновных лиц.

На основании решения руководителя, указанном на объяснительной записке прораба, бухгалтерия вносит соответствующие исправления в данные о фактическом расходе материалов в материальном отчете.

В отчете по форме № М-29 отражается только списание основных материалов (заложенных в смете на производство работ).

Кроме них, еще есть расходные материалы, без которых производство строительно-монтажных работ невозможно.

Обоснованность их затрат производитель работ (материально-ответственное лицо) должен подтвердить Ведомостью (актом) на списание расходных материалов. Она должна проверяться сотрудником производственного отдела, курирующего данный объект и утверждаться руководителем организации (либо уполномоченным им лицом). Форму такой ведомости (акта) организация разрабатывает самостоятельно.

И бухгалтер на основании подписанных прорабом (мастером, бригадиром) завизированных ПТО и утвержденных руководством М-29 (основных материалов) и Ведомостей (актов) на списание прочих материалов расценивает стоимость отпущенных в производство материалов и отражает их записями:

Дебет счета 20 Кредит счета 10.

Дальше он расценивает остатки материалов на конец месяца.

МОЛ получает матотчет на следующий месяц, и – Алга! (Вперед – на татарском, казахском и других тюркских языках).

Примерно вот так.