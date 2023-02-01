Учет в строительстве

Ликвидация незавершенных капитальных вложений

Примерный порядок действий при ликвидации незавершенки.

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В предыдущей публикации была рассмотрена ситуация, когда организация была вынуждена принять решение о приостановлении строительства объекта капитальных вложений и его консервации.

Но также вполне возможно, что организация принимает решение о прекращении строительства объекта и ликвидации всего того, что было уже возведено.

Да, это, безусловно, приведет к убыткам, но, допустим, консервация стройки избежать их также не позволит.

Принятие руководством организации решения о ликвидации незавершенных капитальных вложений должно быть оформлено соответствующим организационно-распорядительным документом.

Например, приказом, в котором будет сказано, что с такой-то конкретной даты прекратить такие-то капитальные вложения и начать процесс их ликвидации.

И, по п. 20 ФСБУ 26/2020 капитальные вложения подлежат списанию в том отчетном периоде, в котором они прекращаются при отсутствии перспектив возобновления или продажи.

Следовательно, на дату, указанную в вышеупомянутом документе, бухгалтерская служба обязана будет признать понесенные затраты расходами, то есть списать их записями:

  • Дебет счета 91.02 Кредит счета 08.

Для целей налогообложения прибыли (подп. 8 п. 1 ст. 265 НК), по мнению чиновников, стоимость ликвидированных капитальных вложений не признается расходами.

На расходы в налоговом учете, как они считают, можно отнести только затраты на ликвидацию.

Борьба по этому вопросу (с переменным успехом) идет с января 2002 года, со вступления в силу 25 главы НК.

И если признать правоту налоговиков, то на дату списания (признания расходами) только в регистрах бухгалтерского учета затрат на капитальные вложения возникает постоянная разница, ведущая к начислению постоянного налогового расхода.

И записи будут:

  • Дебет счета 99 Кредит счета 68.04.

Далее уже начнутся непосредственно работы по ликвидации (демонтажу) незавершенного строительства.

Сколько они будут продолжаться? Тут однозначно ответить нельзя.

Если в затраты были включены только результаты инженерных изысканий и проектно-сметная документация, то ликвидация таких, еще виртуальных, капитальных вложений займет максимум полчаса-час – перенести файлы из одной папки в другую и переименовать их.

А вот если стройка уже физически начата, то ликвидация уже возведенного может занять и неделю, и месяц, а то и все полгода.

Всё это время в организации будет находиться имущество (еще не ликвидированный объект капитальных вложений), имеющий какую-то (и, возможно, немаленькую, ценность) ценность. Хотя стоимость его уже была списана на расходы месяц (и то и несколько раньше) назад.

Для учета этого имущества и контроля за его сохранностью предлагаю отразить его на забалансовом счете (допустим, 012 «Имущество, подлежащее ликвидации») в стоимости фактических затрат (тех, что были на 08),или в условной оценке.

Таким образом, одновременно со списанием незавершенных капитальных вложений на расходы нужно будет еще учесть и подлежащее ликвидации имущество:

  • Дебет счета 012.

Данные выводы одобрены Комитетом по бухгалтерскому учету Института профессиональных бухгалтеров Московского региона при работе над разъяснениями по применению федеральных стандартов по бухгалтерскому учету «Капитальные вложения» (ФСБУ 26/2020) и «Основные средства» (ФСБУ 6/2020).

Кстати, сегодня мне на согласование пришел сверстанный макет этой книжки. Неплохо, кстати, получилось! Аж самому понравилось.

Демонтаж (ликвидация) незавершенных капитальных вложений может быть произведен как силами привлеченных лиц (организаций), так и силами сотрудников организации.

При ликвидации объекта силами привлеченной организации сумма расходов определяется согласно первичному учетному документу, предъявленному подрядчиком (акту приема-передачи работ, наряд-заказу и т. п.).

Предъявленный подрядчиком НДС (если он является плательщиком налога на добавленную стоимость) подлежит вычету.

И записи будут:

  • Дебет счета 91.02 Кредит счета 60.01;

  • Дебет счета 19 Кредит счета 60.01;

  • Дебет счета 68.02 Кредит счета 19.

Затраты на ликвидацию незавершенных капитальных вложений, произведенные собственными силами, подлежат отражению записями:

  • Дебет счета 91.02 Кредит счета 25 (23, 70, 69, 10, и др.).

Основанием для отражения таких расходов должны служить первичные учетные документы (наряды, акты на списание израсходованных материалов и т.д.).

Принятое к забалансовому учету имущество после завершения его ликвидации списывается записью:

  • Кредит счета 012.

Пригодные к дальнейшему использованию материалы, оставшиеся после ликвидации объекта, принимаются к учету по стоимости их возможного использования, которую должна определить не бухгалтерия, а другие соответствующие службы организации.

В п.16 ФСБУ 5/2019, правда, приведена довольно мудреный способ определения стоимости таких активов, но в нашем онлайн курсе эта проблема была, как я считаю, достаточно подробно рассмотрена (https://www.klerk.ru/learn/event/49031/)

Повторяться поэтому не буду.

Отмечу только, что стоимость этих материальных ценностей признается доходами и в налоговом учете (п. 13 ст. 250 НК).

И записи будут:

  • Дебет счета 10 Кредит счета 91.01.

Таким образом, вполне возможна ситуация, когда убытки от списания незавершенных капитальных вложений будут отражены в предыдущем году, а расходы, возникшие при выполнении работ по их ликвидации – уже в следующем.

Сергей Верещагин
Сергей Верещагин

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