Принимаем к учету объекты благоустройства

В публикации от 11 февраля я, надеюсь, убедил коллег, что затраты по благоустройству прилегающей к объекту территории не прихоть руководства инвестора, а экономически обоснованные затраты, направленные на получение прибыли.

Несколько ранее (в октябре прошлого года https://www.klerk.ru/tribune/209610/537175/) также был рассмотрен один из вариантов возведения объектов благоустройства, выручку от передачи которых подрядчик отразит у себя раньше, чем передаст их застройщику (заказчику).

В зависимости от срока полезного использования такого объекта (больше или меньше года) и затрат на его сооружение (больше либо меньше 100 000 руб. для целей налогообложения прибыли или лимита, установленного организацией в бухгалтерском учете) он может быть принят к учету либо как основное средство, либо признан материальными расходами.

Но несмотря на то, что такие объекты (учтенные, как основные средства) зачастую прочно связаны с землей и их перемещение без несоразмерного ущерба назначению невозможно, они могут и не являться объектами недвижимости.

Ведь они могут не иметь самостоятельного функционального назначения, быть созданы исключительно в целях обслуживания земельного участка и находящихся на нем зданий, являться его неотъемлемой частью и должны следовать судьбе этого земельного участка.

К таким выводам неоднократно приходили суды (см. например, постановление Президиума ВАС от 17.01.2012 № 4777/08, определение ВС от 17.12.2018 № 305-ЭС18-20313 по делу № А41-36674/2014, постановление Арбитражного суда Московского округа от 25.11.2021 № Ф05-28599/2021 по делу № А41-63129/2020).

На практике вариантов облагораживания территории может быть неисчислимое множество.

Рассмотрим один из простейших.

Допустим, территория вокруг построенного организацией офиса обнесена оградой, к площадке для парковки служебных машин и личных автомобилей сотрудников проведена подъездная дорога, для прохода сотрудников от ворот до входа в здание проложена пешеходная дорожка, по периметру высажен декоративный кустарник, на оставшемся пространстве высажен газон. Кроме того, для освещения территории установлены светильники.

Ограду можно охарактеризовать, как устройство, препятствующее несанкционированному проникновению посторонних лиц на территорию организации, то есть способствующее сохранению ее имущества.

Согласно ОКОФ металлическим оградам (заборам) присвоен код 220.25.11.23.133.

По Классификации они включены в шестую амортизационную группу со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет включительно.

Декоративный кустарник, высаженный по периметру ограды, во- первых, можно считать дополнением к ограде, во-вторых, он является пыле- и звукопоглощающим фильтром как для организации, так и для внешней территории.

По моему личному мнению, такой кустарник также следует признать объектом основных средств.

Код ОКОФ – 520.00.10.05, по Классификации – десятая амортизационная группа (срок полезного использования свыше 30 лет).

Автомобильную дорогу от ворот до парковочной площадки перед офисом, вне всякого сомнения следует признать объектом основных средств, используемым для производственных и управленческих нужд организации.

Внутрихозяйственным дорогам присвоен код 220.41.20.20.751 ОКОФ, в Классификации они не приведены.

Однако (п. 6 ст. 258 НК) для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается организацией в соответствии с техническими условиями или рекомендациями организаций-изготовителей.

Считаю, что внутрихозяйственную дорогу можно поместить в пятую амортизационную группу, со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет включительно, по аналогии с автомобильными дорогами с усовершенствованным облегченным или переходным типом дорожного покрытия (код ОКОФ 220.42.11.10.122).

Асфальтированная или забетонированная площадка для парковкислужебного автотранспортаи личных автомобилей сотрудников предприятия. Она крайне необходима в любой организации, так как проблема стоянки транспорта в дневное время очень остро стоит в любом более или менее крупном населенном пункте.

Наличие парковки в организации к тому же является дополнительной мерой по обеспечению сохранности автотранспорта – меньше вероятность, что его стукнут либо угонят. Таким образом, стоянка является объектом, используемым для управленческих нужд организации.

Площадкам производственным с покрытием, отнесенным к основным средствам, присвоен код ОКОФ 220.41.20.20.903. Классификацией такие сооружения включены в пятую амортизационную группу со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет включительно.

Пешеходные дорожкина территории организации предназначены для безопасного прохода сотрудников и посетителей в помещение.

Эту функцию следует признать соблюдением правил техники безопасности. Кроме того, отсутствие у офиса грязи весной и осенью, и пыли летом позволяет экономить на уборке помещений. Ведь чем чище на улице, тем чище и внутри здания.

Хотя такие объекты основных средств и не включены в ОКОФ и Классификацию, их, на мой взгляд, можно включить также в пятую амортизационную группу, по аналогии с дорогами и автостоянкой.

Озеленение территории (посадка и уход за газонами). Устройство газонов на территории, не занятой постройками и асфальтом, позволяет избежать столбов пыли, вздымающихся при каждом порыве ветра, проникающих в здание, несмотря на почти герметичные пластиковые окна и солидные входные двери. Чем ухоженнее газоны на территории организации, тем меньше работы у уборщиц в здании.*

*Рецепт классического английского газона – каждый день подстригать, каждый день поливать, каждый день пропалывать. И так двести лет.

Так как газон нельзя отнести к многолетним насаждениям, то затраты на его высадку и уход за ним следует отнести к управленческим расходам в регистрах бухгалтерского учета и прочим расходам для целей налогообложения прибыли – как расходы на обеспечение нормальных условий труда (подп. 7 п. 1 ст.264 НК).

Освещение территории. Согласно Гигиеническим нормативам и требованиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (СанПиН 1.2.3685-21, утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 2) организации следует предусмотреть рабочее освещение для всех помещений зданий, а также для участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и движения транспорта.

Таким образом, установка уличных светильников есть не прихоть руководства, а соблюдение норм действующего законодательства.

Согласно ОКОФ код устройств уличного освещения (фонарей, прожекторов и т. п.) 330.26.30.50. По Классификации они отнесены к шестой амортизационной группе, со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет включительно.

Таким образом, на дату подписания с подрядчиком конкретного акта приема-передачи результата работ по тому или иному объекту (элементу) благоустройства застройщик (инвестор) имеет право принять его к учету записями:

Дебет счета 08 Кредит счета 60.01;

Дебет счета 01 Кредит счета 08.

Далее каждому такому объекту (элементу) присваивается соответствующий инвентарный номер, ну и назначается ответственный за его эксплуатацию и содержание.